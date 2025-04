Tối ngày 24/4, sự kiện ra mắt Bảng Xếp hạng Chính Thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart) đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt như Vũ., Vũ Cát Tường, Lou Hoàng, Hà Lê, Wren Evans, Changg, Thể Thiên…. Tại đây, những nghệ sĩ có hoạt động, đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà trong năm qua như Sơn Tùng, Đen, HIEUTHUHAI, tlinh, Wren Evans, Low G, Lou Hoàng, RHYDER… sẽ được vinh danh.

Một trong những khoảng khắc thu hút sự chú ý lớn nhất là màn công bố danh sách những gương mặt tiêu biểu nhất, đại diện cho bộ mặt Vpop năm 2024. Kết quả này được xét theo tiêu chí riêng của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI), thuộc khuôn khổ Official Southeast Asia Charts, dựa trên những cuộc khảo sát thông qua đa nền tảng nghe nhạc toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube.

Ngạo nghễ ở vị trí đầu bảng là cái tên không ai dám phản đối - Sơn Tùng. Sơn Tùng từ nhiều năm nay vẫn luôn là ngôi sao top đầu “server” ở cả mảng âm nhạc lẫn giải trí nói chung. Vào nghề từ năm 2012, anh chàng dần khẳng vị thế với hàng loạt bản hit gây tiếng vang lớn như Cơn Mưa Ngang Qua, Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Lạc Trôi… Dấu ấn nghệ thuật của nam ca sĩ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc mà còn phủ sóng cả văn hoá đại chúng Việt Nam. Không quá khi nói, Vpop thập niên 2010 thuộc về Sơn Tùng.

Sơn Tùng nhiều năm qua vẫn giữ vưng thế độc tôn trong showbiz Việt

Năm 2024, Sơn Tùng trở lại với 2 ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau và Chúng Ta Của Sau Này . Bộ đôi hit đã làm mưa làm gió các BXH nhạc số, cùng đứng Top 1 Trending Việt. Nếu Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hiện thu về hơn 138 triệu view thì Chúng Ta Của Sau Này không kém cạnh, đạt hơn 80 triệu view sau gần 1 năm.

Đừng Làm Trái Tim Anh Đau là 1 hit Vpop lớn trong năm vừa qua

Theo sát Sơn Tùng là HIEUTHUHAI - gương mặt đại diện cho dàn nghệ sĩ trẻ gen Z. Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI: tham gia Anh Trai Say Hi. Show truyền hình âm nhạc là “cơn bão” càn quét cả showbiz Việt, đưa tên tuổi của 30 Anh Trai lên một tầm cao mới. HIEUTHUHAI không phải ngoại lệ. Từ rapper trẻ tài năng, HIEUTHUHAI lên hàng ngũ “đỉnh lưu”, sở hữu FC hùng hậu, đông đảo và “chiến” hết mình.

HIEUTHUHAI hi dấu mốc son hậu Anh Trai Say Hi

Nhiều tiết mục có nam rapper góp mặt đều hút view cực khủng như Sao Hạng A, Walk, Kim Phút Kim Giờ, Ngáo Ngơ … Cộng hưởng với sức nóng từ 2 Ngày 1 Đêm , anh chàng đã đi đúng con đường bản thân đã chọn - trở thành một nghệ sĩ giải trí, mainstream và được công chúng mến rộ rộng rãi. Bài diss TRÌNH dù không truyền thông quảng bá, vẫn xuất sắc leo Top 1 Trending, khiến Vpop rung chuyển chỉ với MV dạng visualizer đơn giản.

HIEUTHUHAI là gương mặt hot nhất nhì trong đội hình Anh Trai Say Hi

Dù chỉ được phát hành dưới dang visualizer, TRÌNH vẫn tạo nên cơn sốt

Vị trí thứ 3 thuộc về Vũ. - hoàng tử Indie. 2 năm kể từ album phòng thu thứ hai và thành công vang dội của concert tour Một Vạn Năm , Vũ. chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với sản phẩm thứ 3 - Bảo Tàng Của Nuối Tiếc. Ra mắt vào cuối tháng 9 năm ngoái, album đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, lấp đầy sự kỳ vọng của con dân “đói nhạc”. 10 ca khúc trong album đều thu về lượng stream ổn áp, được đón nhận nồng nhiệt.

Vũ.

Những Lời Hứa Bỏ Quên - Vũ. x Dear Jane

Vũ. tiếp tục làm nóng tên tuổi bằng dự án concert cùng tên. Đây cũng là đêm hội âm nhạc lớn thứ hai trong sự nghiệp cầm mic của anh. Với quy mô lớn gấp 3 lần so với concert trước đó, chương trình nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới mộ điệu.

2 đêm nhạc ở TP.HCM và Hà Nội khép lại với hơn 22.000 khán giả, là concert cá nhân của một nghệ sĩ Việt có quy mô lớn nhất trong năm tính đến thời điểm này. Sự thành công của album Bảo Tàng Của Nuối Tiếc và concert cùng tên đã khẳng định sức hút không thể bàn cãi của Vũ. trong lòng người hâm mộ dù đã bước sang năm thứ 8 của sự nghiệp ca hát.

Xếp áp chót là bóng hồng duy nhất trong BXH - tlinh. Dù không trình làng sản phẩm solo nhưng cô nàng vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các dự án âm nhạc kết cùng nhiều tên tuổi khác nhau. Bên cạnh EP FLVR hợp tác với Low G gây bão MXH, tlinh còn được gọi với cái tên “công chúa feat” nhờ loạt màn collab nổi bật như Fever (Coldzy, Minsicko), Ai Mà Biết Được (SOOBIN), Bao Nhiêu Loài Hoa (KayC) và SAIGONTEY (Thể Thiên).

tlinh được mệnh danh là "nữ hoàng feat" vì cứ collab là viral

Không thể không nhắc đến sự xuất hiện của tlinh trong màn trình diễn I’m Thinking About You - Anh Trai Say Hi. Chỉ góp mặt trong verse cuối và phân đoạn dance break, tlinh chiến trọn spotlight của dàn Anh Trai gồm Đức Phúc, WEAN, RHYDER và Hùng Huỳnh. Ngoài ra, set diễn GENfest bùng nổ cuối năm ngoái càng khẳng định vị thế performer hàng đầu của tlinh ở thị trường nhạc Việt, hội tụ trọn combo: giọng hay - nhảy tốt - thần thái ngời ngời và âm nhạc xu hướng.

I'm Thinking About You - tlinh, Rhyder, WEAN, Đức Phúc, Hùng Huỳnh

Chốt sổ top 5 nghệ sĩ hot nhất 2024 là anh chàng Low G. Năm 2024, Low G và tlinh lựa chọn tôn vinh Last Fire Crew qua EP FLVR , nhấn mạnh vai trò của nhóm nhảy đình đám trong việc phát triển sự nghiệp của cả hai. Last Fire Crew không chỉ hỗ trợ khoản vũ đạo mà còn là nguồn cảm hứng để Low G cũng như tlinh giữ vững tinh thần Hip-hop. Cra 4 ca khúc thuộc EP FLVR , bao gồm 2 hit Hop On Da Show và PHÓNG ZÌN ZÌN đều viral trên các nền tảng MXH, được giới trẻ vô cùng yêu thích. Anh chàng cũng góp 1 phần công sức tạo nên thành công của set diễn GENfest do tlinh “chủ trì”, “cháy” hết cỡ trước hàng chục nghìn khán giả.

Low G đã có 1 năm thành công với EP FLVR

PHÓNG ZÌN ZÌN - Low G x tlinh

The Official Vietnam Chart là bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần được bảo trợ bởi ngành công nghiệp ghi âm nhằm tôn vinh các ca khúc được yêu thích nhất của nghệ sĩ trong và ngoài nước, dựa trên dữ liệu nghe trực tuyến từ các ứng dụng nghe nhạc toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube. Không chỉ đơn thuần là tổng hợp dữ liệu, bảng xếp hạng còn phản ánh xu hướng hiện hành và sự vận động liên tục của ngành công nghiệp âm nhạc tại Việt Nam.