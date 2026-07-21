Tôm hùm Mỹ “gây sốt” tại MM Mega Market An Phú với các món Việt đậm đà bản sắc

Ngày 19/7, chương trình quảng bá tôm hùm Mỹ tại MM Mega Market An Phú do Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ – Chương trình Hải sản phối hợp cùng MM Mega Market tổ chức đã thu hút đông đảo người tiêu dùng đến trải nghiệm và dùng thử sản phẩm.

Đầu bếp Quang Thịnh mang đến sự kiện hai món ăn sáng tạo gồm bánh xèo tôm hùm Mỹ và cháo tôm hùm Mỹ. Bằng cách kết hợp tôm hùm Mỹ cao cấp vào các món ăn đặc sản được yêu thích của Việt Nam, bếp trưởng đã mang đến cho thực khách một cơ hội độc đáo để thưởng thức loại hải sản chất lượng cao này theo một cách quen thuộc và gần gũi.

Ngay từ đầu chương trình, khu vực dùng thử đã thu hút lượng lớn khách tham gia. Nhiều người tiêu dùng đánh giá cao sự hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên của tôm hùm Mỹ với hương vị đậm đà của các món Việt. Món bánh xèo tôm hùm đặc biệt được nhiều khách hàng yêu thích nhờ lớp vỏ giòn và phần nhân tôm hùm đầy đặn, trong khi cháo tôm hùm được nhiều gia đình yêu thích nhờ hương vị dễ ăn, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại ở việc dùng thử, sự kiện còn mang đến nhiều thông tin giá trị về chất lượng, nguồn gốc và tính linh hoạt của tôm hùm Mỹ, qua đó khuyến khích người tiêu dùng tự tay chế biến món ăn thượng hạng này ngay tại gian bếp gia đình.

Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá tại hệ thống MM Mega Market, Đại diện chương trình kỳ vọng sẽ góp phần đưa hải sản Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu hướng kết hợp nguyên liệu quốc tế với ẩm thực bản địa.

Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Đông Bắc Hoa Kỳ – Chương trình Hải sản là tổ chức xúc tiến thương mại đại diện cho ngành hải sản khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, với mục tiêu quảng bá các sản phẩm hải sản chất lượng cao từ Mỹ đến thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy kết nối với các đối tác bán lẻ, dịch vụ thực phẩm và người tiêu dùng tại Việt Nam.