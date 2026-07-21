LOMERE Việt Nam cùng đối tác thăm hai nhà máy mỹ phẩm Hàn Quốc

Chuyến thăm hai nhà máy Kolmar, Cosmecca ngày 8/7 của LOMERE và đối tác mang về lời bảo chứng cho chất lượng chuẩn quốc tế, mở ra tầm nhìn chiến lược mới tại Việt Nam.

Hành trình kết nối với "trái tim" công nghệ làm đẹp toàn cầu

Hàn Quốc từ lâu đã được mệnh danh là kinh đô làm đẹp của châu Á với những tiêu chuẩn khắt khe về nghiên cứu và sản xuất. Để giúp các đối tác chiến lược tại Việt Nam có cái nhìn toàn diện nhất về nền tảng tạo nên từng sản phẩm, LOMERE đã thiết kế lịch trình gặp gỡ và làm việc với đại diện cấp cao của các nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

Điểm đến của hành trình là Kolmar Korea và COSMECCA Korea – hai tập đoàn sản xuất mỹ phẩm hàng đầu thế giới, nơi đứng sau sự thành công của hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ toàn cầu và cũng là nơi hợp tác nghiên cứu, sản xuất nên các dòng sản phẩm của LOMERE.

Trao đổi chiến lược và tiếp cận nền tảng công nghệ cao từ đại diện nhà máy

Tại buổi làm việc, đoàn đối tác của LOMERE Việt Nam đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia từ Kolmar và Cosmecca, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm sánh ngang cùng các thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ:

Định hướng nghiên cứu R&D: Đại diện nhà máy đã chia sẻ chi tiết về năng lực của các phòng thí nghiệm hiện đại, quy trình sàng lọc thành phần độc quyền và các bài thử nghiệm lâm sàng. Đây là nơi những giải pháp dưỡng da tối ưu, phù hợp nhất với làn da phụ nữ Á Đông được nghiên cứu dành riêng cho LOMERE.

Tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt: Đại diện Kolmar và Cosmecca đã giới thiệu tổng quan về hệ thống vận hành đạt chuẩn CGMP và ISO quốc tế. Đây cũng chính là những tiêu chuẩn khắt khe được áp dụng cho các dòng mỹ phẩm cao cấp trên thế giới.

Bảo chứng chất lượng: Đại diện phía nhà máy khẳng định, mỗi lô sản phẩm của LOMERE trước khi xuất xưởng đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt dưới sự giám sát của công nghệ AI hiện đại kết hợp với chuyên gia, đảm bảo sự an toàn, lành tính và hiệu quả khi đến tay người tiêu dùng.

Bản sắc thương hiệu nội địa và tầm vóc quốc tế

Cũng trong buổi làm việc này, sự khác biệt mang tính cốt lõi của LOMERE một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Khác biệt với các nhãn hàng thông thường tại thị trường hiện nay – vốn chỉ chọn hình thức gia công thuần túy (OEM/ODM) bằng cách mua lại các công thức đại trà có sẵn từ nhà máy để dán nhãn.

LOMERE là thương hiệu mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc, sở hữu bản quyền công thức nghiên cứu riêng biệt và được bảo hộ bởi Bộ Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (MOIP). Không chỉ phục vụ cho người tiêu dùng tại xứ sở Kim Chi mà các sản phẩm LOMERE còn đang được xuất khẩu, phân phối rộng khắp đến nhiều quốc gia trên thế giới. Buổi làm việc trực tiếp với các nhà máy Kolmar và Cosmecca lần này là minh chứng cho thấy LOMERE hoàn toàn chủ động về công nghệ và kiểm soát chất lượng ở quy mô toàn cầu, mang đến giá trị thực chất và bền vững cho người tiêu dùng.

Sự minh bạch trong thông tin, quy mô năng lực và sự chuyên nghiệp từ đại diện của Kolmar và Cosmecca chính là bảo chứng cho mỗi sản phẩm LOMERE đều mang giá trị và đẳng cấp không hề kém cạnh các thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Đại diện đoàn chia sẻ: "Được lắng nghe những phân tích chuyên sâu và trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia tại Kolmar và Cosmecca, chúng tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Việc biết rằng LOMERE là một thương hiệu nội địa Hàn, có công thức độc quyền và phân phối quốc tế chứ không phải hàng OEM/ODM thông thường khiến chúng tôi vô cùng tự hào và tự tin khi đưa sản phẩm đến tay khách hàng."

Bước đệm nâng tầm vị thế của LOMERE tại Việt Nam

Chuyến công tác và làm việc tại Kolmar và Cosmecca Hàn Quốc đã khép lại thành công tốt đẹp, củng cố vững chắc niềm tin của hệ thống phân phối.

Việc trực tiếp tiếp cận và làm việc về năng lực sản xuất chuẩn quốc tế từ Kolmar và Cosmecca đã tiếp thêm nguồn động lực to lớn cho các nhà phân phối. Trở về sau chuyến đi, với hành trang là những kiến thức chuyên sâu về công nghệ và tầm nhìn chiến lược thực tế, các đối tác chiến lược của LOMERE Việt Nam chắc chắn sẽ bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn tới.

LOMERE một lần nữa khẳng định: Nền tảng chất lượng từ những nhà máy hàng đầu thế giới chính là kim chỉ nam và là gốc rễ vững chắc cho mọi bước đi chiến lược, bền vững của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

LOMERE Việt Nam

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