Fujifilm instax ra mắt instax mini 13, mang đến không gian đa trải nghiệm với loạt hoạt động thú vị cho giới trẻ

Sự kiện ra mắt instax mini 13 diễn ra từ ngày 17/07 - 22/07/2026 tại Parc Mall đang trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo giới trẻ đến tham gia, check-in và tận hưởng những khoảnh khắc đầy sáng tạo.

Cận cảnh tân binh instax mini 13 - bản nâng cấp từ "người tiền nhiệm" best-seller của hãng

Là thế hệ máy nối tiếp sự thành công của instax mini 12, instax mini 13 thừa hưởng phong cách năng động với 05 sắc màu pastel trẻ trung cho đến các tính năng làm nên tên tuổi của phiên bản tiền nhiệm. Nếu đã từng được trải nghiệm, bạn sẽ không thấy xa lạ với hệ thống flash tự động "cân" mọi điều kiện sáng cho ra màu ảnh nịnh mắt, hay chế độ cận cảnh được kích hoạt chỉ bằng thao tác xoay ống kính và gương selfie nhỏ gọn nằm ở ống kính.

instax mini 13 và 05 phiên bản màu sắc: Dreamy Purple, Clay White, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green

Bước cải tiến lớn nhất của tân binh này nằm ở 02 tính năng hoàn toàn mới, giúp người dùng có thể chụp ảnh từ xa dễ dàng. Máy tích hợp chế độ hẹn giờ ngay tại cần gạt trên nút chụp với hai tuỳ chọn: 02 giây (phù hợp chụp selfie cầm tay) và 10 giây (phù hợp chụp nhóm hoặc đặt máy trên bề mặt cố định).

Cận cảnh chi tiết máy instax mini 13

Song song đó, phần dây đeo cũng được cải tiến, xuất hiện thêm miếng đệm cao su wedge mềm chống trượt mang logo instax. Với thiết kế dạng nêm vát góc chuẩn xác, chi tiết này đóng vai trò như một chân dựng mini, hỗ trợ kê máy vững vàng và căn chỉnh góc máy đẹp hơn.

Khám phá không gian đa trải nghiệm và chuỗi hoạt động thú vị với vô vàn quà tặng

Với sự kiện ra mắt lần này, Fujfilm instax không chỉ muốn đơn thuần giới thiệu instax mini 13 theo cách thông thường. Thương hiệu đã mạnh tay đầu tư không gian đa trải nghiệm tại Parc Mall với chuỗi hoạt động thú vị, mở cửa tự do cho tất cả các khách tham quan từ ngày 17/07 - 22/072026.

Toàn bộ không gian đa trải nghiệm tại sự kiện

Ngay tại trung tâm khu vực sự kiện, mô hình máy ảnh instax mini 13 khổng lồ nhanh chóng thu hút hàng loạt các bạn trẻ đến tạo dáng check-in.

Các bạn trẻ vui vẻ chụp ảnh check-in cùng instax mini 13 khổng lồ

Điểm nhấn không thể bỏ qua của sự kiện chính là khu vực chụp ảnh Photobooth bằng instax mini 13 và DIY ảnh. Không chỉ được trải nghiệm dòng máy mới, người tham dự còn được tự tay trang trí và biến hoá tấm ảnh của mình thành những tác phẩm lưu niệm độc bản.

Cận cảnh Photobooth phiên bản instax mini 13 độc đáo

Photobooth bằng instax mini 13 mang đến trải nghiệm chụp ảnh lấy liền đầy thú vị

Nhiều phụ kiện dễ thương, hay ho đã được chuẩn bị sẵn

Các bạn trẻ thích thú sáng tạo và cá nhân hóa những bức ảnh instax tại khu vực DIY

Sự kiện còn mang đến chương trình Lucky Draw với nhiều giải thưởng hấp dẫn, trong đó giá trị mỗi giải lên đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, Fujifilm instax còn chuẩn bị hơn 5.000 phần quà dành cho những khách tham quan hoàn thành đầy đủ chuỗi hoạt động.

Khách tham quan xếp hàng nhận quà sau khi hoàn thành trọn vẹn hành trình

Cũng chính vì vậy, tuy chỉ mới bắt đầu những ngày đầu tiên, khu vực sự kiện ra mắt instax mini 13 đã thu hút hàng dài các bạn trẻ đến tham quan và trải nghiệm liên tục. Sức nóng lan tỏa cùng những phản hồi tích cực từ sự kiện ra mắt lần này chính là bước đệm hoàn hảo để instax mini 13 bùng nổ trong thời gian tới, tiếp nối thành công của "người tiền nhiệm" instax mini 12 để trở thành chiếc máy ảnh lấy liền "quốc dân" tiếp theo.

Đông đảo bạn trẻ phủ kín tại không gian sự kiện ra mắt instax mini 13

Sự kiện sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 22/07/2026 tại Parc Mall. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm trực tiếp các tính năng của dòng máy lấy liền thế hệ mới instax mini 13 và tham gia chuỗi hoạt động thú vị tại đây nhé!

Thông tin sự kiện ra mắt instax mini 13 dành cho các tín đồ mê chụp ảnh lấy liền

Thời gian: Từ ngày 17/07 - 22/07/2026

Địa điểm: Parc Mall, 547 - 549 Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM

Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt (IMV)

Địa chỉ: 87 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP.HCM

Hotline: 02854165858

Website: instaxcamera.com.vn