Tôi khuyên mọi người đừng ham rẻ khi mua 7 thứ này, không chỉ mang rác về nhà mà còn hại thân

Nhiều sản phẩm giá rẻ trông có vẻ vô hại, thậm chí còn xinh xắn, bắt mắt nhưng lại tiềm ẩn đầy rủi ro như chứa hóa chất độc hại, vật liệu tái chế bẩn, thiết kế thiếu an toàn… Điển hình là 7 món dưới đây tưởng rẻ hóa ra cực đắt, thậm chí còn đắt bằng cả sức khỏe của bạn.

1. Mũ bảo hiểm rẻ tiền

Không khó để thấy những chiếc mũ bảo hiểm có giá chỉ 15, 20 nghìn đồng được bán tràn lan từ trên mạng đến ngoài đường. Loại mũ này được thiết kế gọn, nhẹ, màu sắc hợp thời, không bị quê. Thế nhưng thực chất đó chỉ là những chiếc mũ có vỏ nhựa mỏng, không hề có lớp chống sốc bên trong. Khi xảy ra va chạm, loại mũ này chẳng những không bảo vệ được đầu mà còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn nếu như bị vỡ, nứt.

Thế nên nếu muốn an toàn khi tham gia giao thông, bạn hãy chọn mũ làm bằng nhựa ABS, có dán tem "CR" chứng nhận QCVN (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia), tốt hơn nữa là tcó phản quang khi đi đêm và cấu tạo đạt chuẩn (EPS hấp thụ xung lực, chịu va đập từ 260kg trở lên).

Gợi ý mua hàng tốt:

Mũ Poc Falcon Bee

Mũ bảo hiểm Royal kính âm

Nơi mua: Mũ Bảo Hiểm Royal Offcial

2. Cốc giấy in màu/ Cốc nhựa

Cốc giấy in hình nhìn đáng yêu nhưng nếu phần miệng và đáy cốc cũng in hoa văn thì bạn không nên dùng. Theo tiêu chuẩn, từ vùng miệng 15mm và phần đáy 10mm tuyệt đối không được in bất cứ thứ gì vì mực in gặp nước nóng dễ bong tróc và lẫn vào nước, từ đó khiến bạn vô tình uống luôn cả hóa chất.

Mặt khác, nếu bạn dùng cốc giấy hoặc cốc nhựa mà đổ nước nóng vào thấy cốc mềm oặt hay có mùi lạ thì bạn cũng nên vứt ngay. Hãy ưu tiên chọn cốc cứng cáp, không mùi, không bị nhoè mực in và không in lung tung.

3. Ổ điện giá rẻ

Nhiều loại ổ điện giá rẻ trôi nổi trên thị trường hiện nay dễ bị nhầm lẫn là hàng chất lượng do vẻ ngoài bắt mắt hoặc ghi công suất cao. Tuy nhiên, thực tế loại này chỉ dùng nhựa tái chế kém bền, lõi đồng mỏng, tiếp điểm dễ lỏng sau thời gian ngắn sử dụng. Hệ quả là ổ nhanh nóng, đánh tia lửa khi cắm rút, thậm chí gây chập cháy, rất nguy hiểm nếu dùng cho các thiết bị điện công suất cao như nồi chiên, bếp từ, máy sấy tóc... Thực tế là mỗi năm đều có không ít vụ hoả hoạn vì ổ cắm kém chất lượng.

Hãy chọn loại có chứng nhận CR (Chứng nhận hợp quy), không dùng ổ "vạn năng", có chốt an toàn và lõi đồng dày ≥ 0.5mm để tránh biến gặp sự cố cháy nổ khi sử dụng.

Gợi ý mua hàng tốt:

Ổ cắm điện DELI

Nơi mua: DELI OFFICE OFFICIAL STORE

Ổ điện đa năng chính hãng GARUDA

4. Nước giặt giá rẻ

Nhiều loại nước giặt giá rẻ nhìn thì đặc sánh nhưng thực chất chỉ là nước pha chất làm đặc rẻ tiền. Loại hàng này không chứa enzyme làm sạch thật sự nên không loại bỏ được vết bẩn sâu như dầu mỡ, protein từ mồ hôi hay thức ăn. Đó là chưa kể nước giặt pha này còn làm sợi vải nhanh mục, dễ phai màu, gây hư hỏng quần áo sau vài lần giặt. Tệ hơn, một số thành phần hóa học giá rẻ trong đó có thể gây kích ứng da, khô rát tay, thậm chí làm tổn thương tế bào da và ảnh hưởng đến DNA khi tiếp xúc lâu dài.

Vì vậy, khi chọn nước giặt, bạn nên ưu tiên loại có công thức enzyme kép giúp xử lý hiệu quả nhiều loại vết bẩn. Sản phẩm có độ nhớt vừa phải, không quá đặc, khi lắc lên tạo lớp bọt mịn và tan nhanh, chứng tỏ nước giặt hòa tan tốt, ít để lại cặn. Tốt nhất chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, chứng nhận an toàn để dùng lâu dài.

Gợi ý mua hàng tốt:

Nước giặt OMO Matic 4.1kg

5. Bình giữ nhiệt giá rẻ

Những bình giá rẻ thường làm từ thép loại 201 hoặc 202, đây không phải thép dùng cho thực phẩm nên khi đựng nước nóng, kim loại độc có thể thôi ra. Bề ngoài, chiếc bình đẹp, sáng bóng nhưng bên trong lại là ruột inox kém chất lượng, thậm chí không phải inox thật mà là thép pha tạp, dễ bị oxy hóa, thôi nhiễm kim loại nặng như chì, niken vào nước nóng. Có loại còn sơn phủ độc hại trong lòng bình, khi dùng một thời gian sẽ bong tróc, rỉ sét, vừa mất vệ sinh, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến gan và hệ tiêu hóa nếu sử dụng lâu dài.

Ngoài ra, một số bình giữ nhiệt giá rẻ còn không đạt tiêu chuẩn cách nhiệt, dễ bị thoát nhiệt nhanh hoặc gây bỏng khi cầm. Tệ hơn, phần nắp và gioăng cao su còn có thể làm từ nhựa tái chế, không chịu nhiệt, dễ biến dạng hoặc thôi nhiễm BPA khi đổ nước sôi vào.

Vì vậy, khi chọn bình giữ nhiệt, bạn nên ưu tiên loại có chứng nhận rõ ràng, đạt chuẩn inox 304 cho phần ruột bình. Đây là loại inox chuyên dùng cho thực phẩm, không gỉ, không thôi nhiễm, đảm bảo an toàn khi giữ nhiệt lâu.



Gợi ý mua hàng tốt:

Bình giữ nhiệt LocknLock Sling Ring Tumbler 800Ml

Nơi mua: LocknLock

6. Dép nhựa rẻ tiền

Loại dép PVC siêu rẻ thường chứa chất hóa dẻo độc hại, gặp nóng là giải phóng khí độc. Vật liệu này khi đi vào chân sẽ gây cảm giác bí bách, dễ thấm nước, mùi khó chịu. Chất nhựa này thường mềm dẻo quá mức, dễ biến dạng hoặc ngược lại quá cứng và giòn, đi lâu gây đau gót chân, trượt té hoặc bong tróc da bàn chân. Tệ hơn, loại nhựa kém chất lượng còn có thể chứa các chất hóa dẻo độc hại như phthalates, formaldehyde, có khả năng thẩm thấu qua da – đặc biệt nguy hiểm nếu bạn hay mang dép khi chân ướt hoặc có vết trầy xước.

Thế nên khi mua dép, bạn cũng đừng quá ham rẻ. Nên chọn dép làm từ EVA, TPU, TPR hoặc cao su tự nhiên, bền, không thối chân và an toàn hơn nhiều.

Gợi ý shopping:

Dép chống trơn trượt chất liệu EVA siêu nhẹ

Nơi mua: Shopee

Dép EVA sục nam nữ

Nơi mua: DINMAX STORE

7. Giấy vệ sinh siêu rẻ

Nhiều loại giấy vệ sinh siêu rẻ trên thị trường, giá chỉ vài nghìn đồng nhìn thì trắng và dày nhưng thực chất lại được sản xuất từ giấy vụn, báo cũ, giấy bẩn tái chế. Loại này thường chứa vi khuẩn vượt chuẩn gấp 13 lần mức thông thường, chưa kể là còn có bụi giấy li ti, dễ rách vụn. Khi dùng nhẹ thì gây ngứa, nổi mẩn, nặng thì ảnh hưởng đường tiêu hoá, thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Nguy hiểm hơn, một số loại giấy tái chế giá rẻ không được tẩy rửa hết tạp chất, có thể còn dư chất tẩy, chất huỳnh quang. Những hóa chất này khi tiếp xúc với da ở vùng nhạy cảm lâu dài có thể gây kích ứng, viêm nhiễm, thậm chí ảnh hưởng đến nội tiết.

Vì vậy, khi chọn giấy vệ sinh, hãy ưu tiên loại có ghi rõ "100% bột giấy nguyên sinh", không mùi lạ, không quá trắng (trắng bệch dễ là do tẩy hóa chất), mềm dai, không bụi giấy và có thông tin rõ ràng về nhà sản xuất. Một cuộn giấy tốt không chỉ để lau sạch mà còn để bảo vệ sức khỏe âm thầm mỗi ngày.

Nguồn: zhuanlan.zhihu