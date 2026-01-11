Tôi không ngờ: Ăn món rẻ tiền này mỗi ngày, đờm trong phổi được "dọn sạch", cổ họng thông thoáng, người lớn trẻ nhỏ đều dùng được

Vào mùa lạnh, rất nhiều người rơi vào cảnh ho dai dẳng, cổ họng lúc nào cũng có cảm giác vướng đờm, khạc không ra mà nuốt cũng không trôi. Trẻ nhỏ ho đêm, người lớn tuổi thở khò khè, tức ngực... Tất cả đều liên quan đến tình trạng đờm ứ đọng trong đường hô hấp.

Điều đáng nói là, "cao thủ làm sạch đờm" lại không phải thứ gì đắt đỏ, mà chính là củ cải trắng - loại củ quen thuộc, rẻ tiền, nhưng từ lâu đã được y học cổ truyền coi là thực phẩm giúp thông phổi, hóa đờm, làm sạch đường thở.

Khi kết hợp củ cải trắng với những nguyên liệu phù hợp, bạn có thể tạo ra các món đơn giản, dễ uống, hỗ trợ rất tốt cho người ho khan, ho có đờm hay mới bị cảm lạnh.

Công thức 1: Củ cải trắng - lê - táo đỏ

Công dụng: Làm dịu cổ họng, giảm ho khan, làm sạch đường thở bị khô.

Đây là công thức đặc biệt phù hợp với những người ho khan, rát họng, cảm giác như có dị vật trong cổ nhưng không khạc được đờm – tình trạng rất hay gặp khi trời hanh khô hoặc ở trong phòng điều hòa, máy sưởi lâu.

Trong công thức này, củ cải trắng đóng vai trò chính trong việc làm sạch đường hô hấp. Củ cải có tính mát, vị cay nhẹ, giúp làm loãng chất nhầy, hỗ trợ đẩy đờm ra khỏi phế quản, đồng thời giúp khí lưu thông dễ dàng hơn nên cảm giác tức ngực cũng giảm dần.

Lê lại có tác dụng dưỡng ẩm cho phổi, làm dịu niêm mạc hô hấp đang bị khô và kích ứng. Khi cổ họng đủ ẩm, cơn ho sẽ bớt dữ dội và cảm giác ngứa râm ran cũng giảm đi rõ rệt.

Tuy nhiên, lê có tính mát, vì vậy táo đỏ được thêm vào để cân bằng. Táo đỏ giúp bổ khí, làm dịu dạ dày, giảm lạnh bụng, đồng thời tạo vị ngọt tự nhiên, giúp món nước dễ uống hơn cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Khi nấu chung, hỗn hợp này cho ra một bát nước ngọt nhẹ, thơm mát, uống vào cảm giác cổ họng được "vuốt dịu", thở dễ hơn và ho khan cũng giảm dần.

Công thức 2: Củ cải trắng - trần bì (vỏ quýt khô)

Công dụng: Hóa đờm đặc, giảm khò khè, giúp long đờm dễ khạc.

Nếu bạn ho kèm nhiều đờm đặc, cảm giác nặng ngực, thở không sâu được, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người hay bị viêm phế quản, thì công thức này phù hợp hơn.

Ở đây, củ cải trắng vẫn giữ vai trò "mở đường", giúp làm loãng và đẩy chất nhầy đang bám trong đường thở. Khi đờm được làm loãng, phản xạ ho sẽ trở nên hiệu quả hơn, giúp tống đờm ra ngoài.

Trần bì - vỏ quýt phơi khô - lại là vị dược quen thuộc trong y học cổ truyền, có tác dụng hóa đờm, giảm ẩm ứ trong phổi. Trần bì giúp chất đờm bớt dính, bớt đặc, từ đó giảm tiếng khò khè, nặng ngực, giúp người bệnh thở nhẹ nhàng hơn.

Khi hai nguyên liệu này kết hợp, món nước không chỉ giúp long đờm mà còn hỗ trợ làm sạch dần đường hô hấp, đặc biệt hữu ích với những cơn ho kéo dài, ho nhiều đờm vào sáng sớm hoặc ban đêm.

Công thức 3: Vỏ củ cải hành gừng

Công dụng: Tán lạnh, thông mũi họng, giảm ho do cảm lạnh mới chớm.

Công thức này dành cho những trường hợp mới bị cảm lạnh, có biểu hiện sợ lạnh, hắt hơi, nghẹt mũi, ho ra đờm loãng, trong.

Vỏ củ cải có tác dụng mạnh hơn phần ruột trong việc phát tán phong hàn, giúp cơ thể đẩy "lạnh" ra ngoài. Khi phong hàn được giải, đường thở sẽ bớt co thắt, cảm giác nghẹt và tức cũng giảm đi.

Hành trắng, đặc biệt là phần rễ, giúp thông mũi, làm ấm đường hô hấp trên, hỗ trợ giảm nghẹt mũi và đau họng. Trong khi đó, gừng có tính ấm, giúp kích thích tuần hoàn, làm ấm phổi, hỗ trợ cơ thể tự đào thải tác nhân gây cảm lạnh.

Uống bát nước này khi còn ấm, cơ thể thường toát mồ hôi nhẹ, sau đó cảm giác nhẹ ngực, thông mũi và dễ thở hơn rõ rệt.

Lưu ý quan trọng để đạt hiệu quả tốt

Những món nước từ củ cải trắng chỉ nên dùng 1–2 bát mỗi ngày, liên tục 2–3 ngày, và cần chọn đúng công thức theo triệu chứng. Nếu ho kèm sốt cao, đờm vàng xanh, đau ngực, khó thở hoặc ho kéo dài không giảm, cần đi khám bác sĩ vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hô hấp, không nên tự điều trị tại nhà.

Dù đơn giản và rẻ tiền, nhưng nếu dùng đúng cách, củ cải trắng thực sự là "trợ thủ" giúp làm sạch đờm, thông đường thở và giúp hơi thở nhẹ nhõm hơn trong những ngày lạnh.