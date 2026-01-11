Tôi đã thoát khỏi chứng táo bón nhờ 2 ly nước và 1 món ăn học từ mẹ, bụng dưới giờ gần như phẳng lì

Thời gian trước, tôi thường xuyên phải ngồi lì trong nhà vệ sinh cả nửa tiếng đồng hồ. Bụng tôi cũng thường xuyên bị đầy hơi, chướng lên như thể đang mang một quả bóng bay, tôi không thể ăn không thể ngủ, và thậm chí bụng dưới như mang bầu mấy tháng. Thật khó chịu!

Sau khi thử nhiều phương pháp, thôi vẫn không thể chấm dứt được tình trạng táo bón khó chịu đó. Sau này nhờ 2 ly nước và 1 món ăn đơn giản của mẹ mà tôi đã hoàn toàn trị được chứng táo bón, bụng dưới giờ đây gần như phẳng lì. Tôi phát hiện ra rằng những phương pháp hiệu quả nhất lại chính là những nguyên liệu thông thường.

Những nguyên liệu thông dụng trong gia đình này, khi được chế biến đúng bằng các phương pháp đơn giản, có thể được coi là "thuốc đặt hậu môn glycerin tự nhiên".

Nó dịu nhẹ và không gây kích ứng cho nhu động ruột. Sau khi uống, bạn sẽ đi đại tiện dễ dàng vào ngày hôm sau, và bụng sẽ nhẹ nhàng, dễ chịu, thậm chí phẳng hơn.

1. Nước bí đao và mật ong

Đây là một phương thuốc làm sạch ruột truyền thống được lưu truyền từ tổ tiên của chúng ta. Bí đao chứa 96% nước và rất nhiều chất xơ và axit malonic, có thể "cung cấp nước" cho ruột và thúc đẩy nhu động ruột, "quét" sạch cặn bã bám vào thành ruột.

Nguyên liệu: 200g miếng bí đao, 800ml nước, mật ong.

Cách làm món nước bí đao và mật ong

Bí đao bạn chọn quả tươi, đem gọt vỏ, bỏ hạt rồi rửa sạch. Sau đó cắt bí đao thành các miếng nhỏ. Cho bí đao vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đặt lên bếp đun sôi trong khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nguội bớt thì thêm lượng mật ong thích hợp vào, khuấy đều rồi thưởng thức. Mật ong không chỉ làm tăng hương vị mà còn chứa nhiều loại enzyme giúp phân giải thức ăn và đặc biệt có lợi cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nếu bạn uống một ly nước bí đao mật ong vào buổi tối hôm trước, sáng hôm sau sẽ bị đánh thức bởi cảm giác muốn đi đại tiện. Quá trình đi đại tiện diễn ra suôn sẻ và bạn sẽ cảm thấy như tất cả "chất thải" trong ruột đã được làm sạch, và tôi cảm thấy thư giãn hơn nhiều.

2. Súp củ cải

Mùa thu và mùa đông là thời điểm lý tưởng để ăn củ cải. Có câu nói rằng, "Ăn củ cải vào mùa đông và gừng vào mùa hè, bạn sẽ không cần đơn thuốc của bác sĩ". Tác dụng của củ cải đối với nhu động ruột không phải là phóng đại.

Củ cải trắng rất giàu chất xơ và dầu mù tạt. Dầu mù tạt có thể kích thích nhu động ruột và đẩy nhanh quá trình đại tiện. Trong khi đó chất xơ có thể hấp thụ nước trong ruột, làm mềm phân và giúp việc đại tiện dễ dàng hơn.

Nguyên liệu: 1/2 củ cải trắng, 1 cây hành lá, lượng dầu mè vừa phải, một chút muối, bột tiêu trắng.

Cách làm món súp củ cải

Gọt vỏ, rửa sạch rồi nạo củ cải trắng thành những sợi mỏng. Cho một ít dầu mè vào nồi, phi thơm hành lá đã thái nhỏ, cho củ cải vào đảo đều trong vài giây, sau đó thêm lượng nước vừa phải rồi đun sôi. Đun nhỏ lửa trong 10 phút, sau đó thêm chút muối và tiêu trắng cho vừa ăn.

Món súp này thanh mát và không béo ngậy. Ăn một bát trước bữa ăn có thể kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn tiếp tục uống trong vài ngày, sẽ thấy nhu động ruột trở nên đều đặn hơn, và sẽ ít bị đầy hơi, ợ hơi hơn. Thậm chí hơi thở của bạn cũng sẽ thơm tho hơn.

3. Sinh tố dưa chuột, chuối và rau xà lách

Sản phẩm này rất phù hợp cho những người thích nước ép trái cây và rau củ, giúp giảm táo bón tức thì. Dưa chuột có hàm lượng nước cao và ít calo, đồng thời chứa các enzyme dưa chuột giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Chuối giàu kali và chất xơ, giúp làm mềm phân và thúc đẩy nhu động ruột; rau diếp chứa nhiều vitamin và chất xơ. Sự kết hợp của ba loại này tạo nên một "chất làm sạch ruột" tự nhiên.

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 1 quả chuối, 100ml sữa tươi,

Cách làm sinh tố dưa chuột, chuối và rau xà lách

Bước 1: Rửa sạch và cắt dưa chuột thành miếng nhỏ. Bóc bỏ vỏ chuối và cắt thành các khúc. Rau xà lách (hoặc rau diếp) đem rửa sạch và cắt thành các đoạn ngắn. Cho chuối, dưa chuột và rau xà lách vào máy xay sinh tố, thêm 300ml nước đun sôi để và sữa tươi vào.

Bước 2: Đậy nắp, chọn chế độ xay trái cây và rau củ trên máy xay sinh tố. Quá trình xay sẽ hoàn tất trong khoảng hai phút rưỡi. Sau đó bạn rót ra ly, uống trực tiếp mà không cần lọc.

Lưu ý: Điều quan trọng khi làm món sinh tố này là phải chọn những quả chuối chín vừa phải; tránh chọn chuối chưa chín vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

Sinh tố dưa chuột, chuối và rau xà lách giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng của nguyên liệu và có vị ngọt thanh, sảng khoái. Uống một ly khi bụng đói vào buổi sáng có thể nhanh chóng đánh thức đường ruột và thúc đẩy quá trình đào thải táo bón.

2 ly nước và 1 món ăn "thanh lọc ruột" này được làm từ các thành phần tự nhiên và không chứa thuốc nhuận tràng. Chúng dịu nhẹ và không gây kích ứng ruột, do đó đáng tin cậy hơn nhiều so với việc uống thuốc.

Táo bón chủ yếu do đường ruột bị mất nước và lượng chất xơ trong chế độ ăn uống không đủ. Những thành phần này chính là giải pháp phù hợp, vì chúng có thể bổ sung nước và chất xơ. Uống chúng thường xuyên cũng có thể cải thiện môi trường đường ruột và giúp hình thành thói quen đi tiêu đều đặn.