"Tôi không livestream vì tiền" và loạt tuyên bố gây ngỡ ngàng của Hoa hậu Thuỳ Tiên trước khi bị bắt tạm giam, "khui" ra bỏ túi 7 tỷ từ KERA

Những thông tin liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên sau khi cô bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Lừa dối khách hàng" trong vụ kẹo rau củ KERA vẫn đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhiều phát ngôn trong quá khứ của cựu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế bị đào lại. Trong đó, có chia sẻ về vấn đề livestream bán hàng, quan điểm trong kinh doanh của cô tại một sự kiện họp báo phim xôn xao trở lại.

Clip Thùy Tiên chia sẻ về chuyện livestream bán hàng, quan điểm trong kinh doanh tại sự kiện. Nguồn: Cầu vồng Showbiz.

"Bạn bè tôi và nhiều nhãn hàng mời livestream nhưng tôi không có nhận. Vì hướng đi hiện tại của tôi không phải theo mảng livestream. Nguyên tắc làm việc của tôi là khi bắt đầu tham gia một mảng gì đó, tôi phải có sự đầu tư nghiêm túc và chỉn chu cho nó, không phải làm vì tiền.

Nếu chuyển hướng livestream, tôi phải có sự đầu tư nghiêm túc, học hỏi thì mới bắt đầu làm. Chứ không phải tham gia 1 - 2 phiên livestream rồi thôi. Nó hiện không phù hợp với định hướng nên tôi chưa nhận lời một nhãn hàng nào cả", Hoa hậu Thùy Tiên thẳng thắn chia sẻ trong buổi báo ra mắt dự án phim điện ảnh “Chốt đơn” vào cuối tháng 12/2024.

Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm mà người đẹp sinh năm 1998 bắt đầu livestream bán hàng cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục. Đồng thời, Thùy Tiên cũng công bố hợp tác ra mắt thương hiệu kẹo rau củ cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục. Trên trang cá nhân hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Thùy Tiên từng thông báo "cho ra mắt đứa con tinh thần", đồng thời đăng bài quảng bá, xuất hiện trên livestream bán sản phẩm,...

Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo KERA.

Song, vừa qua, vào ngày 19/5 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội lừa dối khách hàng khi tham gia quảng cáo sản phẩm kẹo KERA sai sự thật, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Cơ quan điều tra xác định kẹo KERA là sản phẩm do Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt cùng hợp tác kinh doanh. Trong đó, Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận tương đương 30% theo thỏa thuận góp vốn, còn các cổ đông còn lại góp 70%. Đến thời điểm sai phạm bị phát hiện, Công ty CER bán hơn 135.000 hộp kẹo KERA cho hơn 30.000 khách hàng, thu về gần 18 tỷ đồng. Theo tỷ lệ góp vốn và tiền "hoa hồng", Thùy Tiên nhận được gần 7 tỷ đồng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên tại cơ quan chức năng (Nguồn: VTV)

Cơ quan điều tra cho biết Thuỳ Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ KERA thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Tại cơ quan công an, hoa hậu Thùy Tiên cho biết nhận thấy sản phẩm (kẹo rau củ KERA) có nhiều ý tưởng hay thì nói với mọi người tham gia điều hành."Khi mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình rất lớn và mọi người sẽ vì mình để mua sản phẩm này rất nhiều", Thùy Tiên nói.

Tất cả những thông tin trên có vẻ như đang mâu thuẫn với những gì mà Thùy Tiên chia sẻ tại buổi họp báo. Hoặc, có thể đó là suy nghĩ, quan điểm cá nhân nhưng khi đi vào thực tiễn hành động thì lại… trái ngược. Điều này khiến cho netizen thêm phần tranh cãi, không hài lòng. “Nói bản thân đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, không vì tiền… nhưng những gì nhìn thấy ở hiện tại là sao?”, một netizen bình luận.

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Thùy Tiên chủ yếu tham gia các hoạt động trong showbiz, lấn sân làm diễn viên. Ngoài ra, cô cũng kinh doanh. Thùy Tiên từng là Chủ tịch của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bên cạnh đó, cô lấn sân sang livestream bán hàng, cụ thể là kết hợp cùng team Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục.

Trong clip cũ của Thùy Tiên được đăng tải vào tháng 7/2022 trên kênh YouTube, nói về việc dự đoán sẽ là ai trong 5 năm tới, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng chia sẻ mong muốn trở thành một doanh nhân sở hữu công ty lớn mạnh, có hơn 1.000 điểm bán trên cả nước.

Thùy Tiên từng chia sẻ về đam mê kinh doanh của mình.