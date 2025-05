Giữa vô số áp lực từ học hành, ngoại hình, tình cảm đến mối quan hệ với gia đình, nhiều bạn lứa tuổi teen dần đánh mất không gian để là chính mình. Thậm chí, với họ, mạng xã hội là nơi dễ dàng để thể hiện cá tính và khẳng định giá trị bản thân, nhưng cũng chính trong thế giới số ấy, nơi ai cũng được tự do thể hiện, lại tồn tại những thước đo vô hình. Nào là bài đăng có đủ chỉn chu để đăng giờ vàng? Story phải có filter nào để trông "xịn" hơn? Góc chụp nên từ trên xuống hay nghiêng nhẹ để được khen thẩm mỹ? Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là tiêu chuẩn ngầm, khiến cho sự tự do dần trở thành áp lực phải hoàn hảo, và việc sống trọn vẹn với cảm xúc của mình đôi khi lại cần nhiều can đảm.

Giữa vô vàn áp lực vô hình bủa vây, người thì chọn im lặng, người thì đi tìm điều khiến mình vui để lấn át những nỗi sợ, hoài nghi. Còn với các bạn trẻ, "sống là phải thật chất". Nhưng "chất" không nằm ở outfit ngầu hay clip bắt trend trên TikTok, "chất" là khi bạn đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào áp lực, không né tránh khó khăn, dám rũ bỏ những điều nặng nề để giữ lại phần tích cực nhất của mình.

Thế nhưng, "sống phải thật chất" ấy dường như chưa bao giờ là dễ dàng. Khi phải đối mặt với kỳ vọng, áp lực và cả sự so sánh mỗi ngày, teen đôi khi trở nên lạc lõng. Và đó là lúc họ cần một "Chingu" – một người bạn thật sự thấu hiểu, đồng hành và tiếp thêm năng lượng tích cực. Một "Chingu" đúng nghĩa không cần phải nói những điều lớn lao, chỉ cần hiện diện đúng lúc, đủ để nhắc rằng: bạn không đơn độc, và bạn có đủ bản lĩnh để rũ bỏ những ưu phiền, hoài nghi để được sống trọn vẹn với cảm xúc.

Với thế hệ trẻ, mọi lựa chọn đều mang một thông điệp riêng: từ cách phối đồ phản ánh cá tính, playlist yêu thích gợi mở tâm trạng, đến món đồ họ luôn mang theo như một phần không thể thiếu của bản thân. Tương tự, thức uống cũng không còn đơn thuần là nói lên khẩu vị, mà còn trở thành một phần trong "tiếng nói nội tâm" của teen: đó là cảm xúc, là gu thẩm mỹ và tinh thần sống.

Hiểu rõ điều đó, MALTO - thương hiệu đồ uống, tái xuất với diện mạo mới, mang đến loạt sản phẩm độc đáo, đồng hành cùng teen Việt như một "Chingu" – người bạn hiểu gu, hiểu tâm trạng và sẵn sàng bên cạnh họ.

Nổi bật trong bộ sưu tập của MALTO là Sparkling Yogurt – sữa chua có ga đầu tiên tại Việt Nam và cũng là "tân binh" đang được teen săn đón. Với vị chua nhẹ, thanh mát từ sữa chua hòa quyện cùng bọt ga sảng khoái, Sparkling Yogurt mang đến cảm giác "một chút lạ, một chút quen" đầy kích thích vị giác – đủ mới mẻ để tò mò, đủ thân thuộc để yêu thích.

Sparkling Yogurt còn nổi bật khi chứa 5 tỷ postbiotic lactobacillus, điều này khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành "bestie trên bàn ăn" của teen khi có thể kết hợp hoàn hảo với những món "khoái khẩu" như gà rán, cá viên, mì trộn hay bánh gạo cay. Bọt ga giúp giảm cảm giác ngấy, vị chua nhẹ làm dịu vị đậm, đồng thời postbiotic lactobacillus hỗ trợ tiêu hóa, giúp các teen thưởng thức ăn uống vừa ngon miệng, vừa nhẹ bụng.

Không dừng lại ở đó, các thức uống chứa thạch của cùng thương hiệu cũng đang tạo làn sóng yêu thích nhờ loạt lựa chọn đậm chất cá nhân: nước trái cây cùng thạch dai giòn giúp bật mood và tăng kết nối, sữa lúa mạch hương sôcôla bạc hà trendy cùng thạch mang đến trải nghiệm vui vẻ và đảm bảo đủ năng lượng cả ngày dài cùng Canxi, vitamin D3, vitamin B1, B3, B6, hay phiên bản sữa chua lên men tự nhiên hương nho có thạch với chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tự tin theo đuổi đam mê.

Bên cạnh bộ sưu tập thức uống hợp gu giới trẻ, MALTO còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực mang tinh thần "Shake It Off" – giúp teen mạnh mẽ gạt bỏ những nỗi sợ, hoài nghi hay định kiến đang níu chân, để tự tin bước tiếp với phiên bản bản lĩnh hơn mỗi ngày.

Thương hiệu thể hiện rõ tinh thần "rũ bỏ định kiến" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao bì mang phong cách graffiti táo bạo không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn phản ánh rõ quan điểm: dám khác biệt, dám làm mới, dám thể hiện chất riêng. Không đi theo lối mòn của những bao bì truyền thống, MALTO chọn cách truyền cảm hứng sống thật – đúng với những gì thế hệ trẻ đang tìm kiếm. Tone đen chủ đạo kết hợp với hiệu ứng hologram – tưởng như đối lập, nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ. Màu đen đại diện cho chiều sâu và bản lĩnh cùng hologram – ánh sáng của sự biến hóa và nổi bật. Sự kết hợp này tạo nên cảm giác "ngầu mà vẫn mềm mại", rất giống với tính cách đa sắc của teen: vừa nội tâm, vừa thích tỏa sáng, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn giữ sự linh hoạt, uyển chuyển trong cách thể hiện bản thân.

Được lấy cảm hứng từ hành động lắc đều trước khi thưởng thức, "Shake It Off" từ thương hiệu đồ uống MALTO như một tuyên ngôn mạnh mẽ đến teen: ngay cả khi mọi việc không diễn ra như ý, bạn trẻ vẫn có thể chọn cách bước tiếp với một thái độ tích cực. Đồng thời, "Shake It Off" cũng giúp teen yêu quý bản thân hơn, rũ bỏ những lo lắng, tiêu cực bằng nguồn năng lượng lạc quan, khi đó cuộc sống của teen sẽ tràn ngập niềm vui.

Không phô trương, không hoa mỹ, nhưng chính tinh thần ấy đã lan tỏa, đồng điệu và chinh phục Jang Won Young - một đại diện cho thế hệ trẻ dám nghĩ khác, sống tích cực và lan tỏa năng lượng tốt đẹp. Mang hệ tư tưởng "Lucky Vicky", Jang Won Young luôn hướng đến sự lạc quan, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay nhiều thử thách. Đây cũng là lý do khiến MALTO tin tưởng lựa chọn cô làm Đại sứ thương hiệu tại Việt Nam – người đồng điệu cả về giá trị sống lẫn tinh thần tích cực mà thương hiệu muốn truyền tải.

Trưởng thành luôn đi kèm những va vấp, nhưng thế hệ teen hôm nay không né tránh. Họ học cách chấp nhận mọi cảm xúc và biết lúc nào cần "lắc mình" để trở lại với những tháng ngày chinh phục đam mê của mình. MALTO góp mặt trong hành trình đó như một người bạn tràn đầy năng lượng tích cực. Không tô hồng mọi thứ, cũng không hứa hẹn điều lớn lao – MALTO đơn giản là lời nhắc: dù có bao nhiêu thử thách phía trước, bạn luôn có thể bước tiếp theo cách tích cực nhất. Cùng MALTO "Shake It Off" nhé!

Năm 2025 hứa hẹn là một cột mốc bùng nổ của MALTO khi thương hiệu Thương hiệu iconic dành cho teen tung hàng loạt hoạt động như Dance Challenge "Let's Shake It Off", giải bóng rổ "Cúp MALTO ShakeHoop" dành cho khối THCS - THPT, chương trình "Tiếp sức mùa thi" 2025 kết hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biêt nhất là MALTO SHAKEFEST, sự kiện lớn nhất mùa hè 2025 vừa mới diễn ra từ 18-20/4. MALTO SHAKEFEST không chỉ là một đêm nhạc mà là cả một không gian trải nghiệm phong cách sống trẻ trung và năng động, lấy cảm hứng từ tinh thần "Shake it off". Sự kiện với nhiều hoạt động như fan meeting của Jang Won Young tại Việt Nam, đêm concert MALTO Shake The Stage quy tụ dàn line-up khủng như: RHYDER, WEAN, Captain Boy, Pháp Kiều, Low G, 7dnight … đã truyền cảm hứng để teen sống trọn vẹn với tinh thần Shake It Off: tận hưởng trọn vẹn niềm vui, rũ bỏ những năng lượng tiêu cực để tự tin tiến lên phía trước.