Tôi đi chợ ô tô cũ ở Thái: Camry đời mới siêu rẻ 660 triệu, BMW, Mercedes giữ giá, đắt hơn ở Việt Nam

Ở phân khúc xe sang, BMW xuất hiện nhiều hơn so với Mercedes-Benz. Một chiếc BMW X2 phiên bản 20i M Sport đời 2018 có giá 1,59 triệu baht (khoảng 1 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn một chút so với những chiếc xe tương đương được bán tại Việt Nam (khoảng 1,2 tỷ đồng). Mức chênh 200 triệu đồng tương đương khoảng 16% giữa giá ở Thái Lan và Việt Nam là không nhiều nếu so với sự chênh lệch giá của chiếc Yaris (38%) hay Camry (22%) kể trên