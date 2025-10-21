Tối 21/10: Giá vàng lao dốc mạnh, rơi sâu xuống dưới mốc 4.200 USD/ounce

Ngày 21/10, giá vàng thế giới lao dốc mạnh và tuột mốc quan trọng 4.200 USD/ounce lúc 20h30, theo đó ghi nhận mức giảm tới 165 USD/ounce.

Cập nhật đến 21h00, vàng tiếp tục giảm sâu hơn xuống 4.170 USD/ounce. So với đỉnh hôm qua (20/10), giá vàng giao ngay đã giảm gần 210 USD/ounce, tương đương giảm gần 4,8%.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán tăng nhẹ trong phiên thứ Ba, nhờ kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung hạ nhiệt và tâm lý lo ngại về rủi ro tín dụng trong lĩnh vực ngân hàng giảm bớt, qua đó kéo giá vàng đi xuống.

Tại châu Á, khả năng gần như chắc chắn bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo đã giúp chỉ số Nikkei của Tokyo chạm mức kỷ lục mới, đồng thời gây áp lực khiến đồng yên suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận thương mại "công bằng" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hàn Quốc vào tuần tới. Triển vọng tích cực này, cùng với thỏa thuận hợp tác giữa Australia và Mỹ về cung cấp khoáng sản đất hiếm, đã góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Niềm tin trên thị trường từng bị giáng đòn mạnh tuần trước, khi loạt khoản vay xấu tại các ngân hàng khu vực của Mỹ làm dấy lên lo ngại rủi ro tín dụng lan rộng ra toàn thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài cũng khiến các tài sản rủi ro chịu áp lực.

Tuy nhiên, những lo ngại này đã phần nào lắng xuống, thúc đẩy dòng tiền quay lại thị trường trước mùa công bố kết quả kinh doanh của nhiều tập đoàn lớn.

"Thị trường đã vượt qua 'bức tường lo lắng' một cách nhẹ nhàng, với dòng vốn mới được bơm vào các tài sản rủi ro như luồng oxy mới cho cơ thể," ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định.

Kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, cùng với phát biểu của cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett rằng chính phủ liên bang Mỹ có thể chấm dứt tình trạng đóng cửa ngay trong tuần này, đã tiếp thêm động lực để giới đầu tư mạnh dạn quay lại thị trường cổ phiếu.

Đà phục hồi lan tỏa rộng khắp giúp cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh trong phiên qua đêm, trong đó chỉ số cổ phiếu bán dẫn (SOX) lập kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng giá cũng áp lực tới giá vàng, khiến kim loại quý này quay đầu giảm mạnh sau khi lập kỷ lục. Đồng USD tăng 0,7% so với đồng yên, lên mức 151,83 yên/USD. Ứng cử viên Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ theo đuổi chính sách kích thích kinh tế và phản đối việc tăng lãi suất – yếu tố gây bất lợi cho đồng yên và trái phiếu Nhật, nhưng lại hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng sẽ họp vào tuần tới. Giới giao dịch hiện chỉ đặt xác suất 20% cho khả năng tăng lãi suất, dù Thống đốc Kazuo Ueda vẫn để ngỏ các lựa chọn và chưa hé lộ thời điểm cụ thể.