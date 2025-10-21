Tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, vàng trong nước lập vùng giá chưa từng có

Đến 11h ngày 21/10, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng tăng lên 153,6 – 154,6 triệu đồng/lượng. So với cuối phiên trước, mỗi lượng tăng 3,1 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, biên độ chênh lệch giữa hai chiều vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 3,1 triệu đồng/lượng với mặt hàng vàng miếng SJC, giao dịch tại 154,1 – 154,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý nâng 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, niêm yết 153 – 154,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của các thương hiệu lớn tiếp tục tăng mạnh cùng chiều với vàng miếng. Nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 2 triệu đồng/lượng, lên 157,5 – 160,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999,9 của Phú Quý tăng 3,1 triệu đồng/lượng, đạt 151,6 – 154,6 triệu đồng/lượng. Tại SJC, nhẫn trơn 9999 được giao dịch ở 151,1 – 153,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng so với phiên liền trước. Dòng Hưng Thịnh Vượng 999,9 của DOJI cũng tăng 2,5 – 3,2 triệu đồng/lượng, hiện ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng mạnh trong sáng nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trong phiên sáng hiện giao dịch quanh mức 4.335,2 USD/ounce , tăng khoảng 70,3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá trong nước khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.﻿

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố bất ổn địa chính trị và tài chính toàn cầu. Ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia của UBS Global Wealth Management, nhận định: lãi suất thực giảm, đồng USD yếu, nợ công tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang có thể đẩy giá vàng lên 4.700 USD/ounce vào quý I/2026.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu ghi nhận lượng vốn rót vào tháng 9 đạt 17 tỉ USD, nâng tổng dòng vốn ba tháng qua lên 26 tỉ USD – mức cao nhất từ trước đến nay.

UBS dự báo nhu cầu đầu tư có thể tiếp tục tăng, trong bối cảnh ngân hàng trung ương các nước vẫn đẩy mạnh mua vàng, đưa tổng nhu cầu toàn cầu năm nay lên khoảng 4.850 tấn – cao nhất kể từ năm 2011.