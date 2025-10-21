Mua căn chung cư 2,3 tỷ, sau hơn 1 năm bán lời gần gấp đôi, nữ nhân viên văn phòng nhận ra nhiều bài học đắt giá

"Giữa năm 2024, tôi mua một căn chung cư tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) với giá 2,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, giá chung cư ở Hà Nội đang leo thang mạnh, nhiều người lo ngại thị trường "đã lên đỉnh". Tôi cũng không ngoại lệ – vừa háo hức, vừa lo sợ mình đang mua vào giai đoạn giá cao nhất.

Tôi vay ngân hàng và chọn phương án trả theo tiến độ để giảm áp lực tài chính. Quyết định này không hề dễ dàng, nhất là sau khi tôi từng hai lần mất cọc vì đầu tư đất tỉnh theo phong trào.

Lần đầu, tôi xuống tiền cho một lô đất ở Bắc Giang khi thị trường đang "nóng hừng hực". Ai cũng nói "mua là lời", tôi tin và vào cọc với tâm thế "lướt nhanh". Nhưng khi thị trường chững lại, người mua biến mất, tôi đành mất 200 triệu đồng tiền cọc.

Lần thứ hai, tôi đặt cọc cho một dự án khác mà không kiểm tra kỹ pháp lý. Chỉ sau đó ít lâu, tôi phát hiện dự án chưa được phép mở bán và không thể hoàn tất giao dịch. Thêm một lần nữa, 100 triệu đồng tiền đặt chỗ ra đi.

Hai cú vấp khiến tôi hiểu rằng đầu cơ bất động sản không hề dễ, nhất là khi chỉ dựa vào tin đồn, đám đông hay kỳ vọng "lướt sóng". Rủi ro lớn nhất không nằm ở thị trường mà ở chính sự thiếu hiểu biết và nôn nóng của người đầu tư.

Vì vậy, khi đứng trước lựa chọn mua chung cư – giữa lúc giá tăng mạnh – tôi đã cân nhắc rất kỹ. Tôi chọn dự án ở khu vực có hạ tầng tốt, dân cư đông đúc, cách trung tâm khoảng 10km và đặc biệt là pháp lý minh bạch. Tôi tự nhủ: lần này, nếu không lời cũng phải an toàn và có thể kiểm soát được rủi ro.

May mắn là lựa chọn ấy đã mang lại kết quả tích cực. Đến tháng 10/2025, tức chưa đầy một năm sau ngày ký hợp đồng, tôi bán lại căn hộ với giá 3,95 tỷ đồng, tăng gần 1,6 tỷ đồng so với giá mua ban đầu. Đây là mức tăng đáng kể trong bối cảnh thị trường chung cư bắt đầu chậm nhịp và người mua thận trọng hơn.

Nhưng điều khiến tôi thấy "đáng giá" nhất không phải là khoản lợi nhuận, mà là bài học về sự tỉnh táo và biết đủ. Sau hai lần thua lỗ trước đó, tôi hiểu rằng một thương vụ đầu tư thành công không nhất thiết phải là "mua rẻ – bán đắt", mà là mua đúng thứ mình hiểu và có thể chịu được rủi ro.

Lần này, tôi không còn chạy theo đám đông, không mạo hiểm để "lướt sóng" như trước, mà tập trung vào một tài sản thật, có nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng giá bền vững. Quyết định đầu tư xuất phát từ hiểu biết, không phải cảm xúc, giúp tôi bình thản ngay cả trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Tôi cũng nhận ra rằng, trong đầu tư bất động sản, lợi nhuận chỉ là phần thưởng, còn sự an toàn mới là nền tảng. Nhiều người kiếm được tiền nhờ may mắn, nhưng chỉ những ai hiểu rõ mình đang làm gì mới có thể giữ được tiền lâu dài. Cảm giác an tâm khi biết rằng mọi thứ nằm trong khả năng kiểm soát – với tôi – còn đáng giá hơn cả con số lợi nhuận.

Từ trải nghiệm đó, tôi rút ra vài bài học tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất thực tế:

Thứ nhất, đừng đầu tư chỉ vì nghe người khác nói. Mỗi người có năng lực tài chính, khẩu vị rủi ro và mục tiêu khác nhau; điều phù hợp với người khác chưa chắc phù hợp với mình.

Thứ hai, pháp lý phải đi trước lợi nhuận. Một dự án rõ ràng giấy tờ, đầy đủ pháp lý luôn đáng giá hơn hàng trăm lời hứa "sẽ ra sổ" trong tương lai.

Thứ ba, hiểu và tính được bài toán dòng tiền. Đầu tư phải nằm trong khả năng chi trả, đặc biệt khi sử dụng vốn vay; đòn bẩy chỉ hiệu quả khi được kiểm soát.

Và cuối cùng, biết điểm dừng. Khi khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận hợp lý, hãy hài lòng thay vì cố đuổi theo "đỉnh mới" – vì biến động thị trường không ai có thể đoán trước được.

Thị trường bất động sản luôn tồn tại cơ hội, nhưng cơ hội chỉ dành cho những người đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thời điểm của mình. Với tôi, sau nhiều va vấp và một lần thành công vừa đủ, bài học đọng lại đơn giản nhưng sâu sắc: biết đủ – chính là biết thắng".

Chia sẻ của chị N.N.M (31 tuổi, Hà Nội)