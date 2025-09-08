Tóc bạc vẫn đẹp và không hề già: Hành trình 2 năm dưỡng tóc tự nhiên mềm mượt của phụ nữ tuổi 50+

Ở tuổi ngoài 50, nhiều phụ nữ bắt đầu đối diện với mái tóc bạc cùng sự thay đổi của làn da. Thay vì phụ thuộc vào hóa chất nhuộm, chị Nguyễn Thủy lại chọn cho mình lối sống tự nhiên và tận hưởng từng giai đoạn của tuổi tác, chị chọn cách chăm sóc tóc bạc bằng những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, chứ không tìm cách giấu đi mái tóc bạc tự nhiên của mình.

"Đây là cách mình vẫn làm, còn mỗi người mỗi cơ thể khác nhau, da và chất tóc, màu tóc không giống nhau... thế nên cả nhà tham khảo, khi thực hiện thì lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe làn da và mái tóc của mình để điều chỉnh cho phù hợp. Không nhất thiết phải bắt ép theo hình mẫu nào" - chị Nguyễn Thủy chia sẻ.

Chăm sóc tóc bình thường đã khó, đây lại là một mái tóc bạc tự nhiên, càng cần sự chăm chút cẩn thận hơn. Chị Thủy tập trung dùng các nguyên liệu tự nhiên như dầu dừa, dầu bưởi, bã cà phê... để dưỡng mái tóc bạc trắng muốt của mình. Trên group "Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội", chị Thủy chia sẻ về cách chăm sóc mái tóc bạc tự nhiên của mình, và cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Ủ tóc bằng bã cà phê + mật ong + sữa chua không đường: 1 lần/tuần

Mỗi tuần, chị Thủy dành thời gian ủ tóc bằng bã cà phê kết hợp sữa chua không đường, mật ong và chanh.

* Cách thực hiện:

- Trộn bã cà phê với sữa chua không đường + 1 muỗng nhỏ mật ong + vài giọt chanh hoặc nửa quả chanh nhỏ.

- Làm ẩm tóc rồi đắp bã cà phê lên tóc, ủ tóc khoảng 30 phút.

- Có thể ủ lạnh hoặc xông nóng khoảng 15 phút.

- Sau đó matxa da đầu khoảng 5 - 7 phút cho thẩm thấu.

- Xả nước ấm cho sạch bã cà phê.

- Gội kỹ với dầu gội lần đầu 2 lần, xả sạch với nước mát, sau đó xả lại tóc bằng nước ấm (không dùng dầu xả), dùng khăn mềm thấm nước trên và sấu ở chế độ ấm.

Cảm giác da đầu rất sạch mà tóc thì khỏe mềm mại bồng bềnh. Tuy nhiên tóc sẽ vẫn hơi có một chút mùi của cà phê.

Mỗi khi ủ tóc với bã cà phê, chị Thủy đều dành một ít để tẩy da chết cho body. Một công chuẩn bị nguyên liệu nhưng có thể làm đẹp từ mái tóc đến làn da.

Ủ tóc bằng nước gừng ép 3 tuần/lần: Kích thích nang tóc mọc dày hơn

Khoảng 3 tuần/lần, chị Thủy thay đổi bằng cách ủ tóc với nước gừng tươi ép. Theo chị Thủy chia sẻ, gừng chứa nhiều vitamin giúp tóc mọc nhanh, nang tóc chắc khỏe. Tuy nhiên, có một "tác dụng phụ": Gừng làm tóc hơi khô, nên cách 3 tuần chị mới ủ tóc một lần.

* Cách thực hiện:

- Gừng rửa sạch, ép lấy nước cốt, trộn với nửa quả chanh nhỏ và vài giọt dầu dừa.

- Ủ lên tóc 15 - 20 phút, massage nhẹ rồi gội đầu.

Gội đầu với bồ kết: 3 lần/tuần

Ngoài cà phê và gừng, chị còn xen kẽ ủ tóc bằng dầu dừa, dầu bưởi, hoặc gội đầu bằng bồ kết khoảng 3 lần/tuần. Tất cả đều là nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho da đầu.

Kết quả sau gần 2 năm kiên trì chăm sóc mái tóc bạc tự nhiên

Chị Thủy chia sẻ gần 2 năm nay, chị không dùng hóa chất trên tóc, luôn ủ tóc với nguyên liệu tự nhiên như bã cà phê, nước gừng hay dùng bồ kết để gội đầu...

Sau 2 năm kiên trì, mái tóc của chị mọc dày, bồng bềnh, mềm mượt. Màu tóc tuy vẫn bạc tự nhiên nhưng không còn trắng toát, mà chuyển sang gam vàng nâu trầm, gần với màu tóc nguyên bản hạt dẻ.

Điều quan trọng nhất mà chị Thỷ muốn gửi gắm là: hãy lắng nghe cơ thể mình. Mỗi mái tóc, mỗi làn da đều có tiếng nói riêng. Không cần ép buộc bản thân phải theo bất kỳ khuôn mẫu nào, chỉ cần kiên trì và chọn điều phù hợp với mình thì chắc chắn chị em sẽ tìm thấy vẻ đẹp tự nhiên, khỏe khoắn và đầy sức sống ở tuổi nào đi nữa.

Nguồn: Nguyễn Thủy - group "Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội"