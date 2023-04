Toàn cảnh BLACKPINK tại Coachella: Live "nuốt mic" 18 bài hát, loạt sự cố không mong muốn, lập kỷ lục người xem và hơn thế nữa!

Đầu năm 2023, BLACKPINK gây bão làng nhạc khi thông báo sẽ góp mặt trong dàn headliner - nghệ sĩ chính trình diễn Coachella 2023. Đánh dấu năm thứ 7 của sự nghiệp, dường như không quan tâm đến thời hạn tái ký cùng công ty đang đến gần, nhóm nhạc nữ toàn cầu liên tiếp chạy lịch trình tour và trở lại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh. Thông tin này khiến truyền thông dậy sóng, bởi vì trong lịch sử Kpop, BLACKPINK chính là nghệ sĩ đầu tiên nhận được vinh dự làm headliner tại Coachella.

Cuối cùng, sự kiện ấy đã diễn ra trong sự vỡ oà của hàng triệu người hâm mộ. Trên khắp thế giới, khán giả hồi hộp chờ đợi đến giây phút BLACKPINK một lần nữa bước lên sân khấu Coachella, với một vị thế mới. Đêm diễn đầu tiên của nhóm đã khép lại thành công, đến hiện tại, âm nhạc, những bước nhảy, không khí hoà cùng BLACKPINK vẫn đang rất sống động với cộng đồng BLINK. Tại Coachella 2023, 4 cô gái đã viết nên một chương mới trong sự nghiệp rực rỡ, cùng nhau.

BLACKPINK live liên tục 18 bài hát, ghi nhận lượng người xem kỷ lục

Đúng 11h30 trưa 16/4 (giờ Việt Nam), BLACKPINK xuất hiện trong sự reo hò, cổ vũ của hàng trăm nghìn người hâm mộ. Quay lại sân khấu Coachella sau 4 năm, 4 cô gái thể hiện sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn phong cách khi cất tiếng hát mở đầu cùng Pink Venom. Danh tiếng đạt đến tầm cỡ toàn cầu, BLACKPINK bung xoã hết mình trong biển hồng lightstick mà fan tạo nên. Không còn là những gương mặt mới lạ lẫm như lần đầu góp mặt tại Coachella, BLACKPINK hiện tại đã có fandom đông đảo, thuộc lòng và hát theo mọi bài hát nhóm biểu diễn.

BLACKPINK siêu khí chất trên sân khấu Coachella

Khán đài ngập trong biển hồng lightstick, với 125 nghìn người xem trực tiếp

Tham gia Coachella ngay khi lịch trình World Tour Born Pink chưa kết thúc, nhưng nhóm đã cất công chuẩn bị 1 setlist 18 ca khúc được phối hoàn toàn mới. Là một trong những nhóm nhạc Kpop có kỹ năng biểu diễn "thần sầu" nhất, BLACKPINK đã live liên tục, trọn vẹn 18 ca khúc không nghỉ. Chinh phục khán giả quốc tế bằng giọng hát nội lực, sân khấu mãn nhãn và những bước nhảy mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ, BLACKPINK trở thành chủ đề hot nhất tại Mỹ, từ khoá liên quan đến Coachella trending #1 Twitter toàn cầu.

BLACKPINK mở màn Coachella 2023 bằng Pink Venom

Màn vũ đạo sexy cho Pretty Savage

Những bài hát nhóm chuẩn bị đều cực kì sôi động, có khả năng khuấy động đám đông phù hợp với không khí lễ hội Pink Venom, How You Like That, Shut Down, DDU-DU DDU-DU, Pretty Savage, Kill This Love... Không chỉ âm nhạc, vũ đạo và kịch bản biểu diễn cũng được dụng tâm set up chỉn chu, mang lại sự tươi mới không nhàm chán.

BLACKPINK đầu tư 2 lần trang phục nhóm

Sân khấu nhiều chi tiết đặc biệt cho từng ca khúc

Sân khấu của BLACKPINK kéo dài 1 tiếng 30 phút ghi nhận lượng khán giả trực tiếp cao kỷ lục: 125 nghìn người. Bên cạnh đó, lượng người xem trực tuyến qua YouTube là 250 triệu người, cao nhất trong lịch sử Coachella.

Đã có đủ sân khấu solo của 4 thành viên

Coachella 2019, Jennie là thành viên duy nhất có sân khấu solo. 4 năm trôi qua, BLINK đã có quyền tự hào khi nhìn các cô gái mang đến phiên bản tự tin toả sáng nhất của mình trong sân khấu riêng. Mở đầu phần solo của 4 thành viên, Jennie biểu diễn You&Me - ca khúc chưa được ra mắt đã đồng hành cùng cô trong chuỗi tour Born Pink. Dành riêng cho Coachella, Jennie còn tung ver rap mới toanh và cùng đoạn dancebreak sôi động khác hẳn những sân khấu trước. Cùng với khả năng rap, vocal, dance và stage performance toàn vẹn, Jennie đã trending #2 toàn cầu, #1 tại Mỹ cùng hơn 28 quốc gia tại thời điểm diễn solo.

Ver rap và dancebreak mới toanh Jennie dành cho Coachella

Jennie trong tạo hình thiên nga trắng

Chị cả Jisoo mang ca khúc mới Flower quảng bá ngay tại lễ hội âm nhạc đình đám. Dù vẫn còn một vài điểm trừ về giọng hát, nhìn chung Jisoo vẫn có một sân khấu cá nhân trọn vẹn với âm nhạc và vũ đạo bắt mắt. Trong outfit đỏ rực rỡ, visual siêu thực của cô nàng một lần nữa chiếm trọn spotlight, khiến fan đứng ngồi không yên.

Chị cả Jisoo quảng bá ca khúc mới ngay tại Coachella

Jisoo và visual chiếm trọn ánh nhìn

Rosé là thành viên duy nhất có cơ hội khoe giọng hát ngọt ngào ở cả hai ca khúc solo trên sân khấu Coachella 2023. Ở phần đầu tiết mục, cô nàng khiến fan ôm tim chỉ với 2 câu hát Gone, giọng hát đầy tự sự của Rosé chạm vào cảm xúc người nghe một cách tinh tế. Với On The Ground, Rosé lại thể hiện rõ bản lĩnh làm chủ sân khấu, phối hợp nhịp nhàng với dàn vũ công hoành tráng, vũ đạo phức tạp đem đến tiết mục hoàn hảo khó có điểm chê.

Netizen phát cuồng với bản Gone 2 câu của Rosé

Rosé đầy tự sự với Gone

Thay đổi 360 độ, làm chủ sân khấu cực đỉnh

Lisa phần khép lại màn trình diễn solo của BLACKPINK. Cô nàng một lần nữa thể hiện thế mạnh hình thể cùng thần thái đậm chất Âu Mỹ. Lisa mở đầu tiết mục solo bằng màn biểu diễn múa cột với body "vạn người mê". Trước đó dù chỉ xuất hiện chiếc bóng trên màn hình led nhưng cũng đủ khiến các fan "vỡ vụn" vì tỷ lệ cơ thể điểm 10 của Lisa.

Lisa mở đầu tiết mục solo bằng màn biểu diễn múa cột với body "vạn người mê"

Thần thái 1000 điểm của Lisa

Những sự cố không mong muốn

Khép lại đêm diễn với những cảm xúc vỡ oà, nhưng sân khấu Coachella 2023 của BLACKPINK vẫn tồn tại những điểm trừ không mong muốn. Set diễn của nhóm bị trễ so với giờ dự kiến 30 phút, do đó chờ đợi khiến không ít fan cảm thấy nóng ruột. Tại địa điểm biểu diễn, vì tập trung đông đúc, một fan đã ngất xỉu và được đội ngũ y tế cấp cứu kịp thời.

Khán giả ngất xỉu trong thời gian chờ BLACKPINK

Bên cạnh đó, một vài sự cố âm thanh đã làm cho các màn trình diễn bớt hoàn hảo. Cụ thể, khi diễn Whistle, phần âm thanh gặp trục trặc khiến cho giọng hát của BLACKPINK phát ra từ loa không được mượt mà.

Âm thanh khi biểu diễn Whistle gặp sự cố

Với Jennie, sự cố trang phục nghiêm trọng đã xảy ra. Trang phục trình diễn You&Me của Jennie vốn rất nổi tiếng với những item lăng xê phong cách balletcore, trong đó phần chân váy được thiết kế ngắn, phân tầng bồng bềnh được mặc kèm cùng quần bảo hộ đồng màu. Phần vũ đạo mới khiến chân váy của Jennie mắc vào giày, cô nàng phải nhảy cùng với chân váy treo lơ lửng. Ở những động tác mạnh, nếu không khéo léo sẽ dễ giẫm đạp lên váy khiến cô bị ngã. Rất may mọi thứ đã được Jennie kiểm soát và xử lý một cách chuyên nghiệp.

Jennie phải biểu diễn với chân váy dính vào giày

Công chúng phấn khích, xưng danh "huyền thoại BLACKPINK"

Ngay sau khi sân khấu Coachella 2023 của BLACKPINK diễn ra, netizen không ngừng phấn khích và dành tặng cơn mưa lời khen cho set diễn bùng nổ của 4 cô gái. Tại Hàn Quốc, nhiều người nổi tiếng cũng theo dõi BLACKPINK qua màn ảnh nhỏ như Wendy (Red Velvet), R.TEE (producer của The Black Label),... Trên các nền tảng MXH, hashtag liên quan đến BLACKPINK tại Coachella và các thành viên liên tục thay nhau leo top thịnh hành cùng hàng triệu lượt truy cập. Cư dân mạng Hàn Quốc không tiếc lời khen ngợi, tự hào xưng danh "huyền thoại BLACKPINK".

BLACKPINK x Coachella là từ khoá hot nhất hiện tại

Phản ứng của Knet:

- Huyền thoại thật sự... Quá điên rồ. Giỏi dã man, quả nhiên ca sĩ là phải hát live.

- Tuần sau lại được coi nữa rồi. Vui quá trời quá đất...

- Không có nhóm nhạc nào giống BLACKPINK cả, sau này cũng không.

- Sao mình lại có thể ngồi trong phòng và được xem miễn phí màn trình diễn đỉnh cao thế này chứ?

- Nói thật, tui hơi ngại khi mình có thể xem màn trình diễn thần thánh này miễn phí qua YouTube.

- Quậy đục nước. Thật sự ấn tượng khi thấy các thành viên tận hưởng sân khấu như vậy.

- Dù bây giờ đang đi tour nhưng vẫn thay đổi toàn bộ set list, mix nhạc, vũ đạo rồi outfit khác. Quá đỉnh.

- Trùm cuối thực sự của Kpop. Queen of Kpop!!!

- Huyền thoại đến phút cuối

- Hát live bằng mic cầm tay đúng là bùng nổ... Bài nào cũng hay nhưng mê Shut Down với Lovesick Girls lắm, cả Tally. Cũng có rất nhiều yếu tố Hàn Quốc, có thể thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế nào.

BLACKPINK khép lại đêm diễn đầu tiên tại Coachella 2023

Kết thúc đêm diễn tuần đầu tiên tại Coachella 2023, BLACKPINK không nén được cảm xúc bùng nổ tận hưởng sân khấu cùng hàng trăm nghìn khán giả. Trước khi nói lời tạm biệt, Jennie khiến fan vỡ oà với chia sẻ đầy yêu thương: "Thật lạ khi chúng em được quay lại đây sau 4 năm, từ sân khấu phụ sang sân khấu chính, tất cả là vì mọi người". BLACKPINK thực sự đã có những giây phút thăng hoa nhất. Nhóm sẽ có đêm diễn thứ hai sau một tuần nữa.