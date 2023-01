Toàn bộ thành viên MOMOLAND không tái ký hợp đồng với công ty quản lý sau 7 năm gắn bó

Mới đây, công ty quản lý MLD Entertainment đã đưa ra tuyên bố chính thức về việc hết hạn hợp đồng độc quyền của MOMOLAND. Theo đó, trên trang chính thức, công ty này đưa ra thông báo:

"(Tạm dịch) Xin chào, đây là MLD Entertainment. Đầu tiên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu mến và cổ vũ MOMOLAND. Sau cuộc thảo luận kéo dài với các thành viên của MOMOLAND bao gồm Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy, mong muốn của tất cả các bên được tôn trọng để hợp đồng độc quyền của các thành viên sẽ chính thức kết thúc mà không có sự gia hạn. Chúng tôi vô cùng cảm ơn các thành viên của MOMOLAND đã trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi trong 7 năm qua và chúng tôi hứa sẽ cổ vũ cho tương lai của các thành viên một cách chân thành. Xin hãy giữ tình yêu này và ủng hộ đến sáu thành viên cho những khởi đầu mới của họ. Xin cảm ơn".

Toàn bộ thành viên MOMOLAND chính thức rời công ty MLD Entertainment sau 7 năm hoạt động

MOMOLAND chính thức ra mắt vào tháng 11/2016 và phát hành album đầu tiên mang tên Welcome to MOMOLAND. Nhóm còn từng được cho là đối thủ của BLACKPINK và TWICE ở thời điểm đỉnh cao.

Tuy nhiên từ năm 2019, MOMOLAND bị hoạt động cầm chừng, không có sản phẩm nổi bật, concert hay album. Phía công ty quản lý cũng bị cư dân mạng chỉ trích về việc bỏ bê "gà nhà" và khiến nhóm đứng trước bờ vực tan rã. Sau khi rời MLD Entertainment, các thành viên được cho sẽ tìm kiếm cơ hội mới với tư cách nghệ sĩ cá nhân.