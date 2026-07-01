Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau, cần lập tức trình báo công an

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần liên hệ ngân hàng để xác minh, tránh trở thành nạn nhân của thủ đoạn chuyển khoản mới.

Khi bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản từ người lạ, nhiều người có xu hướng chuyển trả ngay theo yêu cầu của người gửi.

Tuy nhiên, cơ quan công an cảnh báo đây có thể là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, người dân cần liên hệ ngân hàng để giao dịch được xác minh và xử lý theo đúng quy định, tránh nguy cơ mất tiền.

Theo cảnh báo từ Công an xã Vĩnh Xương, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lợi dụng các giao dịch chuyển khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường chuyển một khoản tiền từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng vào tài khoản của người dân, sau đó nhanh chóng liên hệ với lý do đã "chuyển nhầm" và đề nghị hoàn trả.

Khi phát hiện có tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người dân không nên tự ý hoàn trả theo yêu cầu của người lạ mà cần liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn xử lý. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường giải thích việc chuyển nhầm là do nhập sai số tài khoản hoặc nhầm lẫn vì số tài khoản của nạn nhân giống với người mà họ định chuyển tiền. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu hoàn trả vào chính tài khoản đã thực hiện giao dịch, chúng lại đề nghị chuyển tiền sang một tài khoản khác.

Tinh vi hơn, nhiều trường hợp các đối tượng còn tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc cơ quan chức năng để tạo áp lực, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngay nhằm "khắc phục sai sót". Không ít người vì lo ngại liên quan đến pháp lý hoặc muốn giúp đỡ người khác đã vội vàng thực hiện giao dịch mà không xác minh thông tin.

Ngoài việc yêu cầu chuyển trả tiền, các đối tượng còn có thể gửi đường link lạ hoặc đề nghị người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập Internet Banking hoặc mã OTP với lý do hỗ trợ xác minh giao dịch. Đây đều là những dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công an, người dân cần cảnh giác khi bất ngờ nhận được tiền từ người không quen biết, đặc biệt nếu ngay sau đó có người liên hệ yêu cầu chuyển trả tiền vào một tài khoản khác hoặc liên tục thúc giục phải thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn. Đây là những dấu hiệu cần được kiểm tra, xác minh trước khi có bất kỳ thao tác nào.

Khi phát hiện có tiền chuyển nhầm vào tài khoản, người dân tuyệt đối không nên tự ý chuyển trả theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng nơi mở tài khoản để thông báo sự việc và thực hiện theo hướng dẫn xử lý của ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, ngân hàng sẽ phối hợp với các bên liên quan để xác minh nguồn tiền và giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân nên lưu giữ đầy đủ tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, chứng từ giao dịch và các thông tin liên quan để phục vụ quá trình xác minh nếu phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay truy cập vào các đường link do người lạ gửi dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan công an hoặc ngân hàng khi phát hiện những giao dịch bất thường. Việc xử lý đúng quy trình không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bản thân mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang