Tình yêu hiện tại của Lan Phương

Lan Phương tìm được sự bình yên sau biến cố hôn nhân.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương dần bước vào một chương mới của cuộc sống. Không còn những chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, nữ diễn viên giờ đây dành gần như toàn bộ sự quan tâm cho 2 nhóc tỳ. Những khoảnh khắc đời thường giản dị, bình yên bên các con chính là điều mà Lan Phương trân trọng nhất.

Mới đây, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi Đà Lạt cùng hai nhóc tỳ kèm dòng chia sẻ ngắn gọn: "Đà Lạt - một ngày bình yên". Không cần những lời tâm sự dài, chỉ một câu nói cũng đủ để nhiều người cảm nhận được trạng thái nhẹ nhõm, an yên của Lan Phương sau khoảng thời gian nhiều biến động.

Trong bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên ôm cô con gái út trên tay, trong khi bé lớn quấn quýt đứng sát bên mẹ. Lan Phương liên tục nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương hướng về các con. Khung hình giản dị giữa phố núi nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, khiến nhiều khán giả để lại bình luận động viên nữ diễn viên.

Lan Phương an yên khi được bên cạnh các con

Sau khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, nữ diễn viên cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân. Cô từng thừa nhận có những giai đoạn vô cùng áp lực, mệt mỏi vì vừa chăm sóc hai con, vừa cân bằng công việc. Tuy nhiên, chính các con cũng là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vượt qua biến cố và tìm lại năng lượng tích cực.

Từ những chuyến đi ngắn ngày, những bữa ăn, khoảnh khắc vui chơi hay đơn giản là vài câu chuyện nhỏ trong quá trình nuôi dạy con, Lan Phương đều ghi lại với sự hào hứng và đầy yêu thương.

Lan Phương cho thấy tinh thần tích cực, vui vẻ bên các con

Không chỉ dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ, Lan Phương cũng dần trở lại với công việc nghệ thuật. Ở truyền hình, Lan Phương trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, còn ở điện ảnh thì cô ghi dấu ấn với Phí Phông. Dù trải qua biến cố hôn nhân nhưng khi trở lại với diễn xuất, Lan Phương luôn khiến khán giả hài lòng. Sự biến hoá trong từng nhân vật giúp Lan Phương nhận nhiều lời khen.

Gần đây, mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, nữ diễn viên đều ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, nhan sắc ngày càng mặn mà và thần thái nhẹ nhõm hơn trước. Cô cũng dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, duy trì lối sống lành mạnh và không ngần ngại tự thưởng cho mình những chuyến du lịch ngắn ngày cùng các con.

Lan Phương đang chăm chỉ trở lại với nghệ thuật

Nữ diễn viên dành thời gian nghỉ dưỡng cùng gia đình, tận hưởng giây phút vui vẻ

Trong một lần phỏng vấn cùng chúng tôi, Lan Phương trải lòng về biến cố của mình: "Tôi không thích gọi đó là đổ vỡ. Đơn giản là tôi cần tìm lại cuộc sống của mình và lựa chọn ly hôn để có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và hai con.

Khó khăn thì gần như chưa bao giờ ngừng lại. Có những giai đoạn tôi phải tự an ủi bản thân rất nhiều. Tôi tìm đến tâm lý học để lý giải cho mọi thứ xung quanh và nhờ đó mới có thể trụ vững.

Tôi luôn nhắc mình rằng mọi chuyện đôi khi chỉ có thể tệ hơn trước khi thực sự trở nên tốt hơn.

Có những giai đoạn rất kinh khủng. Nhưng nhờ hiểu vấn đề, mỗi lần sóng gió đến, tôi tiếp nhận nó dễ dàng hơn. Không phải là dễ, nhưng tôi hồi phục nhanh hơn. Sau mỗi 'cơn đại hồng thủy', tôi vẫn đứng vững, vui vẻ và đẹp hơn".

Lan Phương vượt qua biến cố để trở lại mạnh mẽ hơn

Ảnh: FBNV