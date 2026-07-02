Tín hiệu lạ của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Không ít người bắt đầu đặt nghi vấn liệu nàng hậu Thanh Thuỷ đang có tâm sự cá nhân hay thậm chí xảy ra trục trặc nào đó trong mối quan hệ.

Từ tháng 8/2025, Hoa hậu Thanh Thuỷ và ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai bị soi ra dùng đồ đôi, check-in chung địa điểm. Thậm chí, netizen còn bắt cặp cả hai sánh đôi ở ngoài đường.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mang màu sắc tâm trạng trên nền tảng Threads, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, nàng hậu viết: "Cảm xúc là thứ khó nắm bắt nhất, giống như vật nặng cuối ngày. Chỉ có thể cảm nhận, chẳng thể giữ riêng".

Đáng chú ý, dưới bài đăng, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nhanh chóng để lại bình luận với nội dung khá thoải mái: "Gì vậy bà…". Dòng chia sẻ ngắn nhưng nhiều ẩn ý khiến netizen lập tức bàn tán. Đặc biệt trong bối cảnh thời gian qua Thanh Thủy liên tục được gọi tên cùng Trịnh Thăng Bình, không ít người bắt đầu đặt nghi vấn liệu nàng hậu đang có tâm sự cá nhân hay thậm chí xảy ra trục trặc nào đó trong mối quan hệ đang được dân mạng nhiệt tình đẩy thuyền.

Hoa hậu Thanh Thuỷ có chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội Threads. Ảnh: Chụp màn hình

Không ít người bắt đầu đặt nghi vấn liệu nàng hậu đang có tâm sự cá nhân hay thậm chí xảy ra trục trặc nào đó trong mối quan hệ. Ảnh: FBNV

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình liên tục bị netizen gọi tên trong các bài đăng "đẩy thuyền" sau một số lần xuất hiện chung và có những tương tác được nhận xét khá tự nhiên. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ vượt quá mức bạn bè, cặp đôi vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán bởi ngoại hình đẹp đôi và cảm giác ăn ý mỗi khi đứng cạnh nhau.

Đáng chú ý, vào giữa tháng 2, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy cùng góp mặt tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Trong những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cả hai xuất hiện ở cùng không gian nhưng gần như không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào. Không chào hỏi, không trò chuyện và cũng giữ khoảng cách nhất định dù đứng cách nhau không xa.

Từ tháng 8/2025, Hoa hậu Thanh Thuỷ và ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai còn bị bắt gặp sánh đôi đi cùng nhau trên phố. Ảnh: Đi soi sao đi

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, là một trong những nàng hậu trẻ nhận được nhiều sự chú ý của Vbiz hiện nay. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và ghi điểm với hình ảnh nhẹ nhàng, học thức cùng đời tư khá kín tiếng. Sau khi đăng quang, Thanh Thủy duy trì độ phủ sóng ổn định thông qua các hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí và nhiều dự án đồng hành cùng thương hiệu.

Thanh Thủy cũng từng bị cư dân mạng gọi tên trong một vài nghi vấn hẹn hò, đáng chú ý có thời điểm xuất hiện nhiều đồn đoán liên quan đến SOOBIN. Tuy nhiên, sau đó nhiều ý kiến cho rằng những tương tác giữa cả hai chủ yếu xuất phát từ việc đồng hành trong các hoạt động chung thay vì là dấu hiệu của một mối quan hệ tình cảm ngoài đời.

Sau khi đăng quang, Thanh Thủy duy trì độ phủ sóng ổn định thông qua các hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí. Ảnh: FBNV

Về phía Trịnh Thăng Bình, nam ca sĩ sinh năm 1988 là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua. Anh ghi dấu với hàng loạt ca khúc như Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Tâm sự tuổi 30… Bên cạnh âm nhạc, Trịnh Thăng Bình còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, khá kín tiếng trong chuyện đời tư.

Trước đây, Trịnh Thăng Bình từng có quãng thời gian công khai hẹn hò với ca sĩ Yến Nhi nhưng cả hai chia tay sau khoảng 7 tháng. Sau đó, nam ca sĩ cũng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với một số mỹ nhân Vbiz, trong đó có Liz Kim Cương. Tuy nhiên, anh hiếm khi chia sẻ quá sâu về các mối quan hệ cá nhân.