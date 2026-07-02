Nhà Kardashian - Jenner và những ngã rẽ tình yêu: Người hạnh phúc, người chọn độc thân

Chuyện tình cảm của chị em nhà Kardashian - Jenner vốn nhận được nhiều sự chú ý: người được cho là đã tìm thấy hạnh phúc mới, người vun đắp tổ ấm, người lựa chọn độc thân.

Hình ảnh năm chị em nhà Kardashian - Jenner

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi chương trình Keeping Up with the Kardashians lên sóng, gia đình Kardashian - Jenner vẫn là một trong những cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí thế giới. Bên cạnh đế chế kinh doanh tỷ đô, những lần xuất hiện trên thảm đỏ hay các chương trình truyền hình thực tế, đời sống tình cảm của năm chị em nhà Kardashian và Jenner vẫn luôn là đề tài được công chúng quan tâm.

Ở thời điểm hiện tại, mỗi người lại có một câu chuyện tình cảm khác nhau. Có người được cho là đã mở lòng sau những đổ vỡ trong quá khứ, có người đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, cũng có người quyết định dành trọn thời gian cho bản thân và gia đình thay vì tìm kiếm một mối quan hệ mới.

Kim Kardashian và Kendall Jenner mở lòng với tình yêu mới

Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với rapper Kanye West, Kim Kardashian gần như kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Dù từng được nhắc đến cùng diễn viên Pete Davidson hay cầu thủ Odell Beckham Jr., nữ doanh nhân hiếm khi lên tiếng về các tin đồn xoay quanh đời tư.

Tuy nhiên gần đây, Kim tiếp tục trở thành tâm điểm khi được cho là đang tìm hiểu tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton. Qua đó, cả hai vừa có chuyến nghỉ cuối tuần tại vùng Cotswolds (Anh), nơi họ lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều không gian riêng tư.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton thường xuyên bắt gặp đi cùng nhau (Ảnh: People Magazine)

Nguồn tin cho biết Kim Kardashian đã bay từ Los Angeles sang Anh để gặp Hamilton. Cả hai được cho là sử dụng các dịch vụ riêng nhằm tránh sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, đến nay cả Kim Kardashian và Lewis Hamilton đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin hẹn hò.

Dù mới chỉ dừng ở mức tin đồn, việc cả hai liên tục xuất hiện trong các sự kiện và dành thời gian bên nhau khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về chương mới trong đời sống tình cảm của Kim sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Trong khi đó, em gái Kendall Jenner cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm khi chuyện tình với nam diễn viên Jacob Elordi đã có những bước tiến mới.

Theo nguồn tin của Page Six, Kendall Jenner và Jacob Elordi hiện đã chính thức trở thành một cặp đôi sau nhiều tháng tìm hiểu. Nguồn tin cho biết siêu mẫu nhà Kardashian rất nghiêm túc với mối quan hệ này và thậm chí nhìn thấy tương lai lâu dài bên nam diễn viên người Úc.

Kendall Jenner và Jacob Elordi không ngần ngại chia sẻ mối quan hệ thân thiết (Ảnh: People Magazine)

Được biết, Kendall ban đầu khá dè dặt khi bước vào mối quan hệ này bởi cả hai đã quen biết từ nhiều năm trước và có nhiều bạn bè chung trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tại Hawaii, mối quan hệ của họ được cho là phát triển nhanh chóng. Hai người gần như không rời nhau kể từ khi bắt đầu hẹn hò và dự kiến sẽ cùng đón sinh nhật của Jacob Elordi tại Australia.

Khi nói về mối quan hệ này, Kylie Jenner được biết là người góp phần kết nối chị gái với Jacob Elordi sau khi cả hai có dịp gặp gỡ trong mùa giải thưởng điện ảnh. Từ những lần gặp gỡ ban đầu, mối quan hệ của Kendall và Jacob được cho là ngày càng gắn bó.

Kylie Jenner được biết là người kết nối chị gái và Jacob Elordi (Ảnh: Elle)

Kylie Jenner và Kourtney Kardashian: Tận hưởng hạnh phúc bên người mình chọn

Bên cạnh những đồn đoán xoay quanh các mối quan hệ của Kim Kardashian và Kendall Jenner, chuyện tình của Kylie Jenner và Kourtney Kardashian lại có phần rõ ràng và ổn định hơn.

Kylie Jenner và nam diễn viên Timothée Chalamet vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023. Sau hơn ba năm bên nhau, cặp đôi ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, những chuyến nghỉ dưỡng cũng như các buổi gặp gỡ của gia đình Kardashian - Jenner.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet liên tục sánh đôi tại các sự kiện lớn nhỏ (Ảnh : British GQ)

Gần đây, cả hai tiếp tục được bắt gặp tận hưởng kỳ nghỉ tại Hamptons và tham gia buổi hẹn hò đôi cùng Kendall Jenner và Jacob Elordi. Theo People, Timothée Chalamet cũng ngày càng gắn bó với gia đình bạn gái, tham dự các dịp sum họp và có mối quan hệ thân thiết với các con của Kylie.

Khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý nhất là khi Timothée công khai dành những lời cảm ơn chân thành cho Kylie trong bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên xuất sắc. Việc nam diễn viên hiếm hoi nhắc đến bạn gái trước công chúng được nhiều người xem là dấu mốc cho thấy mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt.

Nếu Kylie đang tận hưởng chuyện tình ngọt ngào, chị cả Kourtney Kardashian lại được nhiều người xem là thành viên có "cái kết đẹp" nhất trong gia đình.

Sau nhiều năm là bạn bè thân thiết, Kourtney Kardashian và tay trống Travis Barker chính thức công khai hẹn hò vào năm 2021, kết hôn vào năm 2022 và chào đón con trai chung Rocky Thirteen Barker vào cuối năm 2023.

Bên cạnh con chung, hai người còn xây dựng một gia đình đông đủ với các con riêng từ những mối quan hệ trước. Trong chương trình The Kardashians, Kourtney nhiều lần chia sẻ Travis Barker là một người chồng và người cha tuyệt vời. Theo cô, chính cách Travis yêu thương, chăm sóc các con là một trong những lý do quan trọng khiến cô quyết định gắn bó lâu dài.

Kourtney chia sẻ hình ảnh gia đình vào dịp Giáng Sinh (Ảnh: People Magazine)

Nhiều nguồn tin thân cận cũng cho biết sau khi kết hôn, Kourtney ưu tiên dành thời gian cho gia đình hơn bao giờ hết và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng cùng các con.

Khloé Kardashian bình yên với lựa chọn độc thân

Nếu bốn chị em đều ít nhiều gắn với những câu chuyện tình yêu ở hiện tại, Khloé Kardashian lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Sau khi chính thức khép lại mối quan hệ nhiều sóng gió với cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson, Khloé xác nhận cô đã chủ động sống độc thân hơn bốn năm. Trong một tập của The Kardashians, nữ doanh nhân cho biết hiện cô chưa có ý định bước vào một mối quan hệ mới và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Khloé Kardashian và chồng cũ là cầu thủ bóng rổ Tristan Thompson (Ảnh: CNN)

"Tôi đã độc thân nhiều năm và cảm thấy rất ổn", Khloé từng chia sẻ. Thay vì dành thời gian cho chuyện tình cảm, cô ưu tiên chăm sóc hai con là True và Tatum.

Trước Tristan Thompson, Khloé từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với cựu ngôi sao NBA Lamar Odom. Sau nhiều lần tổn thương bởi những mối quan hệ trong quá khứ, nữ doanh nhân cho biết cô không còn cảm thấy áp lực phải tìm kiếm một người đồng hành mới.

Dù lựa chọn cuộc sống độc thân, Khloé vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với Tristan Thompson để cùng nuôi dạy các con. Với cô, gia đình và các con luôn là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại Khloé Kardashian ưu tiên dành thời gian cho hai con (Ảnh: People Magazine)

Từ những tin đồn hẹn hò của Kim Kardashian và Kendall Jenner, chuyện tình ngày càng bền chặt của Kylie Jenner, cuộc hôn nhân viên mãn của Kourtney Kardashian đến lựa chọn sống độc thân của Khloé Kardashian, mỗi chị em nhà Kardashian - Jenner đều đang viết nên một chương riêng trong hành trình tình yêu của mình. Dù lựa chọn khác nhau, họ đều cho thấy hạnh phúc không chỉ có một định nghĩa và mỗi "ngã rẽ" đều phản ánh cách họ tìm kiếm sự cân bằng sau những thăng trầm của cuộc sống.