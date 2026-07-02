Sao nhí Vbiz thông báo đỗ thủ khoa

Sao nhí này từng góp mặt trong cuộc thi âm nhạc, có mối quan hệ thân thiết với Hương Giang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nguyễn Đoàn Chấn Quốc gây chú ý khi thông báo trúng tuyển Nhạc viện TP.HCM với thành tích nổi bật. Theo bảng kết quả được chia sẻ, nam ca sĩ sinh năm 2008 trở thành thủ khoa bậc Đại học chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ, thuộc khoa Jazz, Pop, Rock - Công nghệ Âm nhạc. Ở phần thi tuyển sinh, Chấn Quốc đạt 8,5 điểm chuyên môn và 9 điểm kiến thức, qua đó chính thức hiện thực hóa ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc một cách bài bản.

Chấn Quốc chia sẻ về thành tích nổi bật này: "Mùa hè năm nay, con thật sự may mắn khi được nghiêm túc theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, với kết quả Thủ khoa đại học khoa Jazz, Pop, Rock - Công nghệ âm nhạc chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ. Gần 7 năm trước, nhờ nút chọn của chú Dương Cầm và mẹ yêu Nguyễn Hương Giang, con đã có cơ hội tỏa sáng với tình yêu âm nhạc trên sóng truyền hình quốc gia với The Voice Kids. Để đạt được thành quả như hôm nay, con biết rằng đó không chỉ là sự cố gắng của riêng mình, mà còn là sự yêu thương và đồng hành của rất nhiều người".

Chấn Quốc công bố bảng điểm là Thủ khoa Chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP.HCM

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng tới Chấn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi cậu bé từng gây ấn tượng trên sân khấu The Voice Kids nay đã trưởng thành và có bước khởi đầu đầy hứa hẹn trên con đường nghệ thuật.

Chấn Quốc nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, người thân vì thành tích nổi bật

Chấn Quốc được biết đến là sao nhí thuộc đội Hương Giang - Dương Cầm ở The Voice Kids 2019

Chấn Quốc sinh năm 2008, quê An Giang. Sao nhí được đông đảo khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân The Voice Kids 2019 trong đội của HLV Hương Giang - Dương Cầm. Trước đó, Chấn Quốc từng tham gia chương trình nhưng không thành công ở mùa giải đầu tiên. Không bỏ cuộc, nam ca sĩ trẻ kiên trì theo đuổi đam mê, miệt mài học thanh nhạc để trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong suốt hành trình tại The Voice Kids, Chấn Quốc ghi dấu ấn với chất giọng giàu cảm xúc cùng nhiều tiết mục được yêu thích. Đặc biệt, màn trình diễn Sóng Gió cùng Jack từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Dù chỉ dừng chân ở vị trí Á quân, Chấn Quốc vẫn được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải năm đó.

Chấn Quốc xưng hô với Hương Giang là "mẹ - con", chứng minh mối quan hệ thân thiết

Sau cuộc thi, Chấn Quốc không hoạt động nghệ thuật quá rầm rộ mà lựa chọn tập trung hoàn thành việc học, đồng thời trau dồi kỹ năng thanh nhạc. Việc trở thành thủ khoa Nhạc viện TP.HCM được xem là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực, đồng thời mở ra chặng đường mới để nam ca sĩ trẻ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc một cách chuyên nghiệp.

Ngoại hình nổi bật của Chấn Quốc ở tuổi 18

Ảnh: FBNV