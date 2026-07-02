Hình ảnh nam thần lố bịch nhất lịch sử showbiz sau 4 năm bị cấm sóng triệt để

Công chúng hồi hộp nín thở chờ đợi xem nam diễn viên đẹp trai nhưng tai tiếng này sẽ tiếp tục bày ra trò gì nữa.

Nam tài tử Đặng Luân đã chính thức bị cấm sóng tại thị trường Trung Quốc từ năm 2022 sau bê bối trốn thuế gây chấn động dư luận. Sau 1 thời gian im ắng, tới nay nam diễn viên này lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội với hình ảnh không thể tin nổi.

Theo đó, trong sáng 1/7, công chúng náo loạn trước thông tin Đặng Luân sẽ chính thức comeback trên tạp chí METAL ở Tây Ban Nha sau khi bị cấm hoạt động tại quê nhà Trung Quốc. Nguồn tin cho biết thêm, nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” sẽ đổ bộ lên hẳn trang bìa của tạp chí nổi tiếng nói trên. Phía tạp chí cũng vừa nhá hàng hình ảnh cho màn xuất hiện đầy bất ngờ của nam thần xứ Trung.

Trước đó, 1 vài ngôi sao Trung Quốc cũng chọn comeback ở nước ngoài sau khi bị cấm sóng tại quê nhà như Phạm Băng Băng, Lý Dịch Phong,... Tuy nhiên, những ngôi sao này đều chọn trở lại hoạt động ở những quốc gia gần với Trung Quốc - nơi họ có lực lượng fan đông đảo. Còn trong trường hợp của Đặng Luân, nam diễn viên lại chọn tái xuất trên tạp chí ở Tây Ban Nha xa xôi, điều này đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy ngỡ ngàng, không tin nổi. Nhiều netizen cũng nhận định, dù có chọn comeback trên ấn phẩm ở châu Âu thì fan Trung vẫn sẽ là những người chủ yếu “đập tiền” mua tạp chí cho Đặng Luân.

Đặng Luân bất ngờ trở lại trên tạp chí ở Tây Ban Nha sau 4 năm bị “phong sát” hoàn toàn tại Trung Quốc, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Weibo

Còn nhớ, Đặng Luân chính thức hết đường hoạt động ở showbiz Trung Quốc sau khi bị phanh phui bê bối trốn thuế hồi năm 2022. Theo đó, vào ngày 15/3/2022, nam nghệ sĩ đã bị Cục thuế Thượng Hải kết tội trốn thuế và nhận mức phạt 16,6 triệu USD (415 tỷ đồng).

Theo đại diện Cục thuế Thượng Hải, khi phát hiện ra sai phạm về thuế trong quá trình thanh tra, họ đã thông báo cho Đặng Luân, đồng thời nhiều lần thúc giục nam diễn viên nộp đầy đủ khoản thuế còn thiếu. Tuy nhiên, Đặng Luân chây ì không thực hiện. Do đó, anh mới Cục thuế Thượng Hải công khai hành vi phạm pháp trên truyền thông và phạt nặng. Đài trung ương CCTV cũng lên án hành vi trốn thuế của Đặng Luân trên sóng thời sự, chỉ trích nam diễn viên không coi trọng sự tôn nghiêm của pháp luật. Theo CCTV, hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế không chỉ biến nam diễn viên trở thành công dân không tuân thủ luật pháp, còn trở thành nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức.

Chỉ trong vòng 3 tiếng ngắn ngủi sau khi bê bối nổ ra, Đặng Luân đã bị xóa sổ khỏi làng giải trí Trung Quốc. Sự nghiệp của anh tiêu tan ở tuổi 30 sau khi mắc sai lầm đầu tiên và nghiêm trọng nhất.

Đặng Luân bị “phong sát” vì lộ tẩy hành vi trốn thuế không thể chấp nhận nổi. Ảnh: Weibo

Ngoài đánh mất tương lai rộng mở trong showbiz, Đặng Luân còn đối mặt với tổn thất kinh tế không nhỏ sau bê bối. Anh phải đền bù cho đối tác chịu thiệt hại hơn 300 triệu NDT (1.050 tỷ đồng). Số tiền khổng lồ này khiến nam diễn viên chật vật xoay sở. Do không trả nợ đúng hạn, anh bị kiện và bị tòa án cưỡng chế khối tài sản 1,74 triệu NDT (5,7 tỷ đồng).

Sau khi rời khỏi showbiz, nam nghệ sĩ chuyển sang kinh doanh nhà hàng lẩu, tiệm trà sữa và bán hàng trực tuyến để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ nghìn tỷ. Anh thường xuyên rao bán bánh Trung thu, trà và nguyên liệu nấu lẩu trên mạng xã hội để tăng thu nhập.

Không chỉ vậy, Đặng Luân còn bày ra đủ trò để bào tiền fan. Còn nhớ hồi tháng 1/2025, tài tử họ Đặng bất ngờ có màn đánh úp gây chấn động showbiz Trung Quốc. Khi ấy, nam diễn viên gây sốc khi tự làm mẫu ảnh, tự in ấn và xuất bản tạp chí riêng mang tên ArtPDF 02. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Theo các blogger, tạp chí của Đặng Luân bán với giá 80 NDT (hơn 277.000 đồng). Sau 10 phút mở bán, đã có hơn 30.000 bản được bán ra. Sau thời gian ngắn, Đặng Luân đã thu về 2,4 triệu NDT (hơn 8,3 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Đặng Luân không lộ mặt trong tạp chí. Gương mặt anh được che đi bằng 1 vườn hoa sặc sỡ, còn những hình ảnh khác đều chụp góc nghiêng mờ ảo. Không chỉ vậy, nam diễn viên cũng không dùng tên thật mà giới thiệu bản thân là Bắc Bắc trong tạp chí tự sản xuất của mình. Đặng Luân chia sẻ tạp chí này của anh mời 7 nhà nghệ thuật tham gia thử thách mang tên trống không. Tài tử Hương Mật Tựa Khói Sương là 1 trong 7 khách mời. Theo Đặng Luân, 7 khách mời sẽ phải tạo ra 7 sản phẩm khác nhau để trả lời câu hỏi “Không có tên tuổi, không có khuôn mặt, không có thân phận, làm thế nào để nhận biết 1 người?”.

Động thái bào tiền fan 1 cách lố bịch của Đặng Luân đã bị MXH chê cười, “ném đá” dồn dập. Cũng từ đây, anh bị nhiều khán giả gán mác là “nam thần lố bịch nhất Cbiz”.

Tạp chí của Đặng Luân không có mặt chính chủ. Ngoài ra, nam diễn viên cũng không sử dụng tên thật, mà thay vào đó là dùng tên Bắc Bắc. Chiêu trò này của tài tử họ Đặng bị cả MXH chê cười. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo, Sohu