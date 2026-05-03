Tình trạng hiện tại của nam ca sĩ bị kết án tù vì trốn nghĩa vụ quân sự

Vào ngày 1/5, nam idol Ravi (VIXX) đăng tải một số bức ảnh của mình lên mạng xã hội. Trong ảnh, anh dường như đang làm việc trong một căn phòng. Thành viên nhóm VIXX không chú thích gì cho bài đăng, nhưng người hâm mộ đã phản hồi bằng những bình luận ủng hộ. Bài đăng này thu hút sự chú ý vì nó được đăng tải sau khi Ravi công khai xin lỗi vào tháng 3 và tiết lộ rằng anh đã hoàn thành thời gian phục vụ trong quân đội còn lại của mình.

Hồi tháng 3, Ravi viết “Chào mọi người, mình là Ravi. Đã lâu rồi mình chưa chào hỏi mọi người”. Nam idol sinh năm 1993 giải thích rằng anh đã làm công tác xã hội từ tháng 10/2022, nhưng công việc của anh bị gián đoạn do một vụ kiện liên quan đến vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự. Theo Ravi, sau đó anh đã tuân theo quyết định của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội và hoàn thành phần còn lại của nghĩa vụ trước khi xuất ngũ vào ngày 13/12/2025.

Trong lời xin lỗi của mình, anh đã suy ngẫm về hành động của mình và nói: “Trong suốt quá trình này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân vì đã cầu xin sự thông cảm trong khi lấy hoàn cảnh cá nhân và môi trường xung quanh làm lý do bào chữa, thay vì tự nhìn nhận lại bản thân và chịu trách nhiệm”. Ravi nói thêm: “Tôi nhận ra rằng một lựa chọn hèn nhát có thể làm tổn thương người khác. Tôi một lần nữa xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi hành động sai trái của mình, và tôi sẽ tiếp tục học hỏi và tự rèn luyện bản thân để có thể sống tốt hơn”.

Ravi trở lại mạng xã hội sau khi bị kết án tù và phải hoàn thành nốt nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Instagram

Nam idol dường như đã quay trở lại làm nhạc. Ảnh: Instagram

Theo các công tố viên, Ravi bị truy tố không giam giữ với tội danh âm mưu trốn nghĩa vụ quân sự. Nam idol đã cấu kết với một người môi giới nghĩa vụ quân sự để giả vờ mắc bệnh động kinh, lấy chẩn đoán sai và tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Các nhà điều tra cho biết Ravi đã nhận được một "tình huống động kinh" từ người môi giới, giả vờ ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Mặc dù bác sĩ không xác nhận các triệu chứng, Ravi vẫn tiếp tục yêu cầu thuốc và xin ý kiến về việc điều trị bằng thuốc.

Sau đó, nam idol nộp giấy chứng nhận nghi ngờ mắc bệnh động kinh cho Cục Quản lý Nhân lực Quân đội vào năm 2021. Người môi giới đã gửi cho Ravi một tin nhắn nói rằng "Tốt, anh được miễn nghĩa vụ quân sự". Cái giá cho phi vụ gian lận này là 50 triệu won (892 triệu đồng).

Ravi đã thừa nhận tất cả các cáo buộc trong phiên tòa đầu tiên. Tòa án tuyên bố nam idol có tội và kết án 1 năm tù giam, hoãn thi hành án 2 năm, cùng với 120 giờ lao động công ích. Tòa án cho rằng hành vi phạm tội rất nghiêm trọng vì Ravi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ gian lạn cùng với người môi giới, mặc dù không có triệu chứng động kinh. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét rằng Ravi là người phạm tội lần đầu, đã thừa nhận hành vi sai trái, tỏ ra hối hận và có vẻ sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau khi được đánh giá lại.

Ảnh: News1

Tòa án tuyên bố nam idol có tội và kết án 1 năm tù giam, hoãn thi hành án 2 năm, cùng với 120 giờ lao động công ích. Ảnh: X

Trong lời cuối cùng trước tòa, thành viên VIXX xin lỗi và giải thích lỗi lầm của mình: "Tôi là nghệ sĩ duy nhất kiếm được lợi nhuận trong công ty lúc đó. Nếu nhập ngũ thì các hợp đồng đều bị trì hoãn, phải chịu khoản tiền phạt lớn. Tôi đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc mà lẽ ra tôi không nên làm".

Ravi sinh năm 1993, anh ra mắt với VIXX vào năm 2012 với tư cách main rapper (rapper chính). Nam idol có sự nghiệp solo thành công, là CEO của hãng thu âm Groovl1n và The L1VE. Tuy nhiên, bê bối trốn nghĩa vụ quân sự đã khiến cái tên Ravi trở thành "cái gai" trong mắt công chúng. Anh bị khán giả quay lưng, vướng vòng lao lý, sự nghiệp lung lay và bị đài truyền hình KBS cấm sóng.

Trước khi bê bối nổ ra, Ravi là idol được yêu mến. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom