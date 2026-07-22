Tình trạng của nam nghệ sĩ bị màn hình LED 600kg rơi trúng, liệt tứ chi vĩnh viễn tàn tật ở tuổi 27

Nam nghệ sĩ này bị đã cướp đi tương lai, sức khỏe và hạnh phúc sau vụ tai nạn sân khấu nghiêm trọng nhất trong lịch sử showbiz.

Ngày 28/7/2022, cả châu Á bàng hoàng khi một màn hình LED khổng lồ nặng 600 kg bất ngờ rơi xuống sân khấu, và đè trúng ít nhất 2 vũ công trong concert của nhóm nhạc đình đám Hong Kong (Trung Quốc) Mirror. Vụ tai nạn kinh hoàng không chỉ khiến buổi biểu diễn lập tức bị hủy bỏ mà còn cướp đi tương lai của vũ công Lý Khải Ngôn - nạn nhân chịu thương tích nặng nề nhất.

Bốn năm trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, cuộc sống của Lý Khải Ngôn không bao giờ trở lại như trước. Từ một chàng trai trẻ khỏe mạnh, đam mê vũ đạo và đang có sự nghiệp rộng mở, anh nay phải sống trong tình trạng liệt tứ chi, phụ thuộc vào xe lăn và cần người chăm sóc 24 giờ mỗi ngày. Không chỉ mất đi sức khỏe và sự nghiệp, nam vũ công còn liên tiếp trải qua những cú sốc về tinh thần khi cha qua đời và mối tình nhiều năm cũng tan vỡ.

Vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng khiến Lý Khải Ngôn trọng thương vào năm 2022. Ảnh: On.

Vụ tai nạn hủy hoại cuộc đời Lý Khải Ngôn ở tuổi 27

Theo tờ Sina, màn hình LED cỡ lớn treo phía trên sân khấu concert của Mirror đã đứt dây cáp, rơi thẳng xuống khu vực biểu diễn. Khi đó nghệ sĩ và các nam vũ công đang biểu diễn, không hề hay biết. Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, khiến hàng triệu người bàng hoàng. Khán giả tại hiện trường bật khóc, còn các thành viên nhóm Mirror và nhiều nghệ sĩ, vũ công khác cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn khi chứng kiến tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay trước mắt.

Lý Khải Ngôn là người hứng trọn cú va đập trực tiếp của màn hình LED. Nam vũ công lập tức được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ mới thoát khỏi cửa tử. May mắn giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn và nhiều di chứng nghiêm trọng khác hậu tai nạn.

Nam vũ công bị thương nghiêm trọng, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: On.

Do trải qua nhiều ca phẫu thuật, sức khỏe của nam vũ công giảm sút trầm trọng, dễ bị nhiễm trùng nội tạng và lở loét cơ thể. Anh không thể ăn uống, nói chuyện. Thức ăn của Lý Khải Ngôn đều là đồ xay nhuyễn. Theo gia đình, chức năng ruột và bàng quang của Lý Khải Ngôn suy yếu sau vụ tai nạn, không có cảm giác buồn vệ sinh và cũng không thể tự tiểu tiện như người bình thường. Điều đáng lo nhất là anh cũng đã mất khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể. Ở giai đoạn đầu, cha mẹ phải đo nhiệt độ cho con liên tục, dùng nước đá hạ nhiệt để tránh Lý Khải Ngôn bị sốt cao không hạ gây biến chứng.

3 năm sau vụ viêc, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện. Tình trạng của Lý Khải Ngôn cần được can thiệp, giám sát y tế liên tục để cơ hội phục hồi không chạm mốc 0% cũng như gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật. Hàng ngày, Lý Khải Ngôn phải dành ra 5 tiếng để tập vật lý trị liệu phần trên cơ thể và phần dưới cơ thể để kích thích sự hoạt động trở lại của dây thần kinh. Buổi tối, Lý Khải Ngôn không được ngủ xuyên đêm. Anh phải thức dậy khoảng một tiếng để thay đổi tư thế, căng cơ nhằm đề phòng cợ thể bị loét áp lực, co thắt gân tay và chân gây ảnh hưởng quá trình trị liệu ban ngày.

Tháng 2/2023, Lý Khải Ngôn được sử dụng bộ khung xương trợ lực (Exoskeleton) để tập đi lại. Sau 1 năm, bác sĩ đánh giá cơ bắp vùng tay và chân của Lý Khải Ngôn đã có phản ứng nhẹ. Sau đó, họ tiến hành cấy chip kích thích dây thần kinh vận động cho nam vũ công. Dù vậy, cơ bắp vùng chân của Lý Khải Ngôn vẫn không có dấu hiệu tiến triển tích cực, cho thấy anh có thể phục hồi. Do đó, Lý Khải Ngôn được cho biết sẽ phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại. Thời gian gần đây, các bác sĩ đã phải cho nam nghệ sĩ này tập sử dụng xe lăn điện, đồng thời bắt anh phải cầm gậy dài chống dưới đất luyện lực tay để có thể điều khiển xe lăn.

4 năm sau vụ việc, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện, cơ hội lấy lại khả năng vận động ngày càng mong manh. Anh được cho biết sẽ phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại. Ảnh: Sina, On.

4 năm ròng rã đi tìm công lý được bồi thường hơn 21 tỷ đồng

Theo điều tra của cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là 1 trong 2 sợi cáp neo giữ màn hình đã bị đứt. Dù sơ suất trong thi công gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 nhà thầu chính làm sân khấu cho nhóm nhạc Mirror vẫn được tòa tuyên trắng án, thả tự do sau 3 năm bị tạm giam điều tra. Gia đình Lý Khải Ngôn đã bày tỏ phẫn nộ trước kết quả này, tuyên bố không thể chấp nhận được việc 3 bị cáo được tha bổng sau khi khiến Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn. Phía Lý Khải Ngôn đã kháng cáo, yêu cầu các bị đơn bồi thường 73.000 HKD/tháng (218 triệu đồng) cho nam vũ công. Tuy nhiên, phía nhà thầu không đồng ý đền bù. Điều này khiến vụ án này rơi vào bế tắc.

Trong lúc đó, mỗi tháng gia đình Lý Khải Ngôn phải gánh chịu chi phí y tế lên tới hàng triệu HKD (tương đương hàng tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền 10 triệu HKD (32 tỷ đồng) mà nhà thầu hỗ trợ cho Lý Khải Ngôn sau vụ việc đã cạn kiệt. Vì vậy, tỷ phú Lý Trạch Gia - ông chủ nhóm nhạc Mirror - đã đứng ra chi trả 1 phần hóa đơn y tế để cứu mạng Lý Khải Ngôn.

Đến ngày 16/6/2026, Tòa án Hong Kong (Trung Quốc) chính thức đưa ra phán quyết liên quan đến vụ tai nạn của Lý Khải Ngôn. Nam vũ công được nhận bồi thường 6,29 triệu HKD (khoảng 21,2 tỷ đồng) tiền bồi thường. Đây được xem là mức bồi thường tối đa theo nhiều hạng mục dành cho trường hợp "tàn tật ở mức độ thảm khốc", mất hoàn toàn khả năng lao động và phải phụ thuộc lâu dài vào sự chăm sóc của người khác.Khoản tiền các nhà thầu phải chi trả cho Lý Khải Ngôn bao gồm tiền bồi thường do mất hoàn toàn khả năng lao động vĩnh viễn, chi phí thuê người chăm sóc, các khoản thanh toán định kỳ trong tương lai, chi phí điều trị và phục hồi chức năng.

Trong phiên tòa mới đây, Lý Khải Ngôn được phán quyết nhận bồi thường 6,29 triệu HKD (khoảng 21,2 tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, ngay cả khi nhận được khoản tiền hàng chục tỷ đồng, nhiều người vẫn cho rằng không có con số nào đủ để bù đắp những gì Lý Khải Ngôn đã đánh mất. Nam vũ công sẽ phải ra vào bệnh viện, sử dụng xe lăn cả đời. Ngay cả những sinh hoạt cơ bản như ăn uống, thay quần áo, vệ sinh cá nhân hay di chuyển, anh cũng đều phải nhờ người khác hỗ trợ. Lý Khải Ngôn hiện cần tới 3 người chăm sóc thay phiên nhau túc trực 24/24 để đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và điều trị.

Chưa kể, vụ tai nạn không chỉ cướp đi sức khỏe và tương lai của Lý Khải Ngôn mà còn kéo theo hàng loạt thảm kịch khác cho anh. Vào ngày 25/4 vừa qua, mục sư Lý Thịnh Lâm - cha Lý Khải Ngôn - đã đột ngột qua đời. Do tình trạng sức khỏe đặc biệt, Lý Khải Ngôn không thể đứng ra lo liệu hậu sự, thậm chí còn chẳng thể xuất hiện ở tang lễ để tiễn biệt cha. Sự ra đi của ông Lý Thịnh Lâm khiến công chúng càng thêm xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của Lý Khải Ngôn và gia đình anh. Suốt 4 năm qua, cha mẹ là người ngày đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho nam vũ công này. Thậm chí, ông Lý Thịnh Lâm đã phải nghỉ việc để phụ vợ lo cho con trai vì gia đình không còn đủ tiền để thuê hộ lý, điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc. Sau khi cha mất, gánh nặng tiền bạc và chuyện chăm sóc con trai tàn tật đè nặng lên mẹ Lý Khải Ngôn. Bà được cho biết cũng đang rơi vào tình trạng kiệt quệ vì tuổi cao sức yếu.

Vào ngày 25/4, Lý Khải Ngôn đón nhận cú sốc cha đột ngột bệnh nặng rồi qua đời. Ảnh: Sina.

Lý Khải Ngôn không thể đến tang lễ để tiễn biệt cha. Ảnh: HK01.

Trong khi đó, nam vũ công này và bạn gái Tô Chỉ Tình đã hủy hôn và đường ai nấy đi vào tháng 3 vừa qua. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình đã chọn rời đi, tháo chạy khỏi người bạn trai khó có khả năng phục hồi sau nhiều năm đồng hành. Lý Khải Ngôn và Tô Chỉ Tình từng có 1 mối tình kéo dài nhiều năm. Họ dự định kết hôn, tổ chức đám cưới vào cuối năm 2022, nhưng kế hoạch này đã bị hoãn vô thời hạn vì Lý Khải Ngôn gặp tai nạn bất ngờ.

Lý Khải Ngôn và Tô Chỉ Tình đã hủy hôn, chia tay. Tô Chỉ Tình đã ẩn/xóa toàn bộ video tình cảm, thông tin liên quan đến bạn trai khỏi trang cá nhân của cô từ ngày 14/3. Ảnh: On.

Đến hiện tại, vụ việc được xem là tai nạn sân khấu kinh hoàng nhất và để lại hậu quả nặng nề nhất. Ở tuổi 27, đáng lẽ Lý Khải Ngôn vẫn có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, theo đuổi đam mê và xây dựng tương lai của riêng mình. Thế nhưng chỉ vì sơ suất thi công của người khác, cuộc đời của anh đã rơi vào bi kịch. Giờ đây, cuộc sống của anh gắn liền với những buổi điều trị kéo dài, chiếc xe lăn và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của đội ngũ chăm sóc. Nam vũ công không còn khả năng tự lập như trước, cũng không thể tiếp tục sự nghiệp mà mình đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

Khoản bồi thường hơn 21 tỷ đồng chắc chắn sẽ giúp gia đình Lý Khải Ngôn giảm bớt gánh nặng tài chính, đặc biệt khi chi phí chăm sóc và điều trị sẽ còn kéo dài suốt quãng đời còn lại. Nhưng đối với nhiều người, số tiền ấy vẫn không thể đổi lại sức khỏe, tuổi trẻ, sự nghiệp, tình yêu và những người thân mà Lý Khải Ngôn đã lần lượt đánh mất sau vụ tai nạn kinh hoàng năm nào. Bốn năm đã trôi qua, vụ việc vẫn luôn được nhắc đến như một lời cảnh tỉnh đối với ngành tổ chức biểu diễn ở Hong Long (Trung Quốc). Còn với Lý Khải Ngôn, đêm concert của Mirror không chỉ là một tai nạn sân khấu, mà đã trở thành ranh giới chia cắt hoàn toàn cuộc đời anh thành hai nửa: trước và sau thảm kịch.

Nguồn: Sohu, On