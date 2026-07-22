Con gái út nộp đơn bỏ họ Brad Pitt

Vivienne là người con tiếp theo của Brad Pitt và Angelina Jolie nộp đơn xin bỏ họ cha ra khỏi tên.

People đưa tin con gái út của Brad Pitt và Angelina Jolie đã nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm Quận Los Angeles (Mỹ), yêu cầu đổi tên hợp pháp từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie. Theo tài liệu tòa án do tạp chí Mỹ thu thập được, Vivienne viết trong đơn xin đổi tên là “vì lý do cá nhân”.

Phiên điều trần về đơn thỉnh cầu của Vivienne được ấn định vào ngày 2/11.

Vivienne là người con tiếp theo nộp đơn xin bỏ họ Brad Pitt. Ảnh: Getty Images

Động thái trên được thực hiện không lâu sau khi Vivienne tròn 18 tuổi. Cô và người anh song sinh, Knox, chào đời vào ngày 12/7/2008.

Theo luật của bang California (Mỹ), người từ 18 tuổi trở lên có thể tự mình nộp đơn lên tòa án để xin đổi tên hợp pháp mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Người dưới 18 tuổi vẫn có thể đổi tên, nhưng đơn thường phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp nộp. Nếu cha mẹ không thống nhất, tòa án sẽ xem xét và quyết định dựa trên lợi ích tốt nhất của đứa trẻ.

Hai năm trước, Shiloh cũng nộp đơn xin bỏ họ cha ngay sau khi đủ 18 tuổi (tháng 5/2024). Cùng thời điểm đó, Vivienne bị phát hiện ghi tên là “Vivienne Jolie” trong cuốn playbill (thông tin chung) của vở nhạc kịch Broadway The Outsiders - dự án mà cô tham gia sản xuất cùng mẹ.

Ngoài Vivienne, Maddox và Zahara cũng quyết định từ bỏ mối liên hệ trên giấy tờ với Brad Pitt trong năm nay. Maddox đề nghị đổi thành Maddox Chivan Jolie, trong khi Zahara muốn lấy tên Zahara Marley Jolie. Phiên điều trần của họ lần lượt được lên lịch vào 14 và 28/9.

Bên cạnh đó, dù chưa làm thủ tục pháp lý, Knox cũng công khai bỏ chữ "Pitt" khỏi tên. Chàng trai Gen Z sử dụng tên "Knox Jolie" thay vì họ kép "Jolie-Pitt" trên bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học tại Fusion Academy ở Los Angeles (Mỹ) vào đầu tháng 6.

Pax Thiên được cho là người con duy nhất vẫn giữ họ cha. Theo các nguồn tin, nguyên nhân bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của thanh niên gốc Việt với nhà nội.

Việc những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt đổi tên diễn ra sau nhiều năm xuất hiện các thông tin về mối quan hệ căng thẳng họ và người cha nổi tiếng, kể từ cuộc chia tay ồn ào của cặp sao đình đám một thời vào năm 2016.

Angelina một mình nuôi 6 con trong 10 năm qua. Ảnh: Getty Images

Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2024 sau cuộc chiến pháp lý kéo dài. Tài tử F1 từng cố gắng đấu tranh để giành được một nửa quyền nuôi con, nhưng không thành. Những đứa trẻ sống cùng với Angelina suốt 10 năm qua.

Vì lẽ đó, phía Brad Pitt tin rằng việc các con lần lượt bỏ họ cha có sự tác động của đả nữ sinh năm 1975.

"Thật buồn khi chứng kiến ai đó liên tục công khai việc họ đã thành công chia rẽ con cái với người phụ huynh còn lại", nguồn tin thân cận với Brad Pitt chia sẻ trên People .

Hiện tại, Brad Pitt gần như đã buông xuôi nỗ lực kéo dần khoảng cách với các con. Tuy vậy, anh vẫn đang tranh chấp quyền sở hữu Château Miraval, nhà máy rượu vang tại Pháp, với vợ cũ.

Đầu tháng 7, trong các tài liệu gửi lên tòa án mà People thu thập được, Angelina Jolie tố chồng cũ xuyên tạc các cáo buộc, nhằm tìm cách tiếp cận hồ sơ tài chính của cô trong nhiều năm qua.