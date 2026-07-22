Hiện trường vụ tai nạn xe khiến sao nhí đình đám qua đời ở tuổi 19

Trong 3 người có mặt trên chiếc xe gặp nạn, nữ diễn viên này là người duy nhất qua đời vì vết thương quá nặng.

Tối 21/7, tờ Page Six đưa tin nữ diễn viên Kaylee Hottle đã qua đời ở tuổi 19. Cô mất sau khi gặp tai nạn xe hơi ở bang Maryland (Mỹ). Đến sáng nay (22/7), truyền thông Mỹ tiếp tục hé lộ về những giây phút cuối đời của Kaylee Hottle. Cô là người tử vong duy nhất trong vụ tai nạn. Được biết, vụ tai nạn xe nghiêm trọng của nữ diễn viên xảy ra vào khoảng 3h sáng. Ngôi sao Godzilla vs. Kong là 1 trong 2 hành khách có mặt trên chiếc xe gặp nạn. Tài xế điều khiển xe là 1 thanh niên 19 tuổi. Trong lúc lưu thông, chiếc xe đã mất lái lao ra khỏi phần đường bên phải và đâm vào cống thoát nước. Cảnh sát cho biết việc chạy quá tốc độ là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến vụ va chạm mạnh.

Sau khi sự việc xảy ra, nam tài xế được đưa tới bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi hành khách còn lại từ chối điều trị y tế. Riêng Kaylee Hottle - người bị thương rất nặng - được chuyển khẩn cấp tới một trung tâm điều trị chấn thương tại địa phương để cấp cứu. Đáng tiếc, cô đã trút hơi thở cuối cùng trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong bức ảnh được chụp tại hiện trường, chiếc xe được ghi nhận hư hại nặng phần đầu và khu vực ghế phụ, thậm chí có dấu hiệu bị cháy. Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Kaylee Hottle đi chung xe với 2 người khác. Chiếc xe đã mất lái lao ra khỏi làn đường và tông vào cống thoát nước. Nữ diễn viên trẻ bị thương nặng và tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu. Ảnh: GC Images

Chiếc xe trong vụ tai nạn bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: TMZ.

Kaylee Hottle sinh năm 2007, là một trong những diễn viên khiếm thính hiếm hoi tạo được dấu ấn tại Hollywood. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Jia - cô bé có mối liên kết đặc biệt với Kong - trong bom tấn Godzilla vs. Kong (2021). Diễn xuất tự nhiên cùng khả năng truyền tải cảm xúc qua ngôn ngữ ký hiệu của Kaylee đã chinh phục người xem và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Sau thành công của phần phim đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với vai Jia trong Godzilla x Kong: The New Empire (2024), đồng hành cùng các diễn viên như Rebecca Hall hay Dan Stevens. Với màn tái xuất trong bộ phim Godzilla thứ hai, Kaylee Hottle đã vào đề cử Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại Saturn Awards lần thứ 52 - lễ trao giải chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học viễn tưởng, Kỳ ảo và Phim kinh dị Mỹ. Kaylee được kỳ vọng sẽ có một tương lai rộng mở trong giới điện ảnh với tư cách là gương mặt đại diện truyền cảm hứng cho cộng đồng người khiếm thính.

Sự ra đi của Kaylee Hottle ở tuổi 19 khiến nhiều người xót xa. Trên mạng xã hội, khán giả liên tục bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên và tưởng nhớ cô bằng những hình ảnh, khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt phim đình đám đã làm nên tên tuổi của Kaylee Hottle.

Cô từng ghi dấu với 2 bộ phim bom tấn Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Ảnh: HBO Max.

Nguồn: Page Six