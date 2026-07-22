Cặp diễn viên phim giờ vàng gây sốt với bộ ảnh cưới ngọt ngào

Với Thùy Anh, nữ diễn viên luôn cảm thấy bình yên khi ở cạnh bạn đời. Ngoài công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội và việc kinh doanh riêng, cô gần như không phải bận tâm chuyện gia đình vì Ngọc Quỳnh luôn chủ động quán xuyến mọi việc. Chính sự chu đáo và trách nhiệm của nam diễn viên khiến cô thêm tin tưởng vào chặng đường sắp tới.