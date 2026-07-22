Anh nhiều lần trở thành tâm điểm của những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm.

Noo Phước Thịnh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh trước khi lấn sân ca hát và nhanh chóng trở thành một trong những nam ca sĩ đình đám của Vpop. Sở hữu chất giọng nội lực cùng ngoại hình sáng, Noo ghi dấu qua loạt bản hit như Mất em, Gạt đi nước mắt, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cause I Love You, Thương em là điều anh không thể ngờ...

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh vẫn duy trì sức hút với lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh âm nhạc, anh còn nhiều lần đảm nhận vai trò huấn luyện viên các chương trình truyền hình về âm nhạc và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nam có hình ảnh ổn định, ít scandal của showbiz Việt.

Noo Phước Thịnh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu ảnh trước khi lấn sân ca hát và nhanh chóng trở thành một trong những nam ca sĩ đình đám của Vpop. Ảnh: FBNV

Từng được báo Trung gọi là "nam thần đeo nơ"

Không chỉ được khán giả trong nước yêu mến, Noo Phước Thịnh còn từng gây ấn tượng với truyền thông quốc tế nhờ ngoại hình điển trai và phong cách thời trang lịch lãm. Năm 2015, website của Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây (Trung Quốc) đăng tải bài viết riêng về nam ca sĩ, gọi anh là "nam thần đeo nơ". Bài viết nhận xét bên cạnh giọng hát, Noo Phước Thịnh còn ghi dấu ấn với gu ăn mặc tinh tế, thường xuyên diện vest kết hợp nơ cổ trong các sự kiện.

Theo bài viết này, Noo Phước Thịnh được ví là nam thần đeo nơ của làng giải trí Việt: "Noo Phước Thịnh được mọi người yêu mến không chỉ bởi những ca khúc của anh mà còn nhờ gu thời trang phong cách. Nam ca sĩ không ngừng làm mới hình ảnh bản thân khi tham dự các sự kiện hay xuất hiện trước công chúng. Nhưng cho dù mặc những bộ vest hay những chiếc áo khoác Noo Phước Thịnh đều không quên kết hợp thêm những chiếc nơ cho những bộ trang phục này".

Anh được truyền thông xứ Trung khen ngợi nhan sắc vào năm 2015. Ảnh: Tổng hợp

Không chỉ gây chú ý bởi giọng hát và sự nghiệp bền bỉ, Noo Phước Thịnh còn nhiều năm được xem là một trong những mỹ nam nổi bật của Vpop. Ảnh: FBNV

Liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng nhan sắc thế giới

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc, Noo Phước Thịnh còn nhiều lần được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler vinh danh trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Nam ca sĩ từng 3 năm liên tiếp được đề cử tại danh sách 100 gương mặt nam đẹp nhất thế giới (The 100 Most Handsome Faces) và nhiều lần góp mặt trong bảng xếp hạng chính thức.

Năm 2020, Noo Phước Thịnh trở thành đại diện nam duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử. Sang năm 2021 và 2022, anh tiếp tục được gọi tên, cho thấy sức hút ổn định về ngoại hình và hình ảnh trong mắt giới chuyên môn quốc tế.

Sở hữu gương mặt góc cạnh, phong cách lịch lãm cùng khả năng duy trì phong độ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh luôn được khán giả nhắc đến như một trong những mỹ nam nổi bật của làng giải trí Việt. Hiện ở tuổi U40, nam ca sĩ vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, phong độ và là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Noo Phước Thịnh còn nhiều lần được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler vinh danh trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Ảnh: Tổng hợp

Ở tuổi U40, nam ca sĩ vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, phong độ và là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FBNV

Ở tuổi U40 vẫn kín tiếng chuyện tình cảm

Dù là một trong những nam ca sĩ hàng đầu Vpop, Noo Phước Thịnh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Chính vì vậy, anh nhiều lần trở thành tâm điểm của những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm và giới tính.

Trước một bình luận kém duyên trên mạng xã hội, Noo Phước Thịnh từng thẳng thắn cho rằng việc miệt thị hay công kích người khác trên không gian mạng có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Sau khi biết tài khoản này kinh doanh online, nam ca sĩ cũng nhắn nhủ đối phương nên cân nhắc lời nói, đừng vì vài phút bốc đồng mà ảnh hưởng đến uy tín và công việc của chính mình.

Noo Phước Thịnh từng chia sẻ: "Tiêu chí sống của Noo là không hạ bệ bất cứ một ai. Tôi không xem thường, khinh thường bất cứ 1 ai nhưng Noo cũng không để người khác làm tổn thương bản thân mình nữa. Khi mà nền tảng xã hội, sự phát triển công nghệ quá lớn. Họ cho rằng tôi bày tỏ quan điểm cá nhân thôi mà sao lại sai. Quan điểm cá nhân thì về nhà bày tỏ, còn nơi đây có thể bạn không xem trọng bất cứ 1 ai nhưng cũng đừng xem thường bất cứ 1 ai".