Giữa lúc 3 cái tên Đoàn Thiên Ân - Minh Triệu - Kỳ Duyên gây xôn xao, cư dân mạng còn bất ngờ đào lại tương tác cũ.

Khoảng vài ngày trước, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và siêu mẫu Minh Triệu vướng nghi vấn đá xéo nhau trên mạng xã hội Threads. Nguyên do vì mạng xã hội xuất hiện tranh cãi cho rằng Kỳ Duyên trở nên "xuề xòa" hơn kể từ khi thường xuyên xuất hiện bên Đoàn Thiên Ân.

Giữa lúc chủ đề này gây bàn tán, Minh Triệu đăng dòng trạng thái nhắc đến việc "không nên xuề xòa", trong khi Thiên Ân liên tiếp chia sẻ quan điểm về chuyện "đá xéo" và ứng xử trên mạng xã hội. Sự trùng hợp về thời điểm khiến nhiều cư dân mạng cho rằng cả hai đang ngầm nhắc đến nhau

Giữa lúc 3 cái tên gây xôn xao, cư dân mạng còn bất ngờ đào lại tương tác cũ giữa nàng hậu và siêu mẫu Minh Triệu. Cụ thể, hình ảnh chụp màn hình cho thấy Đoàn Thiên Ân từng để lại biểu tượng trái tim dưới bài đăng của Minh Triệu. Không chỉ vậy, Minh Triệu cũng từng phản hồi bằng biểu tượng mặt cười kèm trái tim dưới bình luận của Thiên Ân. Những tương tác diễn ra từ khoảng hơn hai năm trước nhưng nay bất ngờ được nhắc lại và thu hút sự chú ý.

Đoàn Thiên Ân và Minh Triệu vừa qua được cho là đã có màn đá xéo nhau trên Threads. Nguồn: Tổng hợp

Tương tác cũ của cả hai bất ngờ được lan truyền và bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Từ giữa năm 2024, bộ ba Kỳ Duyên - Minh Triệu - Đoàn Thiên Ân nhiều lần bị đặt vào tâm điểm bàn luận. Sau khi Kỳ Duyên và Minh Triệu ngừng đồng hành như trước, Kỳ Duyên lại thường xuyên xuất hiện bên Đoàn Thiên Ân. Điều này khiến mạng xã hội liên tục xuất hiện những đồn đoán về mối quan hệ giữa ba người.

Ồn ào giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu bùng lên sau khi Kỳ Duyên tham gia chương trình Ai là A.I?. Trong chương trình, nàng hậu chia sẻ từng có thời điểm làm đau bản thân sau những lần cãi nhau với người yêu. Sau khi đoạn clip phát sóng, Minh Triệu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái gây chú ý: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn trẻ trâu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức của tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Không lâu sau, Kỳ Duyên cũng có bài đăng được cho là phản hồi lại những bàn tán từ mạng xã hội. Cô viết: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối. Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Giữa thời điểm này, Đoàn Thiên Ân cũng bị réo tên vì vướng tin đồn hẹn hò với Kỳ Duyên. Sau bài đăng của đàn chị, Thiên Ân tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái ngắn: "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu".

Kỳ Duyên và Minh Triệu đã không còn xuất hiện bên nhau sau 5 năm đồng hành. Ảnh: FBNV

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tin đồn xuất phát khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ngoài đời, trong đó có lần cùng đến một quán bar tại TP.HCM. Sau đó, cư dân mạng tiếp tục "soi" hàng loạt chi tiết trùng hợp như check-in cùng địa điểm, đồng hành trong các chuyến đi hay sử dụng những món đồ giống nhau.

Không chỉ vậy, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn duy trì những màn tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội. Mỗi khi một người đăng bài mới, người còn lại thường nhanh chóng để lại bình luận hoặc bày tỏ cảm xúc. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, những động thái này vẫn khiến cả hai liên tục được người hâm mộ "đẩy thuyền" và trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn.

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Ảnh: FBNV