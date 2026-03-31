Tình thế tuyệt vọng của Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo QQ, bộ phim cổ trang Bạch nhật đề đăng (Tạm dịch: Đèn tỏ ngày quang) vừa lên sóng đã nhận về những đánh giá thiếu tích cực của khán giả. Trong đó, ngoại hình và diễn xuất của hai diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ lại là nguyên nhân khiến khán giả muốn bỏ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Linh Chủ Hạ Tư Mộ đã sống 400 năm nhưng bị mất 5 giác quan, sống nhờ việc hấp thu "hồn hỏa" của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường, Hạ Tư Mộ bị tướng quân Đoạn Tư hiểu nhầm là cô gái mồ côi và đưa về quân doanh. Đoạn Tư sở hữu pháp lý đặc biệt, có thể ký khế ước với Hạ Tư Mộ, giúp nàng mượn 5 giác quan, từ đó có thể cảm nhận thế giới. Sau quãng thời gian đồng hành cùng nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Với nhân vật Linh chủ đã sống 400 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là có ngoại hình già dặn hơn bạn diễn Trần Phi Vũ. Từ đó, cả hai không tạo được sự kết nối cặp đôi cần thiết.

Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gây tranh cãi, cô chỉ thể hiện được những cảm xúc bề ngoài của nhân vật, nhưng không khiến khán giả tò mò tìm hiểu thêm về quá khứ của Hạ Tư Mộ. Các phân cảnh trêu chọc giữa hai nhân vật chưa đủ duyên dáng, hài hước mà tạo cảm giác lạc quẻ. Bên cạnh đó, mỹ nhân Tân Cương bị chê biểu cảm mệt mỏi, thiếu sức hút không đủ sống động. Bạn diễn Trần Phi Vũ cũng bị chê ngoại hình kém đẹp, đặc biệt là miệng và mắt là điểm yếu.

Điểm yếu của Địch Lệ Nhiệt Ba là ngũ quan sắc nét, lão hóa nhanh. Thậm chí, trong Bạch nhật đề đăng có những tạo hình bị đánh giá màu sắc trầm, có khán giả còn nhận xét "cô ấy giống mụ phù thủy đưa táo cho Bạch Tuyết". Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn bị đánh giá cảnh khóc kém, không tạo được sự đồng cảm với khán giả, miệng khóc như cười, đôi mắt thiếu cảm xúc, lông mày cong thiếu tự nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba không hợp với tạo hình cổ trang là nhận định được hình thành trong nhiều năm qua khi nữ diễn viên bị chê quá nhiều. Bạch nhật đề đăng là một thất bại đã được dự đoán từ trước.

Bạch nhật đề đăng có hiệu quả phát sóng ở mức bình thường. Thời điểm khai máy, dự án được xếp ở mức cao, kinh phí sản xuất lớn, dàn nghệ sĩ tham gia tiếng tăm. Nhưng thành tích của phim không đạt kỳ vọng. Tác phẩm phá kỷ lục về độ hot khi chiếu trên nền tảng, lượt xem trong ngày đầu không cao chỉ hơn 17 triệu, ngày thứ hai lại chỉ nhỉnh hơn một chút là 20 triệu view. Trong khi yêu cầu của một bộ phim có sức hút lượt xem ngày thứ hai phải gấp 2-3 lần ngày đầu.

Bạch nhật đề đăng thất bại ảnh hưởng danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong 6 năm qua, cô liên tiếp có các dự án ra mắt như An Lạc truyện, Ngự giao ký, Lợi kiếm hoa hồng ... nhưng không phim nào có thành tích tốt.

Mỹ nhân Tân Cương bị chê cười là "đỉnh lưu duy nhất không có phim bạo", "đỉnh lưu vô dụng nhất", khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba nổi lên nhờ chiêu trò truyền thông, tin đồn tình ái với các bạn diễn, còn thực lực diễn xuất hay thành tích đều rất kém. Thậm chí, trong phim Trường Ca hành, cô còn bị đàn em Triệu Lộ Tư lấn lướt.

Nhắc tới phim ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn lép vế hơn đồng nghiệp. Vì diễn dở, cô đã "phá hỏng" nhiều dự án tốt.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị các diễn viên cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc... bỏ lại trong nghiệp diễn. Các minh tinh khác đều có vai diễn thành công, trong khi đó mỹ nhân Tân Cương cứ đóng phim là bị chê. Khán giả chỉ thích ngắm nhìn cô khi xuất hiện trên thảm đỏ hoặc tham gia show giải trí. Công chúng quay lưng với các bộ phim do Nhiệt Ba đóng chính dẫn tới thành tích phim không cao.