Climax đang là một trong những bộ phim Hàn gây chú ý nhất, liên tục leo top thảo luận nhờ kịch bản dồn dập và loạt tình tiết khó đoán. Ngay từ những tập đầu, phim đã ghi điểm khi khai thác câu chuyện tranh giành quyền lực và chính trị một cách gay cấn khiến bộ phim luôn được đẩy lên cao trào. Không chỉ vậy, diễn xuất của dàn cast thực lực như Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana, Cha Joo Young cũng là yếu tố giúp mỗi tập phim đều khiến khán giả phải "wow" vì quá căng. Đặc biệt, trong tập 5 vừa lên sóng, mạng xã hội gần như nổ tung với một phân cảnh không ai ngờ tới của Chu Sang Ah (Ha Ji Won).

Phân cảnh bùng nổ MXH của Ha Ji Won và Nana trong Climax

Cụ thể, trong diễn biến tập mới nhất, Chu Sang Ah đã ở lại qua đêm tại nhà Hwang Jeong Won (Nana) với trạng thái kiệt sức. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô vô thức nhìn Jeong Won như thể đang nhìn thấy bạn gái cũ đã qua đời. Quá cơn xúc động và đau đớn, Sang Ah bật khóc rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jeong Won. Trước tình huống bất ngờ, Jung Won không hề phản kháng, ánh mắt còn ngấn lệ vừa vì bối rối, vừa như cảm nhận được nỗi đau sâu kín mà Sang Ah đang mang trong lòng.

Chu Sang Ah nhầm lẫn hình ảnh người yêu cũ

Nên đã hôn Jeong Won

Không hề bất ngờ khi phân cảnh này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán. Một bên là Ha Ji Won - nữ diễn viên hạng A với khí chất và visual đỉnh cao, một bên là Nana - mỹ nhân từng nhiều lần lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới. Khi hai nhan sắc này đứng chung khung hình, lại còn có thêm một khoảnh khắc thân mật, hiệu ứng mang lại gần như bùng nổ hoàn toàn. Không ít khán giả thừa nhận, chỉ riêng visual mãn nhãn của 2 người đẹp và cử chỉ tình tứ cũng đủ khiến họ replay cảnh này không biết bao nhiêu lần.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều tranh cãi vì độ táo bạo, nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những phân đoạn đắt giá nhất của phim tính đến thời điểm hiện tại. Nó không chỉ gây sốc, mà còn mở ra nhiều lớp tâm lý phức tạp của nhân vật, khiến câu chuyện càng trở nên khó đoán.

Ha Ji Won...

... và Nana đều thủ những vai có tâm lý nặng trong Climax

Một số bình luận trên MXH: - Ai viết kịch bản này vậy? Xin nhận 1 lạy. - Visual thế này thì nội dung có đi đâu cũng xem! - Hai chị đẹp thế này mà hôn nhau thì ai chịu nổi? - Lần quay trở lại của chị Ha Ji Won qua là chấn động tam giới. Ơi là trời. - Tôi cần góc giữa của 2 chị, có thể là tôi hoá điên hoá điên. - Rồi nam chính thành nam phụ từ lúc nào luôn.

Tập 5 của Climax tiếp tục mở ra từ những nghi vấn xoay quanh cái chết của Oh Gwang Jae, khi hàng loạt manh mối bắt đầu bị bóp méo và đẩy các nhân vật vào trạng thái đối đầu căng thẳng. Bang Tae Seop (Joo Ji Hoon) thể hiện sự dứt khoát khi đưa ra một quyết định quan trọng, cho thấy anh đã sẵn sàng tiến sâu hơn vào vòng xoáy quyền lực, trong khi Chu Sang Ah (Ha Ji Won) lại rơi vào trạng thái giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Song song đó, các tuyến nhân vật khác cũng bắt đầu tìm cách phanh phui sự thật cũng như thao túng dư luận để xoay chuyển tình thế. Tập phim khép lại bằng việc mọi mối quan hệ trở nên phức tạp, khi ranh giới giữa thật - giả ngày càng mờ nhạt, để lại một kết thúc mở đầy căng thẳng và báo hiệu những biến cố lớn hơn sắp xảy ra.

Nguồn: X