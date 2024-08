“Tình mới” của Jung Hae In giảm 10kg nhờ 2 thứ quen thuộc

Bom tấn Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) vừa lên sóng đã nhanh chóng gây sốt toàn cõi mạng, đứng đầu BXH phim ảnh trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhờ cốt truyện hấp dẫn và giàu tính giải trí, dàn cast của bộ phim truyền hình nhà Netflix cũng được nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là cặp “thanh mai trúc mã” trên màn ảnh Jung So Min và Jung Hae In với chemistry cực tình cùng diễn xuất ăn ý đến bất ngờ.

Jung So Min và Jung Hae In đang thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng nhờ sức nóng không tưởng của Love Next Door

Bên cạnh nhan sắc nhẹ nhàng, xinh đẹp thì mới đây, Jung So Min còn khiến cõi mạng được một phen rần rần trước bí kíp giảm 10kg ngoạn mục thời quá khứ, lột xác thành một mỹ nhân với vóc dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh.



Jung So Min từng có ngoại hình mũm mĩm, đầy đặn trước đây. Sau đó, cô đã giảm 10kg để có được body thon gọn như hiện tại



Giờ đây, cô nàng đã trở thành một mỹ nhân xinh đẹp vóc dáng thon gọn cùng đôi chân thẳng tắp đáng ghen tỵ

Áp dụng chế độ 16:8

Jung So Min từng bộc bạch rằng mình thuộc tạng người có da có thịt, khó giảm cân. Vì lẽ đó, cô thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi gương mặt tròn trịa và vóc dáng mũm mĩm thời gian đầu mới bước chân vào showbiz. Để về được mức cân 42kg, cô lựa chọn chế độ ăn kiêng gián đoạn - IF 16:8, chủ yếu tập trung vào bữa trưa.

So Min áp dụng chế độ ăn kiêng 16:8, ăn duy nhất bữa trưa và nhịn 16 tiếng còn lại

So Min thường bổ sung thêm trứng và các sản phẩm từ sữa, kết hợp với các loại rau củ để tạo cảm giác no hơn mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng trong các bữa ăn. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1989 còn nói không với nước ngọt và thức uống có ga. Thay vào đó, cô uống cà phê để cơ thể tránh tình trạng tích nước.

Jung Somin giảm cân nhưng vẫn duy trì được vòng 1 căng đầy nhờ thường xuyên bổ sung trứng và sữa

Làm bạn với yoga, pilates và ballet

So Min đã xây dựng thói quen tập ballet, yoga và pilates từ lâu để gia tăng khả năng đốt mỡ và tạo đường cong cho cơ thể, cũng như tăng cường sức mạnh cơ bắp hiệu quả. Không chỉ vậy, 3 bộ môn này còn làm cho phần cơ core của nữ diễn viên trở nên chắc khoẻ và giúp giãn cơ cực kỳ tốt, cũng như cải thiện sự linh hoạt của các bộ phận trên cơ thể.