Tam giác IT Girl thu phục trái tim netizen: Từng bước đi đều toát ra nét slay khó cưỡng

IT Girl là một cụm từ khá phổ biến và được đông đảo giới trẻ sử dụng hiện nay, chỉ những cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, có mê lực thu hút, sức ảnh hưởng đặc biệt tới giới trẻ. Mới đây, trên MXH bỗng viral khoảnh khắc so sánh 3 thế hệ IT Girl đình đám là Megan Fox, Jennie và Madison Beer với thần thái cùng dáng đi cực slay tương đồng với nhau. Vốn chẳng liên quan tới nhau nhưng khi đặt chung 1 khung hình, người ta bỗng thấy điểm chung thú vị giữa họ. Tất cả đều sở hữu thần thái sang chảnh, cuốn hút cùng phong cách ăn mặc khiến người hâm mộ u mê không lối thoát.

Khoảnh khắc viral của 3 thế hệ IT Girl đang gây sốt cộng đồng mạng vì quá slay

Megan Fox

Megan Fox sinh năm 1986, là nữ diễn viên điện ảnh, người mẫu nổi tiếng Hollywood đồng thời là IT Girl đời đầu nhiều năm về trước. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, gợi cảm cùng đôi mắt xanh cuốn hút. Làn da rám nắng cùng đôi môi căng mọng càng giúp ngôi sao Transformers thêm phần nổi bật, ấn tượng. Không những thế, Megan còn sở hữu body nóng bỏng, quyến rũ vạn người mê với 3 vòng chuẩn chỉnh, "đốt mắt". Thậm chí, cô còn được gọi là một trong những "nữ hoàng gợi cảm" của showbiz thế giới. Dù hiện tại đã ở độ tuổi U40 nhưng nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ với khả năng giữ gìn sắc vóc.

Vẻ đẹp khiến mọi chàng trai phải xao xuyến của Megan Fox. Cô thường ưa chuộng style makeup tông hồng nude để tôn lên visual hút mắt

Body nóng bỏng mắt của Megan Fox với vòng 1 và vòng 3 căng đầy, vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa vào những nhăm 2000s

Ở thời điểm hiện tại, Megan Fox trung thành với style táo bạo. Mỹ nhân đình đám thường ưa chuộng những item tôn dáng nhưng không kém phần trẻ trung, phong cách

Jennie

Không quá khi nói rằng Jennie chính là IT Girl hàng đầu Kpop hiện nay với sức ảnh hưởng mãnh liệt. Những trang phục, phụ kiện được ngôi sao xứ Hàn diện đều trở hành hot trend và được đông đảo giới trẻ săn đón. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Jennie đã gây ấn tượng với vẻ đẹp sang chảnh, cuốn hút cùng cặp má bánh bao trứ danh. Đặc biệt, khí chất cùng thần thái sang chảnh đúng chuẩn tiểu thư tài phiệt cũng là bàn đạp giúp thành viên BLACKPINK có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ngay cả trong mảng thời trang.

Không mang nét đẹp chuẩn Hàn, Jennie vẫn vụt sáng thành sao với vẻ đẹp sang chảnh, quyến rũ cùng đôi mắt như mèo con cùng cặp má bánh bao nổi tiếng

Sở hữu chiều cao 1m63 nhưng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Jennie vẫn thu hút mọi ánh nhìn với body nuột nà, chuẩn chỉnh. Đặc biệt, vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa của cô nàng khiến mọi campaign với Calvin Klein đều trở nên hot hơn bao giờ hết. Cô cũng là người góp phần tạo nên tiêu chuẩn bờ vai mắc áo mà giới trẻ khắp nơi đều muốn học theo.

Sở dĩ những món đồ Jennie mặc đều trở nên hot hit và được nhiều người săn đón bởi style của cô nàng rất đa dạng, thời thượng. Nàng đại sứ Channel ghi điểm với những item casual nhưng được phối đẹp mắt, có gu

Madison Beer

Là giọng ca trẻ nổi tiếng người Mỹ, Madison Beer không những được chú ý nhờ giọng hát mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Mỹ nhân sinh năm 1999 sở hữu đường nét góc cạnh, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu hút hồn. Cũng giống như Megan Fox, Madison Beer cũng là 1 tín đồ của style makeup tông nude, giúp diện mạo cô thêm phần thu hút, mê hoặc.

Tiếp nối Megan Fox, Madison Beer là một trong những biểu tượng gợi cảm thế hệ mới của Hollywood. Làn da rám nắng, khỏe khoắn càng giúp diện mạo người đẹp sinh năm 1999 thêm phần thu hút, ấn tượng

Vóc dáng chuẩn chỉnh không chút mỡ thừa cùng vòng 1 căng đầy của Madioson Beer luôn nhận được vô vàn lời khen có cánh từ cộng đồng mạng