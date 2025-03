Ngày 30/3 tới đây, fanmeeting Love, Lights, Action của Jisoo sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Fanmeeting tour của Jisoo đi qua 7 thành phố toàn châu Á, Hà Nội là điểm đến cuối cùng. Quay trở lại Việt Nam sau 2 năm với 1 sự kiện cá nhân, chị cả BLACKPINK được các BLINK vô cùng ngóng chờ.

Chỉ còn 1 tuần nữa, Jisoo (BLACKPINK) sẽ chính thức đến Hà Nội cùng fanmeeting Love, Lights, Action

Ngày 19/3, cổng bán vé đã chính thức được mở, ghi nhận số lượng lớn BLINK tham gia "săn vé". Tuy nhiên, sau 4 ngày mở bán, fanmeeting Love, Lights, Action vẫn chưa thể sold-out ở nhiều hạng vé. Theo ghi nhận lúc 14 giờ ngày 23/3 trên cổng phân phối, vé fanmeeting Jisoo có thể mua khá dễ dàng.

Hai hạng vé sold-out toàn bộ là hạng thấp nhất có giá 500 nghìn đồng ở khu vực hạn chế tầm nhìn, hạng cao nhất VVIP có giá 4.8 triệu đồng. Ngoài ra, một số khu vực có tầm nhìn trực tiếp nhìn lên sân khấu cũng đã bán hết. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều khu vực chưa được bán hết.

Sơ đồ sân khấu và giá vé sự kiện fanmeeting Jisoo

Cổng phân phối vé fanmeeting Jisoo lúc 14 giờ ngày 23/3

Điều này khiến cư dân mạng khá bất ngờ. Bởi với tên tuổi BLACKPINK, nhiều người dự đoán Jisoo "cháy vé" phút mốt khi tổ chức show cá nhân tại Hà Nội. Địa điểm tổ chức là Cung Điền Kinh Trong Nhà Mỹ Đình, có sức chứa không quá 10 nghìn người - 1 quy mô hợp lý cho sự kiện gặp gỡ, giao lưu fan. Jisoo cũng rất ưu ái fan Việt, giá vé được đánh giá nằm ở mức thấp, dễ tiếp cận. Thậm chí, với tên tuổi idol toàn cầu như Jisoo, việc bán vé show chỉ với 500 nghìn là điều chưa từng có.

Điều này khiến cư dân mạng khá bất ngờ vì tốc độ bán vé fanmeeting Jisoo diễn ra khá chậm

Nhưng đến nay, fanmeeting Jisoo vẫn ghi nhận tình hình vé bán ra khá chậm, trong khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày chương trình diễn ra. Không ít người lo ngại show sẽ không sold-out dù giá vé thấp. Lý giải điều này, nguyên do show bán vé chậm, người hâm mộ không quá gấp rút nằm ở việc phân phối các khu vực chỗ ngồi, chia thành 10 hạng vé với giá tiền chênh lệch chỉ 500 nghìn càng khiến người mua bối rối. Khán giả khó lòng "chốt" vé, vì nhiều yếu tố như khả năng chi trả, mong muốn tầm nhìn đẹp, quyền lợi tốt. Nhưng càng chần chừ thì vị trí đẹp càng "tẩu tán" nhanh. Đó là lý do hiện tại vẫn còn nhiều hạng vé ở khu vực lân cận VVIP và khu vực trực tiếp, gần sân khấu chưa thể sold-out.

BTC vừa mới công bố bổ sung quyền lợi gặp gỡ Jisoo và send-off cho các hạng VIP

Bên cạnh đó, quyền lợi mà BTC show đưa ra cũng đang mất đi tính "độc quyền", sau khi BTC show quyết định bổ sung thêm quyền lợi được gặp gỡ Jisoo cho các hạng VIP. Thông thường, quyền lợi này chỉ được chốt cho người sở hữu vé VVIP, do đó cuộc chiến săn vé mới càng khốc liệt. Không thể phủ nhận, sự kiện fanmeeting của Jisoo không quá gây sốt, người hâm mộ không cần giành giật để mua vé. Thời điểm mở bán quá sát với ngày D-Day cũng cản trở việc các fan ở xa, tỉnh thành khác chuẩn bị kế hoạch dự show. Chưa kể vào tháng 3, cả Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều tổ chức concert, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của fan trẻ tuổi.

Thời điểm mở bán quá sát với ngày D-Day cũng cản trở việc các fan ở xa, tỉnh thành khác chuẩn bị kế hoạch dự show

Và tháng 7 năm nay, BLACKPINK sẽ chính thức cùng nhau quảng bá, thực hiện lịch trình World Tour. Không ít fan Việt đặt đây là mục tiêu cần chinh phục. Dù chưa công bố concert BLACKPINK tại Việt Nam, thì BLINK Việt vẫn "manifest" một lần nữa làm nên lịch sử như Born Pink Mỹ Đình đã từng, hoặc chuẩn bị hành trang ra nước ngoài gặp gỡ 4 cô gái sau 2 năm vắng bóng. Điều này cũng là một trong những trở ngại, khiến BLINK phải lựa chọn kỹ trong việc có "xuống tiền" dự show một thành viên trước hay không. Đây là lúc mà người hâm mộ yêu quý Jisoo phát huy thế mạnh.