Tình cũ của Jung Hae In 40 vẫn trẻ đẹp, "đóng băng" nhan sắc chỉ với 3 việc

Love Next Door đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều tình cảm của khán giả trong và ngoài nước. Với kịch bản lôi cuốn và hấp dẫn, dàn cast của hiện tượng phim truyền hình 2024 cũng được “thơm lây". Ngoài bộ đôi Jung Hae In - Jung So Min thì Seo Ji Hye, thủ vai tình cũ của nam chính, cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên và visual trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 40. Gần đây, loạt bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ diễn viên cũng đang được đào lại và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.



Tuy chỉ xuất hiện qua tuyến vai phụ - tình cũ của Jung Hae In trong Love Next Door nhưng Seo Ji Hye vẫn kịp để lại dấu ấn với khán giả xem phim nhờ sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40

Năm 2023, khi đã 39 tuổi, cô vẫn dễ dàng vào vai nữ sinh visual trẻ trung. Thậm chí, khi so với năm 32 tuổi, gương mặt cô cũng không nhiều khác biệt

1. Ngủ đủ giấc, massage trước khi ngủ

Không phải tự nhiên mà mọi người thường nói “kẻ thù của nhan sắc là sự thiếu ngủ". Nhằm duy trì và cải thiện tính đàn hồi cũng như các mô cơ của da, Seo Ji Hye luôn duy trì thói quen đi ngủ đủ giấc và bắt đầu một ngày mới vào lúc 9 giờ sáng. Thỏi quen này cũng ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, giảm thâm nám và mụn nhọt.

Giấc ngủ là yếu tố cần thiết trong việc "đóng băng" sắc đẹp của nữ diễn viên sinh năm 1984

Cô bật mí thêm bản thân là một người khá quy củ, nên thường kiểm tra cân nặng và thể trạng cơ thể mỗi khi ngủ dậy để vóc dáng luôn thon gọn, săn chắc. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1984 còn yêu thích việc massage da đầu và các phần cơ thể đơ cứng, đau nhức bằng dụng cụ massage nhiệt để giải toả stress, giảm sưng đau.

2. Ăn ít natri, duy trì sắc vóc nhờ Americano

Seo Ji Hye chia sẻ, cô thuộc tạng người dễ hấp thụ muối, nên thường xuyên gặp phải tình trạng phù nề do tích nước. Vì vậy, nữ diễn viên thường giảm bớt natri (thành phần thiết yếu của muối) trong mỗi bữa ăn. Vào những ngày nghỉ, nữ diễn viên sẽ tự nấu nướng để kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, đồng thời giảm bớt gia vị và dầu mỡ.

Những nguyên liệu tươi ngon, lành mạnh ngôi sao “tín nhiệm” có thể kể đến như đậu phụ, nấm hương, rau củ các loại… Chế độ ăn uống khoa học này không những giúp ngăn chặn tình trạng tích nước, tăng cân mà còn đẩy lùi các vấn đề về gan, tim mạch và thận.

Cô hạn chế natri và gia vị trong mỗi bữa ăn để tránh bị tích nước và tăng cân

Đặc biệt, Seo Ji Hye còn có 1 món nước như bí quyết giảm phù nề khác chính là Americano. Là một thức uống ít calo và ít đường với thành phần chính là nước và cà phê, Americano không chỉ giúp tinh thần trở nên sảng khoái và tỉnh táo mà còn hạn chế tình trạng tích nước trong cơ thể. Ngoài ra, caffein cũng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và gia tăng tốc độ đốt cháy mỡ trong cơ thể. Không chỉ Seo Ji Hye mà Americano cũng là "thần dược" được nhiều chị em lựa chọn trong quá trình giảm cân, giữ dáng.

Americano hay cà phê là món "thần dược" giúp Seo Ji Hye duy trì sắc vóc hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa tình trạng phù nề

3. Chăm tập Reverse Crunch (gập bụng ngược)

Trên chương trình thực tế I Live Alone của đài MBC, Seo Ji Hye đã tiết lộ sở thích kỳ lạ để duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc chính là gập bụng ngược. Chỉ cần 3 sets tập, mỗi set thực hiện 30 - 40 reps, cơ core sẽ được tăng cường mức mạnh, giúp phát triển sức bền và sự dẻo dai cho cơ thể, đồng thời kích thích quá trình tuần hoàn máu.

Bước 1: Khởi động bằng cách ngồi và co 2 chân lên, sau đó nắm 2 tay vào phía sau đùi. Tiếp theo, chúng ta đẩy cơ thể ngửa về phía sau và gồng chặt cơ bụng để nhấc cơ thể trở lại tư thế ban đầu. Bạn cần lặp đi lặp lại động tác đó với 30 - 40 reps

Bước 2: Nối tiếp bước 1, sau khi nhấc cơ thể trở về vị trí ban đầu, chúng ta duỗi thẳng chân và hạ thân mình áp sát 2 chân, đồng thời 2 tay chạm 2 mũi bàn chân.

Bước 3: Chúng ta ngồi và duỗi thẳng chân, sau đó nắm 2 tay lại và chụm 2 ngón trỏ chỉ thẳng và chạm 2 mũi bàn chân. Tiếp theo, gồng chặt cơ core và đẩy cơ thể và 2 chân về phía sau cho đến khi 2 mũi bàn chân chạm qua đỉnh đầu, sau đó nhấc cơ thể trở lại vị trí ban đầu

Bước 4: Bắt đầu ở tư thế ngồi co chân, chúng ta nắm 2 tay vào 2 cổ chân, sau đó lặp lại động tác đẩy cơ thể ngửa về phía sau và nhấc cơ thể trở lại phía trước