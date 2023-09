Tình cảm Dior dành cho Jisoo gói gọn trong 4 từ: Đãi ngộ nghịch thiên!

Đến hẹn lại lên, Tuần lễ thời trang Paris đã trở lại với một lịch trình dày đặc các show diễn của những nhà mốt danh tiếng. 19h30 tối ngày 26/09 (giờ Việt Nam) show diễn giới thiệu BST mùa Xuân/Hè 2024 của Dior đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý của cánh truyền thông cũng như của giới mộ điệu thời trang. Bên cạnh những thiết kế được ra mắt, sự có mặt của những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí thế giới cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm của báo chí. Tuy vậy, dù có cả "một bầu trời" sao tham dự show diễn của Dior ngày hôm qua, nhưng ngôi sao duy nhất nhận đãi ngộ nghịch thiên từ nhà mốt nước Pháp là Kim Jisoo.

Đám đông chào đón Jisoo

Theo dõi MXH tối ngày hôm qua, không khó để có thể nhận ra những biệt đãi "khoáng tiền vô hậu" dành tặng cho chỉ riêng mình Jisoo từ nhà mốt nước Pháp. Jisoo thực sự không hề hát "All Eyes on Me" cho vui, dựa vào những hình ảnh được truyền thông ghi lại, quả thực mọi sự chú ý đều dành cho nữ ca sĩ.

Được các nhân vật quyền lực đón tiếp theo cách khác biệt

Đãi ngộ của Dior dành cho nữ Đại sứ toàn cầu quả thực danh xứng với thực. Nói Jisoo được "cưng như trứng" cũng không phải là nói quá, cô nàng được đón tiếp bởi những gương mặt quyền lực nhất trong bộ máy điều hành của thương hiệu nước Pháp như Giám đốc sáng tạo Maria Grazia Chiuri, Giám đốc PR Mathilde Favier, Phó Giám đốc điều hành Olivier Bialobos... Trước thềm show diễn, đoạn video Đệ nhất phu nhân Pháp - Brigitte Macron gửi lời chào và "những nụ hôn tới Jisoo" khi biết nữ nghệ sĩ sẽ có mặt tại Paris cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Twitter.

Phó Giám đốc điều hành của Dior - ông Olivier Bialobos đón Jisoo ngay từ khi cô nàng bước xuống xe

Jisoo "tay trong tay" với bà Mathilde Favier - Giám đốc PR của Dior

Bà Mathilde Favier thậm chí còn cùng Jisoo đi ra tận xe để tiễn nữ Đại sứ toàn cầu trong event tiếp đó của Dior

Đám đông bao quanh Jisoo từ bên ngoài vào đến bên trong nơi diễn ra show diễn, trong đó có nhiều nhân vật quyền lực của nhà mốt nước Pháp

Hai diễn viên hạng A của Hollywood Robert Pattinson and Jennifer Lawrence bất ngờ trước đám đông đang cố gắng chụp ảnh Jisoo

Nếu so sánh với màn tiếp đón các Đại sứ khác của Dior tại sự kiện, có thể nhìn rõ sự khác biệt và cưng chiều của nhà mốt nước Pháp dành cho Jisoo. Bởi chỉ có xe của Jisoo được vào trong sân và ngay khi cô vừa tới nơi đã được các quản lý cấp cao của Dior ra tận nơi tiêp đón

Vị trí ngồi và vị thế trên Instagram của Dior



Jisoo được xếp ngồi ngay tại hàng ghế front-row quyền lực, bao gồm: CEO của Dior Delphine Arnault, Charlize Theron cùng con gái, Giám đốc điều hành của LVMH Bernard Arnault cùng vợ Hélène Mercier. Cư dân mạng gọi đây là khung hình vô cùng quyền lực Các khách mời khác của Dior như: Đại sứ toàn cầu Anya Taylor-Joy, đại sứ Jenna Ortega, bạn thân thương hiệu Jennifer Lawrence, đại sứ khu vực Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba - Vương Tuấn Khải được xếp ngồi ở vị trí gần nhau trên hàng ghế front-row

Bên cạnh đó, Jisoo cũng là nhân vật được Dior đăng tải hình ảnh đầu tiên. Nhà mốt nước Pháp cũng dành riêng một bài post dành riêng cho nữ Đại sứ toàn cầu với những mỹ từ trân trọng nhất

Được diện những trang phục đặc biệt cao cấp

Set đồ của Jisoo được biến tấu lại từ look 68 nằm trong BST Xuân/Hè 2024 được ra mắt ngay trong show diễn ngày hôm qua. Thay vì để "công chúa" theo nguyên tác, Dior sẵn sàng custom lại để hợp với vóc dáng, phong cách của Jisoo

Sau khi show diễn của Dior kết thúc, Jisoo tiếp tục tham gia vào sự kiện thứ 2 tại Paris, lần này là triển lãm riêng tư 'DIOR J'ADORE' của Dior Beauty. Tạm biệt hình ảnh nữ thần lạnh lùng với layout makeup khói cá tính tại show diễn, chủ nhân của bản hit "Flower" lại trở lại làm nàng tiên hoa trong một thiết kế Haute Couture nằm trong BST Fall 2023 của Dior. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cô được diện đồ Haute Couture của hãng mà vốn dĩ, Dior đã nhiều lần để "công chúa" được hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Dior có thể có nhiều đại sứ, nhưng người duy nhất được hãng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" tại sự kiện này chỉ có duy nhất Kim Jisoo.