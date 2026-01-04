Tinh bột nghệ có tác dụng gì với sức khoẻ?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân đã chỉ ra những tác dụng của tinh bột nghệ với sức khoẻ như sau:

Chống viêm hiệu quả và ngăn ngừa các bệnh viêm mãn tính

Nghệ là một loại thực vật giàu thành phần hoạt tính được công nhận về tác dụng chống viêm, chẳng hạn như curcumin và curcuminoids. Y học cổ truyền đã sử dụng nghệ trong nhiều thiên niên kỷ để điều trị các rối loạn viêm và đau. Đặc biệt, nghệ có thể giảm đau do viêm mãn tính, các trường hợp của bệnh thấp khớp, đau nhức xương khớp, đau thắt lưng hoặc thậm chí là viêm gân.

Mặt khác, nghệ có đặc tính tái tạo, do đó, nó có thể được sử dụng cho các tổn thương sau chấn thương (ví dụ: gắng sức mạnh) hoặc tai nạn. Curcumin và các thành phần hoạt tính khác của cây có tác dụng giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau cơn sốc và cơn đau.

Vì vậy, chúng thúc đẩy quá trình phục hồi sau tập luyện và dưỡng bệnh. Chất curcuminoids trong tinh bột nghệ cải thiện lưu thông máu, giúp đẩy nhanh và cải thiện quá trình chữa lành vết thương. Giải pháp tự nhiên này phù hợp với hầu hết các chấn thương về thể chất.

Ngoài ra, nghệ được sử dụng để chống lại các triệu chứng của đau cơ xơ hóa. Một số giải pháp tự nhiên, như nghệ, giúp người bệnh vượt qua những cơn đau.

Giảm đau xương khớp

Đặc tính chống viêm của tinh bột nghệ rõ giúp giảm nhẹ các cơn đau liên quan đến xương khớp. Đặc biệt, các hoạt chất trong thân rễ cũng làm giảm đau khớp rất hiệu quả.

Ngoài ra, tinh bột nghệ là một giải pháp tối ưu cho bệnh thoái hóa khớp. Hãy kết hợp uống tinh bột nghệ với Omega 3 trong trường hợp này để cơ thể nâng cao khả năng hấp thụ các hoạt chất trong tinh bột nghệ.

Sự hiện diện của curcuminoids trong nghệ trở thành một chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ. Việc hấp thụ nghệ có thể thúc đẩy lưu thông máu, tái tạo các mô liên kết (cơ, khớp, gân, dây chằng) và thúc đẩy phục hồi sau chấn thương khớp.

Tinh bột nghệ rất tốt cho sức khoẻ

Tốt cho quá trình tiêu hóa

Các hoạt chất của nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Bởi vì, tinh bột nghệ có đặc tính bảo vệ niêm mạc dạ dày, tạo thành một hàng rào thực sự ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn. Các thành phần của thân rễ màu vàng tươi trung hòa và tiêu diệt một số vi khuẩn xấu sinh sôi trong hệ tiêu hóa như vi khuẩn Helicobacter pylori gây ra một số vấn đề: loét dạ dày, loét tá tràng,...

Tinh bột nghệ cải thiện quá trình tiêu hóa, kích thích tất cả các chức năng tiêu hóa như bài tiết mật, vì vậy mà thức ăn được tiêu hóa tốt hơn và dễ dàng hơn.

Nghệ không chỉ giúp kích thích tiêu hóa mà còn hỗ trợ giảm các rối loạn tiêu hóa. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất hoạt tính sinh học, nghệ là giải pháp hiệu quả cho các vấn đề như đau bụng, buồn nôn, chán ăn hay cảm giác đầy nặng ở bụng.

Tổ chức Y tế Thế giới công nhận nghệ có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều chứng rối loạn tiêu hóa. Tinh bột nghệ còn giúp ngăn ngừa và chống lại các bệnh viêm ảnh hưởng đến đường ruột, bao gồm cả hội chứng ruột kích thích.

Góp phần cân bằng thần kinh

Lợi ích của nghệ cũng ảnh hưởng đến não bộ và toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng ta. Tinh bột nghệ còn là một loại thực phẩm có thể được sử dụng để ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Giúp giảm cân hiệu quả

Tinh bột nghệ nổi tiếng với lợi ích giảm cân. Một công dụng thần kỳ của nghệ là ngăn chặn sự tích tụ chất béo của cơ thể. Đặc biệt, nghệ giúp tăng cường và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa chất béo và quá trình đào thải tự nhiên khỏi cơ thể. Khác xa với các sản phẩm có chức năng giảm cân khác, nghệ là một sản phẩm tự nhiên.

Mặt khác, một chế độ ăn uống cân bằng giàu nghệ kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên là một phương pháp thần kỳ giúp giảm cân và cải thiện vóc dáng.

Cách dùng tinh bột nghệ phổ biến

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời BS. Vũ Duy Thành chỉ ra cách dùng tinh bột nghệ phổ biến như sau:

Dùng để uống

Mục đích: Hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, làm lành vết loét dạ dày, giải độc gan, tăng cường miễn dịch.

Cách pha cơ bản:

Nguyên liệu: 1-2 thìa cà phê tinh bột nghệ (khoảng 5-10g), 200ml nước ấm (dưới 50°C, không dùng nước sôi sẽ phá hủy curcumin), có thể thêm mật ong, chanh, sữa tươi/sữa hạt.

Cách làm: Hòa tan tinh bột nghệ với ít nước ấm, khuấy đều cho tan hết; thêm nước ấm, mật ong (nếu muốn ngọt) hoặc vài giọt chanh; uống khi còn ấm.

Dùng ngoài da (cho làm đẹp)

Mục đích: Trị mụn, làm sáng da, mờ thâm, vết nám, hỗ trợ làm lành sẹo, sử dụng dưới dạng mặt nạ dưỡng da hoặc dùng trực tiếp trên da.

Cách làm mặt nạ dưỡng da: Dùng 1 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa mật ong/sữa chua không đường, vài giọt nước cốt chanh/nước hoa hồng rồi trộn đều thành hỗn hợp sệt.

Cách dùng:

Rửa mặt sạch, thoa đều hỗn hợp lên mặt (tránh vùng mắt).

Giữ 15-20 phút rồi rửa sạch với nước mát.

Tuần dùng 2-3 lần.

Hỗ trợ trị sẹo mụn/thâm

Cách dùng: Trộn tinh bột nghệ với gel nha đam hoặc mật ong, thoa trực tiếp lên vùng da cần điều trị trong 20 phút rồi rửa sạch.

Lưu ý khi sử dụng tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ có tính ấm, nếu dùng quá liều lâu ngày có thể gây nóng trong, khô miệng, nổi mụn (đặc biệt với người thể trạng nhiệt hoặc âm hư).

Dùng tinh bột nghệ có thể pha với nước ấm và mật ong để giảm tính nhiệt của nghệ do mật ong tính bình, có tác dụng nhuận tràng.

Chống chỉ định (theo y học cổ truyền):

Phụ nữ đang mang thai (vì tính phá huyết có thể ảnh hưởng đến thai nhi).

Người đang chảy máu nhiều (rong kinh, chảy máu cam).

Người có bệnh trào ngược dạ dày nặng không nên dùng nên tham khảo ý kiến bác sỹ chuyên nghành...