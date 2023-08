Tin vui của BlackPink giữa nguy cơ tan rã vì lời nguyền 7 năm

Danh sách đề cử hạng mục lớn của giải MTV Video Music Awards 2023:

MV Kpop hay nhất

aespa - Girls

BLACKPINK - Pink Venom

Fifty Fifty - Cupid

Seventeen - Super

Tomorrow x Together - Sugar Rush Ride

MV của năm

Doja Cat - Attention

Miley Cyrus - Flowers

Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo - vampire

Sam Smith và Kim Petras - Unholy

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Ca sĩ của năm

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Bài hát của năm

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Rema và Selena Gomez - Calm Down

Sam Smith and Kim Petras - Unholy

Steve Lacy - Bad Habit

SZA - Kill Bill

Taylor Swift - Anti-Hero

Nghệ sĩ mới xuất sắc

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Màn trình diễn của năm

Saucy Santana - Booty

Stephen Sanchez - Until I Found You

JVKE - golden hour

Flo Milli - Conceited

Reneé Rapp - Colorado

Sam Ryder - All the Way Over

Armani White - GOATED

Fletcher - Becky's So Hot

Tomorrow x Together - Sugar Rush Ride

Ice Spice - Princess Diana

FLO - Losing You

Lauren Spencer Smith - That Part

Hợp tác xuất sắc

David Guetta và Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Post Malone và Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Diddy và Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - Gotta Move On

Karol G và Shakira - TQG

Metro Boomin cùng The Weeknd, 21 Savage và Diddy - Creepin' (Remix)

Rema và Selena Gomez - Calm Down

MV nhạc pop xuất sắc

Demi Lovato - Swine

Dua Lipa - Dance the Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

Miley Cyrus - Flowers

Olivia Rodrigo - vampire

Pink - TRUSTFALL

Taylor Swift - Anti-Hero

MV R&B xuất sắc

Alicia Keys và Lucky Daye - Stay

Chloe Bailey và Chris Brown - How Does It Feel

Metro Boomin và The Weeknd, 21 Savage và Diddy - Creepin' (Remix)

SZA - Shirt

Toosii - Favorite Song

Yung Bleu và Nicki Minaj - Love in the Way

MV rock xuất sắc

Foo Fighters - The Teacher

Linkin Park - Lost (Original Version)

Red Hot Chili Peppers - Tippa My Tongue

Måneskin - THE LONELIEST

Metallica - Lux Æterna

Muse - You Make Me Feel Like It's Halloween

MV Latin xuất sắc

Anitta - Funk Rave

Bad Bunny - Where she goes

Eslabon Armado và Peso Pluma - Ella Baila Sola

Grupo Frontera và Bad Bunny - un x100to

Karol G và Shakira - TQG

Rosalía - DESPECHÁ

Shakira - Acróstico