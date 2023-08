Rosé bị "đánh bản quyền" vì mở nhạc BLACKPINK, "sốc ngang" khi nghe tin fan chia tay

Để mừng kỷ niệm 7 năm ra mắt BLACKPINK, trưa 8/8 (giờ Việt Nam), thành viên Rosé đã bất ngờ livestream trên nền tảng Instagram để giao lưu cùng người hâm mộ. Đây cũng là lần trở lại rất lâu khi cô nàng livestream trên nền tảng này nên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong buổi live này, Rosé còn gây thích thú khi tiếp tục khoe “con dâu" là chú cún bông được fan tặng từ concert ở Hà Nội.

Rosé livestream trên Instagram để mừng kỷ niệm 7 năm ra mắt của BLACKPINK

Cô không quên khoe chú cún bông được fan tặng tại Việt Nam

Trong livestream Rosé còn mở các bài hát của BLACKPINK như Kick It, The Happiest Girl, Solo, Whistle,… để dành tặng các fan. Tuy nhiên cũng vì lý do này mà Rosé bị Instagram “đánh bản quyền” những 2 lần khiến cho cô nàng đang say sưa trò chuyện thì bị… “sập” live.

Dù cố gắng tiếp tục mở live để giao lưu cùng người hâm mộ nhưng với tình hình không khả thi, Rosé đã quyết định trở lại đúng 50 giây để kịp chào tạm biệt và kết thúc buổi livestream. Khoảnh khắc này khiến cho các fan “cười ra nước mắt” vì dù có là “chính chủ” của các ca khúc thì cũng vẫn bị “đánh bản quyền” như thường mà thôi.

Rosé có là “chính chủ" thì khi mở các ca khúc của BLACKPINK vẫn bị Instagram “đánh bản quyền"

Một trong những khoảnh khắc gây thú vị khác trong buổi livestream của Rosé đó chính là khi cô nàng nghe tin người hâm mộ mà cô “tác thành” trong concert tại Philippines đã… chia tay.

Cụ thể trong concert tại Manila (Philippines) diễn ra vào tháng 3 vừa qua, Rosé đã thay mặt BLACKPINK để tác thành cho một cặp đôi tham dự một lễ dạ hội cùng nhau. Thế nhưng trong livestream mới nhất, bạn fan nữ này tiết lộ cả hai đã chia tay khiến cho Rosé không khỏi sốc và cho biết: “Mình sẽ vờ như chưa nhìn thấy gì hết nhé”.

Cô nàng “sốc" khi biết cặp đôi mình từng tác thành đã chia tay

Đặc biệt, khi được hỏi Rosé ấn tượng với kỷ niệm nào nhất trong concert, thành viên BLACKPINK đã cho biết cô thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy biển trắng từ những ánh đèn flash mà các fan dành tặng. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh với Rosé trong concert tại Hà Nội khiến cho cô từng phải bỏ hát câu cuối để nói thật lớn: “Việt Nam I Love You”.

Rosé cho biết cô ấn tượng với biển trắng mà fan dành tặng trong concert