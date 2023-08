Liệu BlackPink có sống sót sau lời nguyền 7 năm?, tiêu đề bài viết của Korea Herald đăng ngày 6/8 khiến nhiều người suy nghĩ về số phận của nhóm nhạc đang được truyền thông Mỹ nhận định là "nhóm nhạc số một toàn cầu".

Trong lịch sử Kpop, 7 năm là con số ít nhóm nhạc nào vượt qua được, dù đó là những tên tuổi đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Blink nói riêng, khán giả Kpop nói chung đang lo sợ cho tương lai của BlackPink.

Kỷ lục Hắc Hường

Ngày 8/8/2023, tròn 7 năm BlackPink ra mắt. Đây cũng là mốc thời gian nhóm nhạc nữ hết hợp đồng với YG Entertainment.

Theo Korea Herald , sau khi ra mắt vào năm 2016 với đĩa đơn Whistle và Boombayah , BlackPink phát triển mạnh mẽ với tư cách là nhóm nhạc nữ Kpop nổi tiếng thế giới. Bốn cô gái thu hút công chúng bằng sức hút âm nhạc, vũ đạo, nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Mỹ và Anh.

Không chỉ các đĩa đơn đầu tay của họ mà các bản phát hành khác của nhóm đều trở thành hit, bao gồm Playing With Fire, Kill This Love, Lovesick Girls, Pink Venom, Shut Down. Họ mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài châu Á đến Mỹ và Anh, với tour diễn vòng quanh thế giới doanh thu vài trăm triệu USD.

BlackPink trong concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

BlackPink viết lại lịch sử Kpop cho các nhóm nữ năm 2022 với album phòng thu thứ hai mang tên Born Pink. Album đứng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 của Mỹ và Top 100 Album chính thức của Anh. Đây là kỷ lục lần đầu của nhóm nhạc Kpop. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink World Tour đến nay thu hút khoảng 1,5 triệu người khắp thế giới, địa điểm gần nhất là hai đêm tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Nhóm cũng sở hữu kênh YouTube thu hút hơn 90 triệu người đăng ký, xác lập kỷ lục nhóm nhạc có người theo dõi nhiều nhất. 43 video trên kênh đạt trung bình 100 triệu lượt xem/video. MV DDU-DU DDU-DU vượt qua 2,1 tỷ lượt xem, đạt thành tích MV của nhóm nhạc nữ Kpop được xem nhiều nhất trong lịch sử.

Ngoài ra, bốn thành viên của nhóm đều đang là đại sứ toàn cầu của hãng thời trang xa xỉ, với Jennie là "cây Chanel sống", Jisoo đại diện cho Dior, Rose đại diện cho Tiffany & Co., sau cùng là Lisa với Celiné.

“Âm nhạc của BlackPink xoay quanh thể loại hiphop cùng với đặc trưng của Kpop, làm hài lòng người nghe toàn cầu. Họ góp phần tạo nên tính phổ quát của âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm thậm chí còn mở rộng "lãnh thổ" sang lĩnh vực thời trang, đi đầu xu hướng đen - hồng. Trong quá khứ, không có nhiều phụ nữ là biểu tượng thời trang châu Á”, nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae nhận định.

Hiện, truyền thông Hàn "không rõ nhóm làm gì tiếp theo". Bốn thành viên chưa thông báo việc gia hạn hay chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG. Cho đến cuối năm, BlackPink có các buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại các thành phố lớn ở Mỹ, nhưng họ không có lịch trình chính thức nào sau đó.

YG nhiều lần chia sẻ với truyền thông địa phương rằng "chưa có gì chắc chắn". Người trong ngành dự đoán có thể BlackPink tiếp tục hành trình Kpop với tư cách gà nhà YG, hoặc của công ty con The Black Label, do nhà sản xuất chính của BlackPink, điều hành.

BlackPink đối mặt ra sao?

Nhưng người hâm mộ vẫn nhiều lo sợ, khi nhiều đồn đoán Lisa, Jennie không tái ký hợp đồng. Bởi, họ đang bắt đầu sự nghiệp solo, có lượng fan riêng hùng hậu. Câu hỏi liệu họ tiếp tục hành trình với tư cách là BlackPink, vượt qua "lời nguyền 7 năm" trong lịch sử Kpop hay không đang được quan tâm.

Lời nguyền 7 năm trong Kpop đề cập đến sự tan rã của hầu hết nhóm nhạc Hàn Quốc sau 7 năm ra mắt, chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản.

Trong lịch sử, nhiều nhóm nhạc gắn bó, có bản hit và nổi tiếng không kém BlackPink không vượt qua điều đó, một số hoạt động solo được thời gian ngắn, nhưng sau cùng nhường hào quang cho nhóm nhạc đàn em.

Theo Korea Portal , lời nguyền 7 năm tồn tại ở Kpop từ thời của 2NE1, Sistar, 4minute và Miss A. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của fan Kpop.

BlackPink được ngưỡng mộ từ âm nhạc đến thời trang.

Hầu hết trường hợp, các nhóm nhạc thần tượng thường rơi vào lời nguyền 7 năm, vì phần lớn điều khoản hợp đồng bị cho là "khủng khiếp" mà idol ký vào khi còn là thực tập sinh.

Trong ngành công nghiệp Kpop, thực tập sinh thường ký hợp đồng nghiêm ngặt với công ty giải trí. Công ty quản lý có những quyền vi mô, mọi khía cạnh từ ăn gì, gặp ai đều bị công ty kiểm soát. Lúc còn là thực tập sinh, idol được công ty lo chi phí ăn ở, đào tạo. Họ thường phải trả lại số tiền này sau khi ra mắt hoặc đã ăn nên làm ra.

Lý do khác khiến thần tượng muốn chấm dứt hợp đồng là họ muốn theo đuổi sự nghiệp solo, diễn xuất (điều mà các thành viên BlackPink đang hướng đến). Lời nguyền 7 năm vì thế ngày càng phổ biến.

Việc BlackPink đi hay ở cũng phụ thuộc vào cách đối đãi của YG Entertainment. Theo Mydaily , nhiều năm qua, công ty quản lý của nhóm nhạc nữ bị chỉ trích trong cách quản lý. Nhiều người hâm mộ cho rằng BlackPink không đủ cơ hội quảng bá, bất chấp thành công, doanh thu họ mang lại cho công ty.

Ngoài ra, YG Entertainment đối mặt nhiều vụ bê bối, bao gồm rắc rối pháp lý và tranh cãi liên quan đến các nhóm khác dưới sự quản lý của họ.

Yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tương lai của BlackPink là sự trỗi dậy của các nhóm nhạc khác cùng công ty. YG là nhà chung của những nhóm nhạc khác như Winner, iKon và Treasure. Những năm gần đây, nhóm trở nên nổi tiếng và có lượng người hâm mộ đáng kể. Với việc BlackPink gần chấm dứt hợp đồng, fan cho rằng công ty đang hướng sự đầu tư vào nhóm nhạc mới.

"Điều quan trọng là các nhóm nhạc Kpop không chỉ ngành kinh doanh mà còn là hiện tượng văn hóa đại diện cho Hàn Quốc và cả thế giới. Thành công của nhóm thu hút sự chú ý và đánh giá cao về nền văn hóa giải trí, âm nhạc độc đáo của đất nước", Kpoppo bình luận.

Trang giải trí của Hàn đánh giá "lời nguyền 7 năm là điều khó tránh khỏi với nhiều nhóm nhạc Kpop, nhưng nó không là quy tắc cố định''. Với sự chiều fan - Blink, được thể hiện qua các concert, nhiều khả năng BlackPink tiếp tục gắn bó.

"BlackPink là một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng và thành công nhất mọi thời đại. Trong khi lo ngại về lời nguyền 7 năm và sự trỗi dậy của nhóm nhạc Kpop khác, vẫn có hy vọng cho tương lai của BlackPink. Sự cống hiến cho âm nhạc, mối quan hệ bền chặt của nhóm để người hâm mộ có lý do tin rằng họ tiếp tục tạo ra âm nhạc truyền cảm hứng", Kpoppo nhận định.