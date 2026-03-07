Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Trong bối cảnh giá linh kiện điện tử, đặc biệt là chip nhớ, đang bước vào chu kỳ tăng mới, nhiều dự báo cho thấy Apple vẫn cố gắng giữ ổn định giá bán cho dòng iPhone 18 Pro. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là tin tích cực đối với người dùng đang chờ đợi iPhone 18 Pro Max.

Theo ghi chú nghiên cứu của nhà phân tích Jeff Pu thuộc GF Securities, Apple đang triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ đối với thế hệ iPhone mới. Mục tiêu là giá bán của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể không thay đổi, hoặc chỉ tương đương với thế hệ tiền nhiệm. Nhận định này cũng trùng với quan điểm của nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities.

Đây là tin tích cực đối với người dùng đang chờ đợi iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ)

Trong bối cảnh nhu cầu đối với trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, giá chip nhớ toàn cầu đang bước vào chu kỳ tăng mới. Điều này tạo thêm áp lực đáng kể cho ngành điện tử tiêu dùng, khiến chi phí sản xuất smartphone cao cấp có nguy cơ gia tăng.

Trước đó, Ming-Chi Kuo cho biết Apple hiện phải đàm phán giá bộ nhớ theo từng quý thay vì theo chu kỳ nửa năm như trước. Diễn biến này cho thấy mức độ biến động của thị trường linh kiện ngày càng lớn. Ông dự báo giá bộ nhớ dành cho iPhone có thể tiếp tục tăng trong quý II/2026, sau khi đã tăng mạnh trong quý I.

Là một trong những khách hàng lớn nhất của chuỗi cung ứng linh kiện, Apple thường có lợi thế trong đàm phán giá. Tuy nhiên, ngay cả hãng công nghệ này cũng khó tránh khỏi xu hướng tăng giá của bộ nhớ khi nguồn cung trở nên thắt chặt.

Theo ZDNet Korea, Samsung Electronics và SK Hynix đã trao đổi với Apple về việc cung cấp bộ nhớ LPDDR trong quý I/2026 với mức giá cao hơn đáng kể. Một số báo cáo cho rằng Samsung có thể tăng giá hơn 80%, trong khi SK Hynix hướng tới mức tăng khoảng 100%.

Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cũng cho rằng giá LPDDR có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026, thời điểm Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18 cao cấp.

Dù vậy, các thông tin hiện mới dừng ở mức phân tích và nguồn tin từ chuỗi cung ứng. Apple chưa đưa ra xác nhận chính thức về cấu hình, giá bán hay chiến lược chi phí của dòng iPhone 18. Vì vậy, khả năng giữ nguyên giá bán vẫn chỉ là dự đoán cho đến khi hãng công bố sản phẩm vào cuối năm 2026.

Tham khảo MacRumors, PhoneArena