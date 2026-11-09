Tin vui cho hàng triệu chủ xe máy ở đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, đặc biệt là nhóm người sau

TP.HCM nghiên cứu hỗ trợ phí kiểm định khí thải xe máy lần đầu và ưu đãi tín dụng chuyển đổi xe điện cho người lao động thu nhập thấp.

Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và thúc đẩy chuyển đổi giao thông theo hướng xanh, bền vững, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp liên quan đến công nhân, người lao động và quan hệ lao động trong thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình; xây dựng mạng lưới cơ sở kiểm định phù hợp với mật độ phương tiện và dân cư; tổ chức kiểm định ngoài giờ hành chính, nghiên cứu giải pháp đăng ký trực tuyến; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để tuyên truyền thông tin chính xác về kiểm định; đề xuất giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và chuyển đổi phương tiện phát thải cao cho người lao động thu nhập thấp.

Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ cho người dân, công nhân thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi kiểm định khí thải; nghiên cứu hỗ trợ phí kiểm định lần đầu, sửa chữa, tín dụng ưu đãi cho phương tiện điện và năng lượng sạch; huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp và tổ chức tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền về kiểm định khí thải xe máy, hướng dẫn báo chí về tiêu chuẩn và chính sách hỗ trợ; định hướng tuyên truyền cho công nhân và người có thu nhập thấp, tăng cường thông tin về lộ trình và chính sách hỗ trợ để người dân yên tâm thực hiện.

Sở Nội vụ theo dõi tình hình công nhân, người lao động và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách kiểm định khí thải; tổ chức tuyên truyền chính sách tại khu công nghiệp và nơi có đông công nhân; tổng hợp phản ánh và kiến nghị từ công nhân và doanh nghiệp để tham mưu cho UBND Thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến kiểm định khí thải; Sở Y tế thực hiên tuyên truyền về tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng và người lao động, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Công an Thành phố thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý phương tiện; kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định; Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện tuyên truyền chính sách đến công đoàn viên và công nhân; nắm bắt phản ánh của công nhân về chi phí kiểm định và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ, phản ánh đến Sở Nội vụ.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu chế xuất thực hiện tuyên truyền chính sách đến doanh nghiệp và người lao động; khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ người lao động kiểm định, bảo dưỡng phương tiện; tổng hợp phản ánh khó khăn từ doanh nghiệp và công nhân để gửi Sở Nội vụ.

UBND các xã, phường có nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền chính sách đến người dân và công nhân; tập trung thông tin tại khu dân cư và nơi đông công nhân về quy trình kiểm định và hỗ trợ; nắm bắt tình hình và phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh.