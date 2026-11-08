Tin vui: Biti’s tiếp nhận 40 lao động khiếm thính từng làm việc tại ECCO Việt Nam

Sau khi ECCO Việt Nam thông báo giải thể, Biti’s cho biết sẽ tiếp nhận 40 lao động khiếm thính vào làm việc tại Nhà máy Biti’s Sài Gòn, đồng thời hỗ trợ chuyển nơi ở để thuận tiện đi lại.

Mới đây, trên fanpage Happy Biti’s, thương hiệu Biti’s (Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên) chia sẻ thông tin về việc tiếp nhận 40 lao động khiếm thính từng làm việc tại Công ty TNHH ECCO Việt Nam.

Theo thông báo, 40 người lao động này sẽ được Nhà máy Biti’s Sài Gòn chào đón để tiếp tục làm việc, sớm ổn định cuộc sống sau những biến động về công việc. Đáng chú ý, bên cạnh cơ hội việc làm mới, Biti’s còn hỗ trợ các bạn chuyển nơi ở để thuận tiện cho việc đi lại khi bắt đầu công việc.

Bài đăng sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều phản hồi tích cực

Ảnh: Happy Biti’s

"Mong rằng chút san sẻ từ nhà Biti’s sẽ giúp các bạn vơi bớt lo toan, thêm an tâm với công việc mới và chặng đường phía trước", fanpage Happy Biti’s chia sẻ.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước hành động hỗ trợ người lao động, đặc biệt là những lao động khiếm thính đang phải tìm kiếm công việc mới sau khi doanh nghiệp cũ ngừng hoạt động.

Trước đó, theo thông tin từ Nhịp sống thị trường, chiều 2/11, Công ty TNHH ECCO Việt Nam, có trụ sở tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM, bất ngờ thông báo giải thể và dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy kể từ 14h cùng ngày.

Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động cần thiết cho việc giải thể cho đến khi hoàn tất theo quy định pháp luật. Các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động sẽ được thực hiện theo Bộ luật Lao động.

Liên quan đến sự việc, đại diện HEPZA cho hay, Công ty TNHH ECCO chấm dứt hoạt động kinh doanh do tình hình kinh tế gặp khó khăn, sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm.

Tập đoàn ECCO muốn tái cấu trúc mạng lưới sản xuất toàn cầu do tình trạng dư thừa công suất đáng kể. Do đó, tập đoàn kết thúc dự án tại Việt Nam để tập trung mở rộng sản xuất tại trụ sở chính ở Đan Mạch và một số nhà máy hiện hữu khác, nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn.

“Hiện công ty không nợ bảo hiểm xã hội và đang có 1.611 người lao động, trong đó có 259 người lao động từ các đơn vị thuê ngoài”, phía HEPZA cung cấp thông tin.

Trước đó, trong chiều 2/11, Ban Quản lý HEPZA cùng các cơ quan liên quan đã trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo công ty và đại diện công đoàn ECCO để hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định. Đồng thời, các bên bàn phương án giải quyết chế độ, chính sách và việc làm cho người lao động.

Sau buổi làm việc, phía công ty đã thống nhất phương án và ban hành thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động.

Cụ thể, hoạt động sản xuất sẽ được duy trì đến hết 14h ngày 2/11. Lương tháng 10, công ty đã chi trả cho người lao động. Lương tháng 11 sẽ được tính đến hết ngày 30/11, dù trong thời gian đó, người lao động không phải đến công ty làm việc.

Công ty vẫn chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, nhân viên (bao gồm cả người lao động đang nghỉ chế độ thai sản) theo đúng quy định được áp dụng trong những năm qua. Khoản lương này được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế của người lao động trong một năm dương lịch, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo HEPZA, lương tháng 11 và các khoản hỗ trợ sẽ được công ty chi trả cho nhân viên chậm nhất vào ngày 30/11.

Đáng chú ý, trong thông báo gửi tới người lao động do ông Petr Milan Petr Milan, Tổng giám đốc ECCO công bố, doanh nghiệp còn hỗ trợ thiện chí thêm nửa tháng lương cơ bản theo hợp đồng lao động cho mỗi năm làm việc của người lao động tại công ty, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp thời gian làm việc chưa đủ 12 tháng thì được tính là một năm đầy đủ.