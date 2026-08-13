Tin rất vui: Phụ huynh học sinh trên địa bàn Hà Nội có thể được miễn phí 1 khoản ngay trong năm học tới

Khi được miễn phí, phụ huynh học sinh có thể tiết kiệm khoản chuẩn bị cho năm học mới.

Ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký Công văn số 4082/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027. Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội và Báo Điện tử Chính phủ, Sở GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai chính sách.

Kế hoạch phải xác định rõ lộ trình, phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học; đồng thời làm rõ đối tượng, nhu cầu thực tế, kinh phí và tiến độ thực hiện. Thành phố yêu cầu hoàn thiện để trình UBND TP xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2026 và tham mưu trình HĐND TP thông qua chính sách.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân

Một chi tiết đáng chú ý là Hà Nội yêu cầu rà soát, tổng hợp số học sinh thuộc diện hưởng chính sách, bao gồm cả học sinh tại các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn. Các địa phương, cơ sở giáo dục cũng phải xác định nhu cầu sử dụng thực tế và kiểm kê số SGK hiện có còn sử dụng được, từ đó mới xây dựng dự toán kinh phí hằng năm.

Điều này mở ra khả năng nhiều gia đình có con học phổ thông tại Hà Nội sẽ giảm thêm một khoản chi quen thuộc vào đầu năm học: tiền mua SGK.

Theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách miễn phí SGK được thực hiện theo mô hình mượn - trả. Học sinh được mượn một bộ SGK đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với lớp học và hoàn trả sau khi sử dụng. Ngân sách nhà nước cùng các nguồn hợp pháp khác được sử dụng để trang bị SGK cho thư viện trường học.

Như vậy, “miễn phí SGK” không nhất thiết đồng nghĩa mỗi học sinh được phát một bộ sách mới để sở hữu. Về bản chất, phụ huynh thuộc diện áp dụng sẽ không phải tự bỏ tiền mua bộ SGK phục vụ việc học, còn học sinh có trách nhiệm sử dụng, bảo quản và hoàn trả để sách có thể tiếp tục được dùng.

Học sinh tiểu học còn được hỗ trợ tới 40.000 đồng tiền ăn mỗi ngày

Bên cạnh phương án miễn SGK đang được hoàn thiện, một chính sách hỗ trợ khác đã được Hà Nội chính thức thông qua cho năm học mới.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, từ năm học 2026-2027, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội tự nguyện tham gia bán trú sẽ được hỗ trợ tiền ăn. Chính sách không áp dụng đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa - Nguồn: VOV

Mức 40.000 đồng/học sinh/ngày dành cho các nhóm ưu tiên như học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu; học sinh hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật, diện bảo trợ xã hội và một số nhóm chính sách. Các học sinh tiểu học còn lại được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày. Thời gian hỗ trợ căn cứ số ngày ăn bán trú thực tế, tối đa không quá 9 tháng/năm học.

Theo phương án UBND TP Hà Nội xây dựng trước khi chính sách được thông qua, năm học 2026-2027 thành phố dự kiến có 747.890 học sinh tiểu học, khoảng 650.964 em ăn bán trú, chiếm hơn 87%. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách khoảng 3.643,85 tỷ đồng.

Nếu nhà trường và phụ huynh thống nhất mức tiền ăn cao hơn khoản Nhà nước hỗ trợ, gia đình sẽ đóng phần chênh lệch; mức tiền ăn phải bảo đảm tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Dù thông tin về lộ trình miễn SGK là tín hiệu tích cực, phụ huynh cần lưu ý rằng Hà Nội hiện chưa công bố chính thức cấp học nào được triển khai trước, số lượng học sinh được hưởng cũng như tổng kinh phí dành riêng cho SGK trong năm học 2026-2027. Đây chính là những nội dung đang được các đơn vị rà soát và hoàn thiện trong tháng 8.

Do đó, các gia đình chưa nên vội ngừng mua SGK mà cần chờ thông báo cụ thể từ ngành giáo dục hoặc nhà trường. Đồng thời, miễn SGK cũng không nên được hiểu là miễn toàn bộ các khoản như sách tham khảo, đồ dùng học tập, đồng phục hay những dịch vụ tự nguyện khác.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Hà Nội mới

Ngoài SGK và bữa ăn bán trú, Hà Nội cũng đang thực hiện chính sách cấp bù tiền miễn học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc diện quy định; học sinh trường tư thục, trường công lập chất lượng cao và một số cơ sở khác được hỗ trợ học phí theo mức do thành phố quy định.