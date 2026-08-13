5 thí sinh vắng tại buổi làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là 323 thí sinh; 5 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8.

Chiều 13/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin về buổi làm thủ tục dự thi ngày 13/8/2026 tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo tổng hợp từ Hội đồng thi, tính đến 15h40 ngày 13/8, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang là 323 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,48% so với tổng số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8/2026 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%.

Trong đó, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học. Tại kỳ thi tổ chức ngày 11 và 12/6, các thí sinh này dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển đại học nhưng không tham dự đợt thi lại ngày 14 và 15/8/2026. 3 thí sinh còn lại do bận việc cá nhân nên chưa về kịp đến làm thủ tục, sáng mai sẽ đến sớm để làm thủ tục dự thi.

Bộ GDĐT cho biết, buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Ngày mai, 14/8, buổi sáng các thí sinh dự thi môn Ngữ Văn, buổi chiều dự thi môn Toán.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lại tại Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, trước đó, Bộ GDĐT đã thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại điểm thi này.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm trưởng đoàn.

Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8 đến hết ngày 15/8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16/8 đến hết ngày 18/8/2026 đối với công tác chấm thi.

Việc thi lại được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/8. Kết quả thi được công bố vào ngày 19/8/2026.