Chỉ cần rèn được 3 thói quen rất đơn giản này trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy con học giỏi hơn hẳn!

Vì sao trong cùng một lớp học, có những học sinh rất tập trung, nhưng cũng có trẻ không thể ngồi yên, dễ bốc đồng trước sự cố nhỏ?

Nhiều chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng, sự thông minh nhất thời của trẻ chưa phải là yếu tố quyết định. Khả năng tự kiểm soát và giữ vững tâm lý mới là chìa khóa tạo nên sự chênh lệch vượt trội về năng lực khi bước vào đường đua dài hạn. Dưới góc độ khoa học, năng lực này phụ thuộc lớn vào mức độ phát triển của thùy trán (vỏ não tiền trán - prefrontal cortex).

Nếu coi não bộ là một thành phố, thùy trán chính là bộ phận quản lý chung, chịu trách nhiệm quy hoạch tổng thể, duy trì sự tập trung, điều hòa cảm xúc và đưa ra quyết định.

Khác với các vùng não khác, thùy trán phát triển kéo dài từ sau khi sinh đến tận năm 25-30 tuổi mới hoàn toàn trưởng thành:

- Giai đoạn 2 - 6 tuổi: Thời điểm vàng dựng khung tư duy. Trải nghiệm sống và môi trường gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ kết nối thần kinh.

- Giai đoạn khoảng 8 tuổi: Não bộ bắt đầu tinh lọc thông tin thừa, mở ra "cửa sổ vàng" để tiếp thu tri thức chính thức.

Ảnh minh họa

Điều này giải thích vì sao trong cùng một lớp học, có những học sinh rất tập trung, nhưng cũng có trẻ không thể ngồi yên, dễ bốc đồng trước sự cố nhỏ. Nhóm trẻ sở hữu thùy trán phát triển vượt trội thường bộc lộ 3 đặc điểm nhận diện rõ nét:

1. Biết lập kế hoạch, có tính chủ động cao

Phần lớn trẻ nhỏ thường có thói quen trì hoãn, làm bài tập dưới sự đôn đốc liên tục từ cha mẹ. Ngược lại, những đứa trẻ có thùy trán phát triển mạnh sở hữu nhận thức tốt về thời gian và thứ tự ưu tiên. Trẻ thường tự giác phân chia công việc, sắp xếp bài tập theo mức độ quan trọng và tuân thủ nguyên tắc: "Hoàn thành trách nhiệm trước, giải trí sau" mà không cần người lớn giám sát.

2. Tự giác suy nghĩ độc lập khi gặp bài toán khó

Trước rắc rối hay nhiệm vụ phức tạp, phản xạ đầu tiên của nhiều trẻ là gọi người trợ giúp hoặc né tránh. Trong khi đó, trẻ có vùng vỏ não tiền trán phát triển tốt thường thể hiện sự kiên nhẫn. Trẻ sẽ nhiều lần quan sát, tìm kiếm manh mốt hoặc thử nghiệm các phương án khác nhau trước khi tìm đến sự hỗ trợ. Năng lực điều tiết tâm lý trước áp lực này giúp trẻ có sức bền học tập tốt và không dễ gục ngã trước khó khăn.

3. Cảm xúc ổn định, có khả năng tự xoa dịu

Sự bốc đồng là bản năng, nhưng việc tiết chế cảm xúc lại cần đến chức năng điều hòa của thùy trán. Khi đối mặt với thất bại hay mâu thuẫn, trẻ có thùy trán phát triển tốt hiếm khi sa vào khóc lóc, đổ lỗi hay rơi vào trạng thái bế tắc nội tâm kéo dài. Trẻ thường giữ được sự bình tĩnh để quan sát, phân tích nguyên nhân và chủ động tìm giải pháp khắc phục.

Phương pháp hỗ trợ thúc đẩy thùy trán phát triển

Nghiên cứu từ "Thí nghiệm kẹo bông mút" (Marshmallow Test) đã chứng minh: Những đứa trẻ biết kiềm chế cám dỗ ngắn hạn để chờ đợi phần thưởng lớn hơn thường đạt thành tích học tập và mức độ tự giác vượt trội khi trưởng thành. Hình ảnh quét não xác nhận vùng vỏ não tiền trán của nhóm trẻ này hoạt động tích cực hơn hẳn.

Năng lực "trì hoãn sự hài lòng" có thể được rèn luyện và nâng cao thông qua các thói quen sinh hoạt hằng ngày:

- Kiểm soát thời lượng xem video ngắn: Việc tiếp cận các nội dung giải trí nhanh liên tục cung cấp sự hưng phấn tức thì, làm suy giảm khả năng tập trung vào các công việc đòi hỏi sự đầu tư dài hạn như học tập. Nên thay thế bằng thói quen đọc sách hoặc làm đồ thủ công để tái thiết lập cơ chế thưởng của não bộ.

- Duy trì vận động có nhịp điệu: Rèn luyện thể lực ít nhất 30 phút mỗi ngày (chạy bộ, nhảy dây, chơi các môn bóng, nhảy múa...) giúp não tiết ra các yếu tố dưỡng thần kinh, thúc đẩy sự kết nối giữa các tế bào và tăng cường khả năng phối hợp giữa tư duy với cơ thể.

- Đảm bảo giấc ngủ chất lượng: Giấc ngủ giúp não bộ kích hoạt cơ chế tự làm sạch các chất thải chuyển hóa. Việc thức khuya hoặc thiếu ngủ kéo dài sẽ trực tiếp làm suy giảm chức năng thùy trán, khiến trẻ dễ mất tập trung, gia tăng lo âu và giảm sự kiên nhẫn.

Sự phát triển thùy trán bẩm sinh chỉ là điểm khởi đầu. Việc thấu hiểu cơ chế vận hành của não bộ và áp dụng các phương pháp định hướng đúng đắn từ sớm sẽ giúp trẻ từng bước xây dựng tính tự lập, bản lĩnh và sự kiên trì trên con đường trưởng thành.