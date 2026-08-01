Lý do Jaian không thể thay thế trong Doraemon

Nóng tính, thích bắt nạt bạn bè và luôn khiến Nobita sợ hãi, nhưng Jaian lại là nhân vật giữ vai trò đặc biệt mà không ai trong Doraemon có thể thay thế.

Trong ký ức của nhiều độc giả Doraemon, Jaian là cậu bé "đầu gấu" của khu phố. Cậu thường xuyên bắt nạt Nobita, ép banj bè nghe mình hát, sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn và luôn khiến những đứa trẻ khác phải dè chừng.

Thế nhưng nếu chỉ nhìn Jaian qua những trò nghịch ngợm ấy, có lẽ chúng ta đã bỏ qua một trong những nhân vật được xây dựng thú vị nhất của Fujiko F. Fujio. Bởi đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, Jaian lại là người giữ tinh thần đồng đội, sự quyết đoán và lòng dũng cảm cho cả nhóm. Đó cũng là lý do cậu không thể bị thay thế trong thế giới Doraemon.

Dù thường bị nhớ đến với hình ảnh cậu bé hay bắt nạt Nobita, Jaian lại là người luôn xông lên đầu tiên mỗi khi bạn bè gặp nguy hiểm

Jaian là người tạo nên "lá chắn" của cả nhóm

Nếu Nobita là trái tim của nhóm bạn thì Jaian chính là sức mạnh. Trong cuộc sống hằng ngày, Jaian thường khiến mọi người khó chịu vì tính cách nóng nảy. Nhưng khi bước vào những chuyến phiêu lưu, cậu gần như luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ bạn bè.

Không ít lần trong các tập truyện và phim điện ảnh, Jaian chủ động đối đầu với kẻ địch để tạo cơ hội cho những người còn lại chạy thoát. Dù biết mình có thể thất bại, cậu vẫn sẵn sàng lao lên trước.

Đó là điểm rất đặc biệt trong cách xây dựng nhân vật của Fujiko F. Fujio. Ông không biến Jaian thành một người hoàn hảo, nhưng luôn để cậu thể hiện bản lĩnh đúng lúc cần nhất. Nếu thiếu Jaian, nhóm bạn của Doraemon sẽ mất đi người dám đưa ra quyết định trong những thời khắc nguy hiểm nhất.

Không thông minh nhất, nhưng Jaian có điều mà những người khác không có

Trong nhóm bạn, Dekisugi nổi bật nhờ trí tuệ, Nobita có lòng nhân hậu, Shizuka luôn bình tĩnh còn Suneo rất nhanh nhạy. Jaian lại sở hữu một phẩm chất khác, đó chính là khả năng truyền động lực và khiến mọi người đoàn kết. Có thể cậu hay ra lệnh, đôi khi khá độc đoán, nhưng cũng chính Jaian là người nhiều lần kéo cả nhóm tiến về phía trước khi tất cả đều chùn bước.

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy còn là một cậu bé rất yêu gia đình. Jaian luôn bảo vệ em gái, sẵn sàng giúp mẹ trông cửa hàng và nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến những người mình yêu quý theo cách khá vụng về.

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài dữ dằn và trái tim ấm áp khiến Jaian trở thành một trong những nhân vật có chiều sâu nhất của Doraemon.

Jaian thực chất là một cậu bé rất tình cảm

Những khuyết điểm của Jaian mới khiến tình bạn trong Doraemon trở nên đáng nhớ

Nếu Jaian hiền lành ngay từ đầu, có lẽ Nobita sẽ không còn nhiều lần tìm đến Doraemon để than thở. Nếu Jaian không nóng tính, nhóm bạn cũng sẽ thiếu đi những mâu thuẫn rất đời thường của tuổi thơ.

Fujiko F. Fujio không tạo ra Jaian để độc giả yêu thích ngay lập tức. Ông tạo ra một cậu bé có nhiều khuyết điểm để rồi qua từng câu chuyện, người đọc dần nhận ra phía sau những hành động bốc đồng là một người bạn luôn sẵn sàng ở lại khi mọi người cần nhất.

Có thể Jaian không phải nhân vật được yêu mến nhất, nhưng lại là người khiến tình bạn trong Doraemon trở nên chân thực hơn. Bởi ngoài đời, một tình bạn bền vững không phải lúc nào cũng chỉ có những lời ngọt ngào. Đôi khi, nó còn được tạo nên từ những lần cãi vã, những phút nóng giận và cả những khoảnh khắc sẵn sàng đứng ra bảo vệ nhau.

Đó cũng là lý do Jaian không thể thay thế trong Doraemon. Cậu không chỉ là "cậu bé hay bắt nạt", mà còn là lá chắn, là nguồn động lực và là người giúp nhóm bạn trở nên trọn vẹn hơn.