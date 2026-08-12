Thi lại ở Tuyên Quang: Tuyệt đối không dùng giám thị từng coi thi lần 1

Trước kỳ thi lại, Tuyên Quang tuyệt đối không điều động giám thị từng coi thi lần 1, đồng thời lựa chọn cán bộ, giáo viên đạt yêu cầu để tham gia coi thi.

Chiều 12/8, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại, Chủ tịch Hội đồng thi, cho biết địa phương đã huy động 175 lượt người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo ông Hùng, đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ làm trưởng đoàn phụ trách kiểm tra công tác thi lần 2. Tham gia đoàn còn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các đơn vị trực thuộc.

Ông Lâm Thế Hùng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông tin với báo chí chiều 12/8. (Ảnh: T.Đ.)

Không dùng giám thị từng coi thi lần 1

Một trong những điểm được Tuyên Quang đặc biệt lưu ý là nhân sự coi thi. Theo ông Hùng, Ban chỉ đạo tuyệt đối không điều động những cán bộ từng làm nhiệm vụ coi thi lần 1 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham gia kỳ thi lần 2.

Các giám thị từng làm nhiệm vụ lần 1 đến từ Trường THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đều không được huy động coi thi lần này.

Ngoài các điều kiện theo quy chế, Tuyên Quang yêu cầu cán bộ, giáo viên được cử làm giám thị phải có kết quả đánh giá, xếp loại viên chức từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Viên Minh)

Toàn bộ kỳ thi có 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề. Riêng tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 70 người làm nhiệm vụ, gồm lãnh đạo điểm thi, thư ký, giám thị, công an, y tế và bảo vệ.

Ông Nguyễn Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Tháng 10, được phân công làm trưởng điểm thi.

Tập huấn trực tiếp 100% cán bộ

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Lâm Thế Hùng cho biết, một điểm khác trong công tác chuẩn bị kỳ thi lần 2 là cách tập huấn cán bộ.

Theo quy trình các kỳ thi trước, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho đội ngũ cốt cán, sau đó những người này tập huấn lại cho giáo viên tại các trường. Tuy nhiên, do kỳ thi lần 2 chỉ tổ chức tại một điểm, Sở tổ chức tập huấn trực tiếp cho 100% cán bộ tham gia.

Sáng 13/8, trưởng điểm thi tiếp tục tổ chức tập huấn lần 2 theo quy chế.

Cùng với đó, công tác kiểm tra được thực hiện ở nhiều cấp. Ngoài việc tự kiểm tra của Hội đồng thi và các ban thuộc Hội đồng thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra riêng.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cũng tổ chức kiểm tra trực tiếp tại điểm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức kỳ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/8. Thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức ngày 11 và 12/6. Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được bố trí 15 phòng. Theo phương án ban đầu, môn Ngữ văn có 326 thí sinh, Toán 328, Vật lý 140, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lý 37, Tin học 4 và Ngoại ngữ 207 thí sinh. Trong số thí sinh đăng ký thi Ngoại ngữ có 198 em thi tiếng Anh, 7 em thi tiếng Trung Quốc, 1 em thi tiếng Nhật và 1 em thi tiếng Hàn. Kỳ thi lần 2 được tổ chức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và yêu cầu tổ chức thi lại đối với các thí sinh liên quan.



