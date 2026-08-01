Các gương mặt nổi bật trong 45 thí sinh đạt 30/30 điểm, trúng tuyển ĐH Y Dược TPHCM

Sau khi công bố điểm chuẩn, ĐH Y Dược TPHCM cũng công bố danh sách trúng tuyển với 45 thí sinh đạt 30/30 điểm. Đáng chú ý, một số thí sinh đạt điểm 10 ở cả ba môn thuộc tổ hợp B00, không cần điểm cộng vẫn chạm mốc điểm tuyệt đối.

Trong tổng số 45 thí sinh đạt 30 điểm, ngành Y khoa có 41 em; ngành Răng – Hàm – Mặt có 3 em và ngành Dược học có 1 em. Tất cả đều đăng ký ngành trúng tuyển ở nguyện vọng 1.

Phần lớn thí sinh trong danh sách có tổng điểm ba môn chưa đạt 30 nhưng được cộng điểm theo quy định để đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối. Mức điểm cộng thể hiện trong danh sách dao động từ 0,65 đến 1,5 điểm, bên cạnh một số mức 0,7; 0,75 và 0,8 điểm.

Danh sách 45 thí sinh đạt 30/30 điểm vào ĐH Y Dược TPHCM.

Trong danh sách 45 thí sinh, có lẽ, nổi bật nhất là Huỳnh Diễm My và Nguyễn Lê Yến Nhi, cùng trúng tuyển ngành Y khoa khi đạt điểm 10 ở cả ba môn với tổng điểm B00 đạt 30. Đây cũng là hai thí sinh duy nhất trong danh sách không cần sử dụng điểm cộng mà vẫn đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Nguyễn Lê Yến Nhi (cựu học sinh TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TPHCM) từng tham gia chương trình giao lưu cùng thủ khoa “Mở khóa chọn trường” do báo Tiền Phong tổ chức hồi đầu tháng 7 sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Yến Nhi (cựu học sinh TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, TPHCM) từng tham gia chương trình giao lưu cùng thủ khoa “Mở khóa chọn trường” do báo Tiền Phong tổ chức hồi đầu tháng 7.

Danh sách còn có Võ Khải Quốc và Trịnh Gia Hân (cùng lớp 12B1 Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM). Cả hai cùng đạt 29,5 điểm tổ hợp B00 và cùng là tam khoa B00 toàn quốc. Khi cộng điểm ưu tiên, cả hai chạm mốc 30/30 điểm và trúng tuyển vào ngành Y khoa.

Thêm một điểm chung nữa là cả hai thí sinh Võ Khải Quốc và Trịnh Gia Hân cũng từng như Yến Nhi, được báo Tiền Phong mời tham gia chương trình giao lưu cùng thủ khoa “Mở khóa chọn trường”.

Từ những chuyến xe xa nhà đến ước mơ áo blouse trắng

Võ Khải Quốc lớn lên tại Nhà Bè, từng trải qua hành trình đi học gần 10km mỗi ngày để đến trường ở khu vực Thủ Đức (cũ). Để tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con, cha mẹ Quốc đã thay đổi công việc, không ngại đưa đón, đồng thời chăm lo từ dinh dưỡng đến tinh thần.

Võ Khải Quốc hôm giao lưu cùng thủ khoa “Mở khóa chọn trường”

Sự đồng hành của gia đình giúp Quốc từng bước hình thành tính tự lập, tập trung vào ba môn Toán, Hóa học và Sinh học. Trong kỳ thi, nam sinh đạt 10 điểm Toán, 9,5 điểm Hóa học và 10 điểm Sinh học.

Dù yêu thích kỹ thuật và công nghệ AI, Quốc vẫn lựa chọn Y khoa làm nguyện vọng 1. Nam sinh mong muốn nghiên cứu, ứng dụng AI trong khám, chữa bệnh, qua đó tối ưu hóa nhân lực bệnh viện và nâng cao hiệu quả điều trị.

Quốc không chọn cách học thuộc công thức giải nhanh mà tự quy nạp kiến thức từ căn bản, sử dụng sơ đồ tư duy và tận dụng AI để tạo thêm bài tập môn Toán. Với Sinh học và Hóa học, em học kỹ sách giáo khoa, đồng thời ghi những câu làm sai vào một cuốn sổ nhỏ để xem lại trước khi ngủ.

Cú “lội ngược dòng” của nữ sinh Tây Nguyên

Hành trình của Trịnh Gia Hân bắt đầu từ một cú vấp khi em không trúng tuyển lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk. Trong hai năm lớp 10 và 11 tại Trường THPT Số 1 Gia Nghĩa, Gia Hân tự nhận sức học của mình chỉ ở mức bình thường, thậm chí có thời điểm cảm thấy bản thân sa sút.

Trịnh Gia Hân giao lưu cùng thủ khoa “Mở khóa chọn trường”.

Muốn tìm môi trường có tính cạnh tranh cao hơn, năm lớp 12, nữ sinh quyết định rời Tây Nguyên xuống TPHCM, học tại Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, cơ sở Thủ Đức.

Những ngày đầu, lịch học từ sáng đến tối và các bài kiểm tra liên tục khiến Gia Hân rơi vào trạng thái “sốc văn hóa”. Có thời điểm, em chỉ đạt 5-6 điểm, đứng ở nhóm cuối lớp và khóc vì nhớ nhà.

Từ lời động viên của mẹ, Gia Hân bắt đầu nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Em bám sát lộ trình học tập của nhà trường, chủ động hỏi giáo viên những phần chưa hiểu và xin ở lại nội trú vào cuối tuần để bù đắp kiến thức lớp 10, lớp 11. Mỗi lỗi sai trong bài tập và đề thi thử đều được nữ sinh ghi vào sổ, phân loại để không lặp lại.

Kết quả, Gia Hân đạt 10 điểm Toán, 9,5 điểm Hóa học và 10 điểm Sinh học. Từ một học sinh từng hụt bước ở kỳ thi vào lớp chuyên, nữ sinh đã trở thành tam khoa B00 toàn quốc và tiến gần hơn tới ước mơ trở thành bác sĩ.

Sự xuất hiện của Quốc và Hân trong danh sách điểm xét tuyển tuyệt đối không chỉ ghi nhận kết quả của một kỳ thi, mà còn đánh dấu thành quả của những lựa chọn can đảm, quá trình học tập bền bỉ và sự đồng hành phía sau của gia đình.