Vì sao số 0 lại đặc biệt đến mức toán học không thể thiếu nó?

Không có số 0, cách chúng ta viết số, tính toán và xây dựng toán học hiện đại sẽ khác hoàn toàn.

Trong các con số từ 0 đến 9, số 0 có lẽ là con số kỳ lạ nhất. Nó biểu thị "không có gì", nhưng lại xuất hiện ở khắp nơi trong cuộc sống, từ số tiền trong tài khoản, nhiệt độ, điểm số cho đến những dãy số dài hàng chục chữ số. Thậm chí, chỉ cần bỏ số 0 trong một con số quen thuộc, giá trị của nó có thể thay đổi hoàn toàn.

Điều thú vị là số 0 không phải lúc nào cũng tồn tại trong toán học. Con người từng có thể đếm 1, 2, 3... mà không cần đến nó, nhưng khi hệ thống số ngày càng phát triển, một ký hiệu để biểu thị vị trí trống và sau đó là một con số thực sự trở nên vô cùng cần thiết.

Một con số để chỉ "không có gì" nhưng lại giữ vị trí cực kỳ quan trọng

Hãy thử nhìn vào hai con số 25 và 205. Cả hai đều sử dụng các chữ số 2 và 5, nhưng giá trị hoàn toàn khác nhau. Lý do nằm ở số 0 ở giữa.

Trong hệ thống ghi số theo vị trí, vị trí của mỗi chữ số quyết định giá trị của nó. Số 2 trong 25 nằm ở hàng chục, còn số 2 trong 205 nằm ở hàng trăm. Nếu không có số 0 để báo rằng hàng chục đang trống, rất khó biểu diễn chính xác cấu trúc của số 205 bằng hệ thập phân theo cách chúng ta đang sử dụng.

Chỉ một số 0 ở giữa cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn giá trị của một con số (Ảnh minh họa)

Đây chính là một trong những vai trò quan trọng nhất của số 0: ký hiệu giữ chỗ.

Lịch sử toán học cho thấy ý tưởng về một vị trí trống từng xuất hiện ở nhiều nền văn minh dưới những hình thức khác nhau, nhưng việc biến nó thành một phần hoàn chỉnh của hệ thống số theo vị trí gắn rất chặt với toán học Ấn Độ. Các nhà toán học Ấn Độ đã phát triển hệ thống thập phân theo vị trí và sử dụng số 0 để biểu thị vị trí không có giá trị. Hệ thống này sau đó lan sang thế giới Hồi giáo rồi dần được châu Âu tiếp nhận.

Nói cách khác, số 0 không đơn giản chỉ là "một con số đứng trước số 1" hay "một con số ở đẳng sau số 9". Nó giống như một chiếc biển báo nhỏ cho hệ thống số, nói rằng vị trí này đang trống nhưng vẫn phải được giữ nguyên.

Từ ký hiệu giữ chỗ đến một con số thực sự

Một điều còn đặc biệt hơn là số 0 cuối cùng không chỉ được dùng để giữ vị trí.

Khoảng thế kỷ VII, nhà toán học Ấn Độ Brahmagupta đã đưa số 0 vào các quy tắc tính toán một cách rõ ràng. Trong tác phẩm Brahmasphutasiddhanta viết năm 628, ông định nghĩa số 0 là kết quả của việc lấy một số trừ chính nó, đồng thời đưa ra các quy tắc như cộng 0 vào một số thì số đó không thay đổi, còn nhân một số với 0 thì kết quả bằng 0.

Những quy tắc này nghe rất quen thuộc với học sinh ngày nay, nhưng vào thời điểm đó, việc coi "không có gì" như một con số có thể tham gia vào các phép tính là một bước tiến rất lớn.

Từ đây, số 0 có một vai trò đặc biệt trong phép cộng. Trong toán học, 0 được gọi là phần tử đơn vị của phép cộng, bởi khi cộng 0 vào bất kỳ số nào, số đó vẫn giữ nguyên. Ví dụ, 7 0 vẫn bằng 7 và 125 0 vẫn bằng 125.

Nó cũng là ranh giới nằm giữa số dương và số âm. Trên trục số, các số lớn hơn 0 nằm về một phía, các số nhỏ hơn 0 nằm về phía còn lại. Vì vậy, nếu không có 0, việc mô tả rất nhiều khái niệm quen thuộc như nhiệt độ âm, số dư, độ cao so với mực nước biển hay sự thay đổi tăng giảm sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhỏ bé nhưng đặc biệt, số 0 vừa giúp hệ thống số vận hành trơn tru vừa tạo ra những phép tính mà toán học không thể định nghĩa theo cách thông thường (Ảnh minh họa)

Nhưng số 0 cũng là "cái bẫy" khiến học sinh dễ mắc lỗi

Số 0 có thể tham gia vào rất nhiều phép tính, nhưng không phải phép toán nào với 0 cũng được phép thực hiện.

Chẳng hạn, 5 × 0 = 0 là hoàn toàn bình thường. 0 5 = 5 cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu gặp phép tính 5 ÷ 0, câu trả lời không phải là một con số nào đó. Trong toán học, phép chia cho 0 được xem là không xác định, bởi không có số nào nhân với 0 lại cho ra 5.

Trường hợp 0 ÷ 0 còn đặc biệt hơn. Nếu cho rằng 0 ÷ 0 = 0 thì có thể lập luận rằng 0 × 0 = 0. Nhưng nếu cho rằng 0 ÷ 0 = 1 thì 0 × 1 cũng bằng 0. Thậm chí nhiều giá trị khác cũng có thể tạo ra 0 khi nhân với 0. Vì không có một kết quả duy nhất phù hợp với các quy tắc thông thường, 0 ÷ 0 được xem là dạng không xác định trong bối cảnh phép chia thông thường.

Chính sự "khó chiều" này khiến số 0 trở thành một nhân vật rất đặc biệt trong toán học. Nó vừa là con số biểu thị lượng bằng không, vừa là phần tử quan trọng của hệ thống số theo vị trí, vừa là mốc phân chia số âm và số dương, lại vừa đặt ra những giới hạn mà các phép tính không thể tùy tiện vượt qua.

Vì chúng ta đã quá quen với số 0 nên gần như không còn nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào một con số như 10, 100 hay 1.000 cũng đủ thấy một vòng tròn nhỏ có thể quyết định giá trị của cả dãy số. Nếu không có số 0 và hệ thống số theo vị trí đi cùng nó, việc viết và tính toán với những con số lớn theo cách hiện nay của chúng ta sẽ trở nên vô cùng khác biệt.